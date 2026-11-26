CEO của Anthropic, Dario Amodei, tại bữa tối ở Nhà Trắng (trái) và logo của Claude (phải). Ảnh: Getty.

CEO Anthropic Dario Amodei bác bỏ quan điểm cho rằng nhân loại nên trao quyền lực chính trị cho trí tuệ nhân tạo (AI), ngay cả khi các hệ thống ngày càng thông minh có thể đảm nhiệm những công việc phức tạp hơn con người. Ông khẳng định AI có thể làm thay đổi sâu sắc xã hội mà không cần thay thế các thể chế dân chủ hay quyền ra quyết định của con người.

Tuyên bố được đưa ra sau bài viết của Axios ngày 25/11, phân tích những bất đồng giữa các lãnh đạo công nghệ về mối quan hệ tương lai giữa nhân loại và các cỗ máy siêu trí tuệ.

Trong một bài đăng dài trên mạng xã hội X, Amodei giải thích rằng các bài viết công khai của ông từ trước đến nay đều ủng hộ việc giám sát AI bằng các thể chế dân chủ. Theo ông, những người chỉ trích đã nhầm lẫn giữa quan điểm ủng hộ tự động hóa các công việc phức tạp với chủ trương để máy móc điều hành xã hội.

Dân chủ vẫn phải là giới hạn quyền lực của AI

Amodei so sánh những lập luận ủng hộ mô hình quản trị do AI điều hành với các quan điểm từng được sử dụng để biện minh cho chế độ chuyên quyền trong lịch sử.

Những người ủng hộ quyền lực tập trung từ lâu cho rằng mô hình này giúp đưa ra quyết định nhanh chóng và hiệu quả hơn so với các thể chế dân chủ. Tuy nhiên, Amodei cho rằng hiệu quả không thể là lý do để hy sinh tính chính danh của quyền lực chính trị hay quyền tự quyết định tương lai của người dân.

Trong bài luận Machines of Loving Grace (Những cỗ máy nhân từ), công bố năm 2024, ông từng phân tích cách AI tiên tiến có thể củng cố sự tham gia của người dân vào quá trình dân chủ.

Amodei đề xuất sử dụng AI để giúp công dân hiểu rõ hơn về chính sách công, giải quyết bất đồng và tìm kiếm những điểm chung trong các cuộc tranh luận. Mục tiêu là cải thiện chất lượng ra quyết định trong các nền dân chủ, chứ không phải chuyển giao quyền lực chính trị cho máy móc.

Ông tiếp tục đề cập những lo ngại này trong bài luận The Adolescence of Technology (Giai đoạn trưởng thành đầy biến động của công nghệ), xuất bản tháng 1/2026. Tác phẩm phân tích nguy cơ AI mạnh mẽ có thể trở thành công cụ hỗ trợ các chính phủ độc đoán, đồng thời đe dọa các quyền tự do cá nhân.

Amodei cũng cảnh báo nguy cơ các công ty công nghệ tích lũy quá nhiều quyền lực chính trị. Trong tuyên bố mới nhất, ông mở rộng lập luận này sang cả những doanh nghiệp muốn chuyển giao quyền lực cho chính AI.

Tự động hóa đặt ra những lựa chọn khó khăn

Quan điểm của Amodei trở nên phức tạp hơn khi đề cập đến việc tự động hóa từng nhiệm vụ cụ thể.

Ông ủng hộ việc AI đảm nhiệm ngày càng nhiều công việc phức tạp trong các lĩnh vực như y tế, giao thông, phát triển phần mềm và năng lượng. Những ứng dụng này có thể thúc đẩy nghiên cứu, nâng cao năng suất và cứu sống con người.

Tuy nhiên, Amodei cho rằng có nhiều lý do để hạn chế một số hình thức triển khai AI.

Một trong những mối lo ngại là quá trình tự cải tiến đệ quy (recursive self-improvement), trong đó các hệ thống AI tham gia phát triển những thế hệ AI kế tiếp với năng lực ngày càng cao.

Trong bài luận We Must Pace the Frontier (Chúng ta phải kiểm soát tốc độ phát triển ở tuyến đầu), công bố tháng 9/2026, Amodei cảnh báo quá trình này có thể diễn ra nhanh hơn khả năng hiểu biết và kiểm soát của các nhà nghiên cứu đối với sự phát triển AI.

Anthropic cũng không cho rằng việc để Claude tự chủ hoàn toàn trong quá trình phát triển liên tiếp các mô hình AI tiên tiến mà thiếu sự giám sát thực chất của con người là an toàn. Theo Amodei, nghiên cứu an toàn AI phải theo kịp tốc độ cải thiện năng lực của công nghệ này.

Việc làm cũng là một thách thức khác. Tự động hóa toàn bộ quy trình công việc có thể khiến thị trường lao động biến động nhanh hơn khả năng thích ứng của người lao động. Vì vậy, một số ứng dụng AI có thể cần được trì hoãn để hạn chế những tác động tiêu cực.

Ông cũng cảnh báo không nên mặc nhiên tin tưởng các nghiên cứu về căn chỉnh AI (AI alignment) do chính AI tạo ra.

Lãnh đạo AI phải chịu trách nhiệm về những tuyên bố của mình

Amodei đồng thời chỉ trích những lãnh đạo công nghệ thường xuyên sử dụng các khẩu hiệu về quyền tự chủ và khả năng kiểm soát của con người. Ông đặt câu hỏi liệu những cam kết đó có thực sự tạo ra khác biệt trong sản phẩm và quyết định triển khai công nghệ của các công ty hay không.

Ông bảo vệ quyết định của Anthropic về việc không cho phép các mô hình AI của công ty vận hành những hệ thống vũ khí hoàn toàn tự động, bất chấp nguy cơ phải đối mặt với các hệ quả pháp lý trong tranh chấp với chính phủ Mỹ.

Theo Amodei, quyết định này cho thấy những nguyên tắc mà công ty tuyên bố theo đuổi không chỉ dừng lại ở lời nói mà còn dẫn đến những hệ quả cụ thể trong hoạt động kinh doanh.

CEO Anthropic cho rằng các quyết định về tự động hóa cần có sự tham gia của chính phủ, các thể chế dân chủ, nhà phát triển AI và người tiêu dùng. Không một cơ quan hay tổ chức đơn lẻ nào nên nắm toàn quyền quyết định.

Lập luận cốt lõi của Amodei là cần phân biệt năng lực công nghệ với tính chính danh của quyền lực chính trị. AI có thể đạt đến khả năng thực hiện những công việc ngày càng phức tạp, nhưng điều đó không đồng nghĩa máy móc có quyền quyết định tương lai của nhân loại.

Theo IE