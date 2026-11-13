CEO Connect HanoiBA kết nối giao thương, mở cơ hội đơn hàng trăm tỷ đồng

Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng chú trọng tối ưu chi phí và tìm kiếm nguồn cung ổn định, kết nối trực tiếp giữa bên mua và bên bán đang trở thành một kênh xúc tiến thương mại thiết thực. Tại chương trình CEO Connect số 03 do Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội (HanoiBA) tổ chức, nhiều doanh nghiệp đã công bố nhu cầu mua hàng quy mô lớn, mở ra cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực sản xuất, công nghiệp, du lịch và dịch vụ.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Trần Văn Minh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội, cho biết Hội thường xuyên tổ chức các hoạt động kết nối hội viên, từ xúc tiến thương mại, đầu tư, giao thương đến đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm quản trị.

Ông Trần Văn Minh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội.

Theo ông Minh, CEO Connect lần này được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu kết nối giữa các doanh nghiệp thành viên, chào đón hội viên mới và tạo cơ hội để các chủ doanh nghiệp học hỏi kinh nghiệm điều hành. Đặc biệt, chương trình có phần chia sẻ của ông Lê Phụng Thắng, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội khóa VII, Tổng Giám đốc Tập đoàn Citicom, về chiến lược và lập ngân sách tài chính doanh nghiệp.

Ông Minh khuyến khích các hội viên không chỉ lắng nghe diễn giả mà còn chủ động trao đổi, phản biện và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Theo ông, giá trị của một buổi kết nối không dừng ở việc gặp gỡ, mà cần được chuyển hóa thành những mối quan hệ và giao dịch cụ thể.

Doanh nghiệp công bố nhu cầu mua hàng quy mô lớn

Một trong những nội dung đáng chú ý tại CEO Connect là phiên kết nối nhu cầu mua hàng (Procurement Demand), nơi các doanh nghiệp trực tiếp giới thiệu danh mục sản phẩm, vật tư và dịch vụ đang cần tìm nhà cung cấp.

Tại chương trình, đại diện Ban tổ chức thông tin tổng giá trị nhu cầu mua hàng được giới thiệu dự kiến khoảng 400 tỷ đồng. Con số này mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp có năng lực cung ứng, đặc biệt trong những lĩnh vực sản xuất, xây dựng và công nghiệp phụ trợ.

Tại sự kiện, HANOIBA cũng ra mặt các Hội viên mới

Đáng chú ý, Công ty cổ phần Quốc tế Trường Long Phát công bố nhu cầu mua sắm lớn phục vụ hai mảng kinh doanh chính là sản xuất túi shopping bag và thương mại cà phê.

Theo ông Nguyễn Hải Anh, đại diện doanh nghiệp, Trường Long Phát hiện có hai nhà máy tại khu vực Thái Bình cũ, nay thuộc tỉnh Hưng Yên. Sản phẩm túi shopping bag của công ty đã tiếp cận nhiều thị trường quốc tế như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Philippines.

Để phục vụ hoạt động sản xuất, doanh nghiệp có nhu cầu mua các loại hạt nhựa, phụ gia, quai túi, chỉ, bán thành phẩm và dịch vụ logistics. Tổng nhu cầu mua sắm liên quan đến chuỗi sản xuất túi shopping bag được đại diện công ty công bố ở mức hơn 500 tỷ đồng.

Ở mảng cà phê, Trường Long Phát đang tìm kiếm nguồn cung hạt cà phê nhân xanh tại các vùng nguyên liệu như Đắk Lắk, Sơn La và Lâm Đồng. Doanh nghiệp đặt kế hoạch thu mua khoảng 900 tấn nguyên liệu để phục vụ hoạt động xuất khẩu trong năm 2026.

Những nhu cầu này cho thấy cơ hội hợp tác không chỉ nằm ở nhà cung cấp thành phẩm mà còn trải rộng đến các đơn vị cung ứng nguyên liệu, phụ kiện và dịch vụ hỗ trợ sản xuất.

Một doanh nghiệp khác đưa ra nhu cầu kết nối đáng chú ý là Công ty cổ phần Công nghệ và Đầu tư INTECH (INTECH Group). Với vai trò tổng thầu thi công phòng sạch và nhà máy công nghệ cao, doanh nghiệp đang tìm kiếm các nhà sản xuất, nhà cung cấp vật tư phục vụ dự án trong lĩnh vực điện tử, bán dẫn, dược phẩm và y tế.

