CEO, bác sĩ không còn giấu hình xăm

Thủ tướng Andy Burnham khoe hình xăm con ong trên cánh tay. Ảnh: Christopher Thomond/Guardian.

Theo YouGov, khoảng 26% người Anh hiện có ít nhất một hình xăm. Tại Mỹ, khảo sát của trung tâm nghiên cứu Pew Research Center cho thấy tỷ lệ này vào khoảng 1/3 dân số. Hình xăm ngày càng xuất hiện nhiều trong những lĩnh vực vốn bảo thủ như chính trị, y khoa, luật và tài chính, theo Financial Times.

Friday Jones, chủ tiệm xăm cao cấp Studio Privé tại New York (Mỹ), cho biết khoảng 90% khách hàng của cô làm công việc văn phòng hoặc từng giữ các vị trí chuyên môn, quản lý. Trong đó có không ít phụ nữ chỉ quyết định xăm hình đầu tiên sau khi sự nghiệp đã tương đối ổn định.

Theo Jones, những người xăm khi đã lớn tuổi thường cân nhắc kỹ hơn về vị trí, kích thước và mức độ dễ che của hình xăm. Quyết định này còn tính đến những cuộc gặp với khách hàng, cơ hội thăng tiến và môi trường làm việc trong tương lai.

Bác sĩ, luật sư 'khoe' hình xăm

Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ John Brosious (45 tuổi, Mỹ) có hình xăm gần như khắp cơ thể, từ bàn chân, nách đến khuôn mặt. Tuy nhiên, khi mới bước vào ngành y, ông luôn đảm bảo chúng được che kín dưới trang phục phẫu thuật.

Brosious cho biết nhiều giảng viên khi đó vẫn có quan điểm bảo thủ và việc để lộ hình xăm có thể ảnh hưởng đến cách một bác sĩ trẻ được đánh giá. Khi làm việc tại Pittsburgh (bang Pennsylvania, Mỹ), một đồng nghiệp cấp cao từng nói rằng nếu biết ông có hình xăm kín cả cánh tay từ lúc phỏng vấn, họ có thể đã không tuyển.

Quan điểm của Brosious dần thay đổi khi ông chuyển đến Las Vegas (bang Nevada, Mỹ). Sau này, ông thậm chí xem ngoại hình khác biệt là một lợi thế nghề nghiệp. Theo bác sĩ này, nhiều bệnh nhân từng bị đánh giá vì ngoại hình có thể cảm thấy dễ kết nối hơn với một người không mang dáng vẻ quá khuôn mẫu.

“Nếu tôi có thể trông như thế này mà vẫn làm tốt công việc, điều đó cho thấy tôi tự tin vào kỹ năng của mình”, ông nói.

Hình xăm của luật sư James Sexton (trái) và bác sĩ John Brosious. Ảnh: George Etheredge/FT, Tag Christof/FT.

Trong ngành luật, James Sexton (53 tuổi, Mỹ) cũng mất gần 15 năm mới công khai việc mình có nhiều hình xăm. Luật sư ly hôn tại New York có hình xăm kín hai cánh tay, toàn bộ lưng cùng nhiều vị trí khác trên cơ thể. Những năm đầu sự nghiệp, ông thậm chí cố tình mua áo sơ mi có tay dài hơn bình thường để hình xăm không lộ ra khỏi cổ tay áo.

Khoảng một thập kỷ trước, Sexton thay đổi quan điểm sau khi một nhiếp ảnh gia đề nghị ông xắn tay áo trong buổi chụp hình. Từ đó, ông không còn cố che hình xăm khi xuất hiện trong công việc.

Theo Sexton, sự đối lập giữa những bộ suit may đo và hai cánh tay phủ đầy hình xăm lại phù hợp với phong cách tranh tụng quyết liệt của mình. “Bề ngoài tôi vẫn rất chuyên nghiệp. Một phần trong tôi tuân theo luật lệ, phần còn lại thì khó đoán hơn”, ông nói.

Giới doanh nghiệp cũng bắt đầu chấp nhận

Veronica Kohlbecker (40 tuổi, Anh), nhà sáng lập công ty phát triển và thiết kế Aaroh Group, chọn cách dung hòa giữa sở thích cá nhân và yêu cầu công việc. Cô có bốn hình xăm, phần lớn sử dụng mực trắng hoặc mực phản ứng với tia UV. Một hình chạy dọc cẳng tay, một hình con quạ nhỏ ở cổ và hình xăm lớn trên lưng được thiết kế để phai dần sau vài năm.

Do thường xuyên làm việc ở nhiều quốc gia, Kohlbecker chọn những hình xăm kín đáo, khó nhận ra ngay. Dù từng lo ngại về phản ứng trong môi trường làm việc, cô cho biết các hình xăm phần lớn nhận được sự tò mò tích cực và đôi khi trở thành cách mở đầu cuộc trò chuyện với đối tác.

Tuy vậy, không phải mọi nơi đều chấp nhận dấu ấn trên da này. Sinh ra tại Liên Xô cũ trong một gia đình có nhiều bác sĩ, Kohlbecker bị người thân chỉ trích khi xăm mình. Tại một số quốc gia Đông Âu và Trung Đông mà cô từng tới, việc để lộ hình xăm cũng dễ gây chú ý hơn.

Bốn hình xăm của Kohlbecker được thực hiện bằng mực trắng hoặc mực phản ứng với tia UV. Ảnh: Sandra Mickiewicz/FT.

Meredith Barbanell Sands (60 tuổi, Mỹ), người sáng lập một công ty nghiên cứu trong ngành dược phẩm, cũng trải qua quá trình tương tự. Trong hơn 20 năm, bà dần có hình xăm kín hai cánh tay cùng bảy hình riêng lẻ khác, trong đó có một trái tim nhỏ bằng mực trắng trên mặt.

Sands cho rằng ngành dược vẫn khá bảo thủ, nhưng cách một người giao tiếp và thể hiện năng lực mới là điều quan trọng hơn. Theo bà, đối tác có thể chú ý đến hình xăm lúc đầu, nhưng sau đó sẽ tập trung vào công việc.

Trong một số trường hợp, hình xăm thậm chí còn giúp bà tạo kết nối với khách hàng trẻ. Sands kể từng gặp một người đàn ông tại triển lãm. Sau khi nhìn thấy hình xăm của bà, người này lập tức kéo tay áo lên để khoe thiết kế của mình. Cuộc trò chuyện sau đó chuyển sang công việc và mở ra cơ hội hợp tác kinh doanh.