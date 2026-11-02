CEO của Ant International: 'AI sẽ bình đẳng hoá các cơ hội'

Theo ông Peng Yang, việc ứng dụng AI và khả năng kết nối số sẽ giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) dễ dàng tiếp cận thị trường và các cơ hội kinh doanh trên toàn cầu.

“Toàn cầu hóa 1.0 phần lớn chỉ mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp lớn, trong khi đó, đa số các doanh nghiệp vừa và nhỏ lại ít có cơ hội tham gia vào nền kinh tế toàn cầu. Tính hoà nhập là yếu tố then chốt của quá trình tái toàn cầu hóa, và AI sẽ đẩy nhanh quá trình này bằng cách mở rộng các cơ hội tiếp cận.” Ông Yang nhấn mạnh.

Ông Peng Yang tại Diễn đàn Đầu tư Thế giới 2026

Cụ thể, theo ông Yang, một trong những hạn chế lớn nhất của Toàn cầu hóa 1.0 là quyền lực và lợi thế thị trường tập trung chủ yếu vào các doanh nghiệp lớn. Trong khi đó, các doanh nghiệp nhỏ hiện đang chiếm hơn 90% tổng số doanh nghiệp trên toàn cầu, lại thường bị bỏ lại phía sau do khoảng cách về công nghệ, nhân lực và tài nguyên. Việc tham gia vào làn sóng toàn cầu hóa trước đây đặt ra nhiều thách thức đối với các doanh nghiệp nhỏ, vốn đòi hỏi khả năng hoạt động tại nhiều thị trường và xử lý những vấn đề phức tạp trong thương mại quốc tế.

Theo Báo cáo Thương mại Thế giới năm 2024 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), chỉ 8% doanh nghiệp nhỏ và 15% doanh nghiệp vừa tham gia xuất khẩu trực tiếp, so với 30% ở nhóm doanh nghiệp lớn.

Ông Yang cũng chỉ ra rằng, sự phân hóa về AI ngày càng làm trầm trọng thêm thách thức này. Khảo sát năm 2025 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) chỉ ra rằng có tới 52% doanh nghiệp quy mô lớn đã ứng dụng AI, trong khi con số này ở nhóm doanh nghiệp nhỏ chỉ đạt 17,4%.

Tuy nhiên, sự phát triển của AI mở ra cơ hội thu hẹp khoảng cách và tạo sân chơi bình đẳng hơn. Điều này đòi hỏi công nghệ AI cùng các ứng dụng của công nghệ này phải được phổ cập rộng rãi, giúp SME có cơ hội tiếp cận và khai thác những lợi ích mà AI mang lại.

Cũng theo ông Yang, trong ba năm qua, Ant International đã hỗ trợ hơn 1 triệu tiểu thương mới tại 54 thị trường trên toàn cầu tham gia vào thương mại quốc tế.

“Trong ba năm qua, chúng tôi đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của SME khi đổi mới sáng tạo được kết hợp với khả năng hoà nhập. Khi cung cấp cho các doanh nghiệp này bộ giải pháp AI-native toàn diện, khối lượng giao dịch xuyên biên giới của SME trên các mảng kinh doanh của chúng tôi đã tăng khoảng 50% mỗi năm, gấp 10 lần tốc độ tăng trưởng của tổng khối lượng thương mại toàn cầu”, ông Yang cho biết.

Ông cũng nhấn mạnh thêm rằng: “Điều này cho thấy nếu chúng ta thực hiện đúng hướng, thúc đẩy đổi mới, cung cấp công nghệ AI và giúp các doanh nghiệp nhỏ dễ dàng tiếp cận công nghệ hơn, họ hoàn toàn có thể vươn ra thị trường toàn cầu, phát triển và khẳng định vị thế của mình”.

Hiện nay, Ant International đang xử lý 25 triệu giao dịch mỗi ngày thông qua các dịch vụ thanh toán toàn cầu, quản lý tài khoản toàn cầu, tài chính tích hợp và chuyển đổi số. Trong tổng số 150 triệu khách hàng doanh nghiệp trên toàn cầu của Ant International, th ì SME chiếm 95%.

Tháng 9 năm 2026, Ant International đã ra mắt bộ giải pháp AI-native toàn diện cho hoạt động thanh toán, quản lý tài khoản, ngoại hối (FX), quản trị nguồn vốn và tăng trưởng kinh doanh toàn cầu; trong đó, nhiều giải pháp được phát triển nhằm giải quyết những thách thức của SME.