Danh mục vật tư cần kết nối khá đa dạng, gồm thiết bị HVAC, kết cấu thép, vật liệu xây dựng, quạt công nghiệp, hệ thống camera giám sát, thiết bị cơ điện và phụ kiện phòng cháy chữa cháy.

Đại diện INTECH Group cho biết nhu cầu xây dựng nhà máy công nghệ cao, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử và bán dẫn, đang tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp cung ứng vật tư, thiết bị và giải pháp công nghiệp. Việc tìm kiếm thêm đối tác trong nước cũng giúp doanh nghiệp mở rộng mạng lưới cung ứng, phục vụ tiến độ và yêu cầu chất lượng của các dự án.

Bên cạnh hoạt động mua hàng, INTECH Group dự kiến tiếp tục tổ chức Cleanfact & Resat Expo trong năm 2027, hướng đến kết nối các nhà sản xuất, đơn vị tư vấn thiết kế, nhà cung cấp và nhà đầu tư xây dựng nhà máy. Các chương trình kết nối doanh nghiệp (B2B) được kỳ vọng tạo thêm cơ hội hợp tác giữa các thành viên trong hệ sinh thái công nghiệp.

Kết nối nội khối hướng đến giao dịch thực chất

Không chỉ tập trung vào nhu cầu mua hàng, chương trình còn giới thiệu các doanh nghiệp cung cấp giải pháp phục vụ hoạt động kinh doanh.

Công ty Cao Minh mang đến các sản phẩm rượu vang và quà tặng doanh nghiệp, hướng đến nhóm khách hàng vừa và lớn, trong đó có các doanh nghiệp thuộc nhóm VN500. Đơn vị này nhấn mạnh yếu tố thiết kế chỉn chu, phù hợp mục đích tặng đối tác, ngoại giao và xây dựng hình ảnh thương hiệu.

Trong khi đó, Vietnam Best Tour giới thiệu giải pháp quản lý chi phí công tác, đặt vé máy bay, khách sạn và tổ chức sự kiện doanh nghiệp. Đáng chú ý, doanh nghiệp cung cấp tài khoản hạn mức chi tiêu từ 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng mỗi tháng, với chu kỳ đối soát từ 30 đến 45 ngày, kết hợp hỗ trợ khách hàng bằng công nghệ và nhân sự 24/7.

Ở lĩnh vực xúc tiến đầu tư, RSL Group giới thiệu các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong nước và nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn khu công nghiệp, đàm phán với chủ đầu tư hạ tầng, hoàn thiện thủ tục pháp lý và kết nối các dịch vụ phụ trợ như xử lý chất thải, điện áp mái, nhân lực, suất ăn công nghiệp và logistics.

Theo ban tổ chức, HanoiBA hiện có hơn 3.300 hội viên với mạng lưới hoạt động trải rộng trên nhiều lĩnh vực. Việc duy trì các phiên giao thương định kỳ giúp doanh nghiệp có thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu và tìm kiếm đối tác ngay trong cộng đồng.

Tuy nhiên, hiệu quả của hoạt động kết nối không chỉ được đo bằng số lượng doanh nghiệp tham dự hay tổng giá trị nhu cầu mua hàng được công bố. Điều quan trọng hơn là khả năng chuyển những cuộc gặp gỡ ban đầu thành quá trình thẩm định năng lực, đàm phán và hợp tác lâu dài.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng liên tục thay đổi, việc tìm được nhà cung cấp phù hợp có thể giúp doanh nghiệp chủ động hơn về nguyên liệu, tiến độ và chi phí. Ngược lại, những doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ đáp ứng đúng nhu cầu thị trường cũng có cơ hội tiếp cận khách hàng mới mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào các kênh bán hàng truyền thống.

Từ những nhu cầu mua hàng được đưa ra tại CEO Connect số 03, có thể thấy giá trị của một cộng đồng doanh nghiệp không chỉ nằm ở quy mô hội viên, mà còn ở khả năng kết nối nguồn lực và tạo ra giao dịch thực chất giữa các thành viên.