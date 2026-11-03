CEO Apple thừa nhận một số iPhone Duo bị trả lại vì vấn đề màn hình

CEO John Ternus cho biết Apple hiện đang tiến hành đổi iPhone Duo mới cho những khách hàng gặp lỗi. Sự cố diễn ra ngay sau khi dòng sản phẩm này gây sốt thị trường, cháy hàng chỉ sau vài giờ mở bán trực tuyến và thu hút các hàng dài người xếp hàng tại cửa hàng vào tháng trước.

CEO Apple John Ternus cho biết "một tỷ lệ nhỏ" iPhone Duo bị trả lại vì vấn đề liên quan đến màn hình. Ảnh: Tom's Guide

Bên cạnh vấn đề kỹ thuật nói trên, Apple cũng đang đối mặt với bài toán lớn về nguồn cung. CEO Apple thừa nhận công ty hiện không thể đáp ứng đủ nhu cầu khổng lồ từ thị trường và vẫn chưa thể xác định mốc thời gian cụ thể khi nào lượng cung và cầu có thể đạt trạng thái cân bằng.

"Duo đang bị hạn chế nguồn cung tính đến ngày hôm nay", ông Ternus chia sẻ. "Quá trình gia tăng sản lượng đang diễn ra tốt... nhưng tại thời điểm này, chúng tôi chưa thể dự đoán khi nào cung và cầu sẽ cân bằng trở lại".

Các nhà phân tích nhận định dù iPhone Duo là một cú hit lớn của Apple nhưng hãng phải nhanh chóng khắc phục triệt để các lỗi màn hình và đẩy mạnh năng lực sản xuất để giữ vững đà tăng trưởng.

Ngày 2/11, Apple công bố kết quả kinh doanh quý vừa qua với doanh thu iPhone, đã bao gồm iPhone 18 Pro, đạt 57,58 tỷ USD, cao hơn kỳ vọng. Doanh thu toàn công ty đạt 114,48 tỷ USD, cao hơn mức 113,39 tỷ USD ước tính của các nhà phân tích.

Khi ra mắt iPhone 18 Pro, Apple cũng đã tăng giá dòng iPhone 17 thêm 100 USD và nâng giá một số dòng MacBook, nhằm xoa dịu cú sốc do chi phí bộ nhớ tăng cao.

Trong cuộc họp với các nhà đầu tư, Giám đốc Tài chính Kevan Parekh cho biết Apple kỳ vọng chi phí bộ nhớ sẽ tiếp tục tăng sang năm tới.

Khi được hỏi liệu Apple đã ký thỏa thuận cung ứng dài hạn hay chưa, Giám đốc Vận hành Sabih Khan không xác nhận trực tiếp một thỏa thuận cụ thể mà cho biết hãng đang hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp bộ nhớ và cam kết mua sắm của hãng đã tăng thêm 33 tỷ USD trong quý.

Apple cũng chỉ ra Siri AI - vốn hoạt động một phần trên nền tảng đám mây của Google - là một nhân tố tác động đến biên lợi nhuận.

Công ty có kế hoạch tính phí cao hơn đối với các gói đăng ký iCloud+ để bù đắp chi phí AI, dù chưa đưa ra mức giá cụ thể.

"Sẽ có một số giới hạn sử dụng đối với các tính năng dựa trên mô hình chạy trên máy chủ, bao gồm Siri AI và tính năng chỉnh sửa ảnh thông minh", ông Ternus cho biết trong buổi họp.

Doanh thu Mac đạt 10,79 tỷ USD, vượt mức ước tính 9,61 tỷ USD. Doanh thu dịch vụ đạt 31,57 tỷ USD, sát với mức ước tính 31,58 tỷ USD. Doanh thu iPad và thiết bị đeo lần lượt đạt 6,23 tỷ USD và 8,30 tỷ USD, đều thấp hơn dự báo.

(Theo Macrumors, Tom's Guide)