Giám đốc Điều hành của Ant International, ông Peng Yang (chính giữa), tại Diễn đàn Đầu tư Thế giới năm 2026

Bộ giải pháp AI-native toàn diện mới sẽ giúp SME thúc đẩy quá trình tái toàn cầu hóa và hội nhập. Đầu tiên là các hoạt động chuyển đổi ngoại tệ xuyên biên giới và quản lý dòng tiền quốc tế thường tốn kém đối với SME. Ant International đã phát triển mô hình AI dự báo ngoại hối và thanh khoản Falcon TST, đạt hiệu suất tiên tiến hàng đầu (SOTA) theo chỉ số MASE trên bộ tiêu chuẩn đánh giá quốc tế hàng đầu, với độ chính xác dự báo duy trì trên 93%. Công ty cũng đang hợp tác với các ngân hàng hàng đầu thế giới nhằm tiếp tục mở rộng phạm vi ứng dụng mô hình. Hiện nay, mô hình này đã được phổ cập thông qua bộ giải pháp AI-native toàn diện, cho phép SME sử dụng để xử lý các giao dịch quốc tế hiệu quả hơn, đồng thời giảm thiểu rủi ro về ngoại hối.

Thứ hai là thông qua WorldFirst và Antom, hai dịch vụ cốt lõi của Ant International trong lĩnh vực quản lý tài khoản toàn cầu và thanh toán toàn cầu, các tính năng tài chính vốn dành cho doanh nghiệp lớn, đã được tích hợp vào những ứng dụng phù hợp hơn với nhu cầu của SME. Trong đó, WorldFirst tích hợp các chức năng thu tiền, thanh toán xuyên biên giới, giao dịch ngoại hối và quản trị nguồn vốn trong một tài khoản toàn cầu duy nhất. Nhờ đó, các doanh nghiệp nhỏ có thể quản lý hoạt động quốc tế, thu tiền và thực hiện thanh toán với ít rủi ro về ngoại hối, đồng thời tiếp cận nguồn vốn lưu động với chi phí thấp hơn ngay cả khi không có đội ngũ tài chính và quản lý ngân quỹ chuyên trách. Trợ lý AI dành cho SME của Ant International – WorldFirst Autopilot sẽ tiếp tục đơn giản hóa quy trình vận hành bằng cách tinh gọn các tác vụ tài chính và kết nối doanh nghiệp với dịch vụ của các đối tác thông qua tương tác bằng ngôn ngữ tự nhiên.

WorldFirst hiện đang hỗ trợ hơn 2 triệu SME quản lý tài khoản xuyên biên giới, với tổng khối lượng giao dịch tích lũy vượt 500 tỷ USD tại hơn 210 thị trường. Mạng lưới này kết nối SME với hơn 130 nền tảng thương mại điện tử và hơn 600 đối tác trong hệ sinh thái, giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường nước ngoài và mở rộng hoạt động trên toàn cầu.

Trong khi đó, Antom Autopilot đơn giản hóa hoạt động thanh toán cho các nhà bán hàng, đặc biệt là SME, với sự hỗ trợ của AI trong các khâu đăng ký, tích hợp, phân tích, quản lý rủi ro và đối chiếu giao dịch. Đến cuối năm 2026, dự kiến 95% nhà bán hàng có thể hoàn tất quy trình đăng ký với Antom trong vòng một giờ. Công cụ SmartDispute hỗ trợ phân tích tranh chấp và đề xuất chiến lược kháng nghị, giúp nhà bán hàng đạt tỷ lệ giải quyết tranh chấp thành công 41,8%, so với 24,5% khi không sử dụng công cụ. AutoDispute là công cụ giải quyết tranh chấp hoàn toàn tự động, giúp nhà bán hàng thu hồi trung bình 18% khoản lỗ do giao dịch bị yêu cầu bồi hoàn, qua đó giảm nguồn lực mà SME cần dành cho việc giải quyết tranh chấp.

Cuối cùng là Alipay+ sẽ giúp SME tiếp cận người tiêu dùng toàn cầu thông qua các giải pháp marketing ứng dụng AI. Alipay+ sẽ là cổng kết nối ví điện tử toàn cầu của Ant International, kết nối hơn 50 ví điện tử với hơn 150 triệu nhà bán hàng trên toàn thế giới; trong đó, hơn 95% là SME. Không chỉ hỗ trợ thanh toán xuyên biên giới liền mạch, các nhà bán hàng nhỏ còn có thể tiếp cận người tiêu dùng toàn cầu cả trực tuyến lẫn tại cửa hàng thông qua các chiến dịch tiếp thị hiệu quả và chính xác hơn nhờ những giải pháp marketing ứng dụng AI của Alipay+.

