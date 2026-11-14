CEO Anthropic tuyên bố gây chấn động: 'Ung thư sẽ chỉ còn là quá khứ' nhờ AI

Công ty đứng sau chatbot Claude - Anthropic đang đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ sinh học để phát triển thuốc điều trị ung thư, dị ứng thực phẩm và những căn bệnh hiếm gặp.

CEO Anthropic Dario Amodei. Ảnh: Oncodaily

Anthropic đang tăng tốc đưa trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực nghiên cứu và phát triển dược phẩm, với kỳ vọng rút ngắn đáng kể thời gian tìm kiếm các phương pháp điều trị mới.

Thông qua việc hợp tác với nhiều công ty công nghệ sinh học, doanh nghiệp này muốn chứng minh AI không chỉ hỗ trợ xử lý thông tin hay viết mã mà còn có thể trực tiếp thúc đẩy những đột phá trong y học.

Động thái mới nhất được đưa ra trong bối cảnh giới khoa học và ngành dược phẩm ngày càng quan tâm đến khả năng ứng dụng AI để xác định các hợp chất tiềm năng, thiết kế phân tử và tối ưu hóa quá trình phát triển thuốc. Đây vốn là những công đoạn đòi hỏi nhiều năm nghiên cứu, nguồn lực tài chính lớn và hàng loạt thử nghiệm phức tạp.

Anthropic bắt tay 6 tổ chức, đưa AI vào cuộc chiến chống ung thư

Anthropic cho biết đã thiết lập quan hệ hợp tác với 6 tổ chức, trong đó có những cái tên đáng chú ý như Bristol Myers Squibb, Generate Biomedicines và BigHat Biosciences.

Mục tiêu của các chương trình hợp tác là tìm hiểu cách AI có thể đẩy nhanh những giai đoạn khác nhau trong quá trình phát triển thuốc, từ thiết kế các ứng viên thuốc mới đến cải thiện hiệu quả của những phương pháp điều trị đang được nghiên cứu.

Một trong những dự án đáng chú ý nhất là hợp tác với Generate Biomedicines, công ty đang tìm cách điều chỉnh liệu pháp tế bào CAR-T để điều trị các khối u rắn.

Trong dự án với Anthropic, 6 nhà khoa học của Generate Biomedicines đã sử dụng Claude Code để đề xuất thiết kế lại một đoạn trong cấu trúc hướng dẫn di truyền của liệu pháp.

Kết quả ban đầu khá ấn tượng. Phiên bản thiết kế mới ngắn hơn khoảng 70% so với cấu trúc tiêu chuẩn ban đầu, nhưng vẫn cho thấy khả năng cải thiện đáng kể hoạt động của tế bào miễn dịch.

Các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy thiết kế mới giúp tế bào miễn dịch tạo ra lượng thụ thể cao gấp khoảng 10 lần. Điều này không chỉ cải thiện khả năng tiêu diệt tế bào khối u mà còn giúp các tế bào miễn dịch duy trì hoạt động trong thời gian dài hơn.

Đây là một kết quả đáng chú ý bởi khả năng duy trì hoạt động của tế bào miễn dịch là yếu tố quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả của liệu pháp CAR-T, đặc biệt khi đối mặt với những khối u rắn vốn có cơ chế phòng vệ phức tạp.

Một chương trình hợp tác khác với BigHat Biosciences tập trung cải thiện hai ứng viên thuốc tiềm năng, trong đó có một loại được thiết kế để nhắm mục tiêu trực tiếp vào tế bào ung thư.

Sau khi thử nghiệm khoảng 1.010 biến thể khác nhau, các nhà nghiên cứu xác định được phiên bản có khả năng liên kết với mục tiêu mạnh hơn 10 lần so với thiết kế ban đầu.

Khả năng thiết kế và sàng lọc hàng nghìn biến thể phân tử trong thời gian ngắn được xem là một trong những lợi thế quan trọng nhất của AI đối với ngành dược phẩm. Thay vì phải dựa hoàn toàn vào những quy trình thử nghiệm tuần tự tốn kém, các nhà khoa học có thể sử dụng AI để thu hẹp phạm vi tìm kiếm và tập trung nguồn lực vào những ứng viên triển vọng nhất.

