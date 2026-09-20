CEO Box Việt Nam bị truy nã; công ty tên Tesla Motors đăng ký kinh doanh tại VN

CEO Box Việt Nam vừa bị truy nã là ai?

Ngày 16/9, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin truy nã Bùi Bá Hiến, cựu CEO Box Việt Nam. Box Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực marketing, truyền thông, nội dung số và thể thao điện tử, gồm Box Studio, Box Sports và GG Live.

Trong cuộc phỏng vấn năm 2021, Bùi Bá Hiến từng đề cập kế hoạch mở rộng hoạt động của Box Việt Nam ngoài việc quản lý các đội tuyển, sang streamer, influencer, bản quyền phát sóng và các dự án công nghệ giải trí liên quan đến game.

Xuất hiện công ty bán ô tô có tên Tesla Motors đăng ký kinh doanh tại Việt Nam

Theo thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, pháp nhân mới thành lập tại Việt Nam có tên Công ty TNHH Tesla Motors Việt Nam, tên viết tắt Tesla Motors Vietnam. Công ty này có vốn điều lệ là 77,667 tỷ đồng.

Ngành kinh doanh chính của Tesla Motors Vietnam là bán buôn ô tô và xe có động cơ khác, trong đó doanh nghiệp đăng ký quyền xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối bán buôn hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam và các cam kết quốc tế.

Vụ Thứ trưởng Trần Văn Thuấn: Rà soát gói thầu liên quan công ty Việt Mỹ tại Hà Tĩnh

Sau khi vụ án xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ được khởi tố, Sở Y tế Hà Tĩnh đã rà soát thông tin về các gói thầu có sự tham gia của doanh nghiệp này tại các bệnh viện trên địa bàn, trong đó chủ yếu là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Tại Nghệ An, trong giai đoạn 2018 - 2025, Công ty Việt Mỹ tham gia một số gói thầu tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, với tổng giá trúng thầu của các gói được thống kê gần 570 tỷ đồng. Trong đó, có gói do liên danh Việt Mỹ - Thành An thực hiện.

Xuất hiện tin rao bán khách sạn Daewoo, Bông Sen Corp đang gồng lỗ gần 3.800 tỷ

Tổ hợp văn phòng Daeha và Khách sạn Daewoo được rao bán với giá khoảng 5.800-6.000 tỷ đồng, trong bối cảnh Bông Sen Corp báo lỗ lũy kế hơn 3.773 tỷ đồng và còn 4.800 tỷ đồng dư nợ trái phiếu.

Tại phiên xét xử tháng 3/2024, bà Trương Mỹ Lan cho biết gia đình bà nắm cổ phần chi phối tại Bông Sen và doanh nghiệp này liên quan đến phần sở hữu 93,6% tại Khách sạn Daewoo Hà Nội. Bà Lan cũng đề nghị được bán khách sạn cùng một số tài sản khác để khắc phục hậu quả vụ án Vạn Thịnh Phát.

Tuy nhiên, kỳ vọng thu hồi khoản tiền lớn từ tài sản này đang đối mặt với thực tế không mấy tích cực.

Khách sạn Daewoo. Ảnh: DW

HAGL Agrico lỗ lũy kế 13.200 tỷ, không còn tên Bầu Đức

CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã: HNG) vẫn ngập trong nợ nần và bị kiểm toán lưu ý về yếu tố có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục sau hơn 8 năm tái cấu trúc.

HAGL Agrico ghi nhận khoản lỗ sau thuế gần 187 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm. Khoản lỗ này nâng lỗ lũy kế của doanh nghiệp lên hơn 13.230 tỷ đồng.

Hiện Thaco không chỉ là cổ đông/đối tác chiến lược mà còn trở thành nguồn vốn chủ chốt của HAGL Agrico. Còn Bầu Đức và HAGL đã hoàn toàn thoái vốn khỏi HNG.

Việt Nam chính thức tham gia rổ FTSE Russell: Chứng khoán bước sang trang mới

Tối 18/9, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn chủ trì Hội nghị “Việt Nam chính thức tham gia rổ chỉ số toàn cầu - FTSE Russell Global Equity Index Series”. Sự kiện đánh dấu một bước phát triển mới của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Sự kiện diễn ra ngay trước thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell, có hiệu lực từ ngày 21/9.

Chiều 17/9, theo giờ địa phương, hình ảnh quốc kỳ Việt Nam xuất hiện nổi bật trên các màn hình điện tử tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE), Mỹ.

Cùng với hình ảnh cờ đỏ sao vàng, hệ thống màn hình tại NYSE hiển thị dòng chữ: “Congratulations Vietnam! From Frontier to Emerging Market” (Chúc mừng Việt Nam! Từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi).

Chủ tịch Hiệp hội muốn có ngân hàng số chuyên cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay

Khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) chiếm tới 98% tổng số DN đang hoạt động, là lực lượng đông đảo, năng động, có mặt ở hầu hết các ngành, lĩnh vực; có vai trò quan trọng trong việc tạo việc làm, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, khu vực này còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc tiếp cận vốn tín dụng.

Hiệp hội DNNVV Việt Nam đề xuất nghiên cứu thí điểm thành lập ngân hàng số chuyên biệt cho DNNVV và hộ kinh doanh.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị “Tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho DNNVV” diễn ra ngày 18/9, Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn cho rằng ngân hàng là tổ chức huy động vốn trong dân nên trước hết phải bảo đảm an toàn để có khả năng hoàn trả tiền cho người gửi.

Đề xuất chuyển Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Bộ Công Thương

Bộ Công Thương vừa có báo cáo về các giải pháp bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2026-2030 và điều chỉnh Quy hoạch điện VIII.

Đáng chú ý, Bộ Công Thương đã đề xuất Chính phủ đồng ý chủ trương chuyển Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về Bộ Công Thương là cơ quan chủ sở hữu để có đủ lực lượng, nguồn lực triển khai thực hiện quy hoạch sau khi được phê duyệt.

Hiện Bộ Tài chính đang thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại EVN.

Hàng nghìn hộ dân lắp điện mặt trời mái nhà, Bộ ‘thúc’ các tỉnh hỗ trợ

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, nhu cầu lắp điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại 17 tỉnh do đơn vị này quản lý tiếp tục tăng mạnh. Chỉ trong tháng 8 vừa qua, 2.563 khách hàng đã đầu tư lắp đặt điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 105,7 MW.

Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương nghiên cứu, xây dựng và trình HĐND cùng cấp ban hành chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Tín dụng khách sạn, khu nghỉ dưỡng được loại trừ khi kiểm soát tăng trưởng cho vay bất động sản

Ngân hàng Nhà nước vừa gửi công văn tới các tổ chức tín dụng về việc tăng trưởng tín dụng năm 2026.

Theo nội dung công văn, tổ chức tín dụng không phải tính phần dư nợ tín dụng tăng thêm so với cuối năm 2025 đối với nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng, vào dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản khi kiểm soát mức tăng trưởng tín dụng bất động sản.