Tại khu thương mại Siam Square ở Bangkok, Thái Lan, chiến dịch marketing của Alipay+ kết hợp hoạt động quảng bá trên mạng xã hội đã giúp các nhà bán hàng nhỏ tăng 66% tổng khối lượng thanh toán (TPV) so với cùng kỳ năm trước, đồng thời tăng 115% số lượng đơn hàng. Còn tại phố Gaya ở Kota Kinabalu, Malaysia, chiến dịch giúp các nhà bán hàng tăng hơn 120% TPV và 140% số lượng đơn hàng. Trong khi đó, một thương hiệu chăm sóc da địa phương tại Bali, Indonesia đã ghi nhận TPV tăng 137% và số lượng đơn hàng tăng 140% trong thời gian diễn ra chiến dịch.

Ông Yang nhấn mạnh rằng, các doanh nghiệp, bao gồm SME, cần có niềm tin vào khả năng ứng dụng AI một cách an toàn và có trách nhiệm, đặc biệt khi các AI agent ngày càng đảm nhận nhiều nhiệm vụ tài chính và vận hành. Để xây dựng các cơ chế bảo vệ hiệu quả, cần có sự phối hợp giữa ngành công nghệ, ngành tài chính, các cơ quan quản lý và tổ chức quốc tế.

“Niềm tin là yếu tố cốt lõi trong lĩnh vực dịch vụ thanh toán và tài chính, và điều này càng trở nên quan trọng trong kỷ nguyên AI. Chúng ta cần hợp tác chặt chẽ với các tổ chức quốc tế và cơ quan quản lý để xây dựng những khuôn khổ phù hợp, đồng thời thiết lập các cơ chế bảo vệ nhằm giúp doanh nghiệp sử dụng AI agent một cách an toàn. Sự hợp tác giữa các doanh nghiệp tư nhân cũng cần có sự đồng hành của các tổ chức quốc tế và cơ quan quản lý để hình thành các tiêu chuẩn chung và hạ tầng đáng tin cậy”, ông Yang chia sẻ.

Để hiện thực hóa lời kêu gọi của ông Yang, Ant International đang thúc đẩy định hướng này thông qua hợp tác công - tư. Tại Singapore, công ty hợp tác với Cơ quan Phát triển Truyền thông Infocomm (IMDA) về các công nghệ tăng cường bảo vệ quyền riêng tư, đồng thời tham gia sáng kiến BuildFin.ai của Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) nhằm phát triển và mở rộng quy mô các giải pháp AI có trách nhiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính.

Công ty cũng hợp tác với Visa và Mastercard về khả năng tương tác trong Khung định danh Know Your Agent (KYA), góp phần củng cố niềm tin đối với các AI agent hành động thay mặt người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Ant International đã giới thiệu Antom AgentSafePay, giải pháp đầu tiên trong ngành được phát triển nhằm bảo vệ nhà bán hàng khi ứng dụng AI agent trong thương mại. Giải pháp có khả năng xác minh ý định mua hàng trên nhiều phương diện theo thời gian thực, đồng thời cung cấp cơ chế bảo đảm tài chính trước những tổn thất phát sinh do diễn giải sai ý định mua hàng, tấn công chèn lệnh độc hại hoặc các rủi ro khác liên quan đến AI agent do nhà bán hàng triển khai.

Ông Yang cho biết, khi chi phí AI giảm xuống và khả năng tiếp cận trở nên dễ dàng hơn cho các SME, cả nhà bán hàng nhỏ và cá nhân đều có thể được trang bị các giải pháp tiên tiến với quy mô như doanh nghiệp lớn, tự động hóa một cách toàn diện quy trình vận hành và thụ hưởng lợi ích từ cuộc cách mạng kinh tế toàn cầu tiếp theo.

"Chúng tôi tin vào một tương lai nơi trạng thái bình thường mới của toàn cầu hóa sẽ không bỏ lại bất kỳ ai phía sau. Khi đổi mới sáng tạo giao thoa với khả năng hoà nhập, mọi người đều có thể theo đuổi các cơ hội của mình giống như các doanh nghiệp lớn đã làm trong quá khứ," ông Yang nói.

Diễn đàn Đầu tư Thế giới lần thứ 9 (WIF) là diễn đàn hàng đầu của Liên Hợp Quốc dành cho cộng đồng đầu tư toàn cầu, quy tụ các nhà hoạch định chính sách, nhà đầu tư và lãnh đạo doanh nghiệp nhằm thảo luận về cách thức đầu tư có thể thúc đẩy tăng trưởng bền vững, có khả năng chống chịu và hoà nhập trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị và thay đổi công nghệ diễn ra nhanh chóng.