AI có thể hỗ trợ tạo ra hàng chục nghìn thiết kế kháng thể, cải thiện cấu trúc điều trị ung thư và rút ngắn đáng kể thời gian nghiên cứu đang mở ra triển vọng mới cho ngành y sinh. Ảnh: Depositphotos

Không chỉ tập trung vào ung thư, Anthropic còn mở rộng ứng dụng AI sang nhiều lĩnh vực y học khác, bao gồm điều trị dị ứng thực phẩm và các bệnh hiếm gặp.

Trong chương trình hợp tác với Divergence Labs, công nghệ của Anthropic đã hỗ trợ tạo ra khoảng 35.000 thiết kế kháng thể chỉ trong vòng một tháng. Mục tiêu của dự án là phát triển một phương pháp điều trị tiềm năng đối với các dạng dị ứng thực phẩm.

Đây là lĩnh vực có nhu cầu nghiên cứu lớn bởi dị ứng thực phẩm có thể gây ra những phản ứng nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng ở một số bệnh nhân. Việc tìm ra các kháng thể có khả năng tác động chính xác đến những cơ chế gây dị ứng có thể mở ra hướng điều trị mới.

Trong khi đó, hợp tác với Enveda tập trung vào việc cải thiện quy trình sản xuất và xử lý tài liệu trong ngành dược phẩm.

Anthropic cho biết việc ứng dụng AI đã giúp giảm 89% thời gian cần thiết để con người kiểm tra các tài liệu liên quan đến quy trình sản xuất. Mặc dù không trực tiếp tạo ra một loại thuốc mới, kết quả này cho thấy AI có thể giúp giảm đáng kể khối lượng công việc hành chính và chuyên môn, qua đó giải phóng nguồn lực cho hoạt động nghiên cứu.

Đáng chú ý, Anthropic không chỉ dừng lại ở việc cung cấp công nghệ cho các đối tác mà còn bắt đầu triển khai những chương trình nghiên cứu và phát triển thuốc của riêng mình.

Một trong những hướng nghiên cứu là tìm kiếm phương pháp điều trị các dạng loạn dưỡng cơ hiếm gặp ở trẻ em. Đây là nhóm bệnh có thể gây suy giảm chức năng cơ nghiêm trọng, ảnh hưởng lâu dài đến khả năng vận động và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân.

Lời hứa chữa khỏi ung thư trong 10 năm và giới hạn của AI

Những kết quả ban đầu từ các dự án hợp tác đang củng cố kỳ vọng rằng AI có thể tạo ra bước ngoặt trong ngành dược phẩm. CEO Anthropic Dario Amodei thậm chí đưa ra dự báo đầy tham vọng rằng ung thư có thể trở thành vấn đề thuộc về quá khứ trong vòng 10 năm tới.

Tuyên bố này phản ánh niềm tin của Amodei vào tốc độ phát triển của AI và khả năng công nghệ này thúc đẩy những đột phá khoa học vốn trước đây cần nhiều thập kỷ nghiên cứu.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa khả năng AI hỗ trợ phát hiện và thiết kế thuốc với việc một phương pháp điều trị thực sự được chứng minh an toàn, hiệu quả trên con người.

Anthropic cũng thừa nhận phần lớn các nghiên cứu hiện nay vẫn đang ở giai đoạn tiền lâm sàng. Điều đó đồng nghĩa với việc những ứng viên thuốc tiềm năng chưa bước vào thử nghiệm trên người và vẫn cần trải qua nhiều vòng đánh giá nghiêm ngặt trước khi có thể được xem xét đưa vào điều trị thực tế.

Dù vậy, việc AI có thể hỗ trợ tạo ra hàng chục nghìn thiết kế kháng thể, cải thiện cấu trúc điều trị ung thư và rút ngắn đáng kể thời gian nghiên cứu đang mở ra triển vọng mới cho ngành y sinh.

Nếu những kết quả này tiếp tục được xác nhận trong các nghiên cứu tiếp theo, AI có thể làm thay đổi căn bản cách con người phát triển thuốc, từ một quy trình kéo dài nhiều năm với chi phí khổng lồ thành quá trình nhanh hơn, chính xác hơn và tiết kiệm nguồn lực hơn.

(Theo The Times Of India, Oncodaily)