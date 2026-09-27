CEO BMW phản đối châu Âu áp thuế xe Trung Quốc?

CEO BMW Milan Nedeljkovic cho rằng các sản phẩm Trung Quốc giá rẻ đang tạo ra rủi ro đối với ngành công nghiệp ôtô châu Âu, nhưng phản đối việc áp thêm thuế và đề xuất các thỏa thuận tự nguyện về giá.

CEO của BMW đưa ra cảnh báo về xe Trung Quốc

Trong cuộc phỏng vấn với Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), ông Nedeljkovic cho biết một số mẫu xe Trung Quốc tại châu Âu có giá bán "không thể lý giải từ góc độ kinh doanh". Theo ông, tình trạng này có thể làm gia tăng xu hướng bảo hộ tại châu Âu.

CEO BMW Milan Nedeljkovic cho rằng các sản phẩm Trung Quốc giá rẻ đang tạo ra rủi ro đối với ngành công nghiệp ôtô châu Âu, nhưng phản đối việc áp thêm thuế và đề xuất các thỏa thuận tự nguyện về giá thay thế.

Liên minh châu Âu (EU) hiện đánh giá các biện pháp nhằm xử lý thâm hụt thương mại với Trung Quốc, vấn đề mà Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen gọi là "không bền vững".

Một số lãnh đạo doanh nghiệp và chính trị gia châu Âu đã đề xuất áp dụng quy định về tỷ lệ nội địa hóa và mở rộng thuế quan sang cả xe plug-in hybrid (PHEV) nhập khẩu từ Trung Quốc, do lo ngại sức ép ngày càng lớn đối với thị phần của các hãng xe trong khu vực.

Lời giải nào cho châu Âu trước làn sóng xe Trung Quốc?

CEO Nedeljkovic cho rằng EU nên ưu tiên đối thoại chính trị với Trung Quốc để thống nhất cách tiếp cận về mức giá dựa trên nguyên tắc thị trường, sau đó mới đưa ra các biện pháp cụ thể. Ông cho rằng thuế bổ sung sẽ là một hình thức can thiệp sâu hơn và ủng hộ các thỏa thuận tự nguyện dựa trên những điều kiện công bằng.

Lập trường của ông Milan Nedeljkovic cũng gắn với chuỗi sản xuất hiện tại, khi tập đoàn BMW sản xuất các mẫu MINI thuần điện tại Trung Quốc để xuất khẩu sang các thị trường khác.

BMW từ lâu đã chỉ trích mức thuế hiện tại của EU đối với xe điện Trung Quốc, đồng thời cảnh báo các biện pháp này có nguy cơ dẫn đến xung đột thương mại. Lập trường của ông Milan Nedeljkovic cũng gắn với chuỗi sản xuất hiện tại, khi tập đoàn BMW sản xuất các mẫu MINI thuần điện tại Trung Quốc để xuất khẩu sang các thị trường khác.

Việc BMW phản đối thuế bổ sung cho thấy bài toán cạnh tranh với xe Trung Quốc tại châu Âu không chỉ liên quan đến bảo vệ các nhà sản xuất nội địa, mà còn đặt ra yêu cầu cân bằng giữa kiểm soát cạnh tranh, duy trì thương mại và lợi ích của những hãng châu Âu có chuỗi cung ứng sản xuất tại Trung Quốc.