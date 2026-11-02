CEO Ant International: AI giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tiến ra toàn cầu

Cơ hội vươn tầm toàn cầu

Phát biểu tại diễn đàn “Đầu tư vào AI vì một tương lai số hoà nhập” trong khuôn khổ Diễn đàn Đầu tư Thế giới 2026 do Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển tổ chức, ông Peng Yang, Giám đốc Điều hành Ant International, kêu gọi phát triển một chương trình “tái toàn cầu hóa” mang tính mở rộng cho các doanh nghiệp.

Theo đó, việc ứng dụng AI và khả năng kết nối số sẽ giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) dễ dàng tiếp cận thị trường và các cơ hội kinh doanh trên toàn cầu.

“Toàn cầu hóa 1.0 phần lớn chỉ mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp lớn, trong khi đó, đa số các doanh nghiệp vừa và nhỏ lại ít có cơ hội tham gia vào nền kinh tế toàn cầu. Tính hoà nhập là yếu tố then chốt của quá trình tái toàn cầu hóa, và AI sẽ đẩy nhanh quá trình này bằng cách mở rộng các cơ hội tiếp cận”, ông Yang nhấn mạnh.

Giám đốc Điều hành của Ant International, ông Peng Yang, phát biểu tại Diễn đàn Đầu tư Thế giới năm 2026.

Theo ông Yang, một trong những hạn chế lớn nhất của Toàn cầu hóa 1.0 là quyền lực và lợi thế thị trường tập trung chủ yếu vào các doanh nghiệp lớn. Trong khi đó, các doanh nghiệp nhỏ, chiếm hơn 90% tổng số doanh nghiệp trên toàn cầu, thường bị bỏ lại phía sau do khoảng cách về công nghệ, nhân lực và tài nguyên. Việc tham gia vào làn sóng toàn cầu hóa trước đây đặt ra nhiều thách thức đối với các doanh nghiệp nhỏ, vốn đòi hỏi khả năng hoạt động tại nhiều thị trường và xử lý những vấn đề phức tạp trong thương mại quốc tế.

Theo Báo cáo Thương mại Thế giới năm 2024 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), chỉ 8% doanh nghiệp nhỏ và 15% doanh nghiệp vừa tham gia xuất khẩu trực tiếp, so với 30% ở nhóm doanh nghiệp lớn.

Sự phân hóa về AI càng làm trầm trọng thêm thách thức này. Khảo sát năm 2025 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) chỉ ra rằng có tới 52% doanh nghiệp quy mô lớn đã ứng dụng AI, trong khi con số này ở nhóm doanh nghiệp nhỏ chỉ đạt 17,4%.

Tuy nhiên, sự phát triển của AI mở ra cơ hội thu hẹp khoảng cách và tạo sân chơi bình đẳng hơn. Điều này đòi hỏi công nghệ AI cùng các ứng dụng của công nghệ này phải được phổ cập rộng rãi, giúp SME có cơ hội tiếp cận và khai thác những lợi ích mà AI mang lại.

Ông Yang cho biết, trong ba năm qua, Ant International đã hỗ trợ hơn 1 triệu tiểu thương mới tại 54 thị trường trên toàn cầu tham gia vào thương mại quốc tế.

“Trong ba năm qua, chúng tôi đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của SME khi đổi mới sáng tạo được kết hợp với khả năng hoà nhập. Khi cung cấp cho các doanh nghiệp này bộ giải pháp AI-native toàn diện, khối lượng giao dịch xuyên biên giới của SME trên các mảng kinh doanh của chúng tôi đã tăng khoảng 50% mỗi năm, gấp 10 lần tốc độ tăng trưởng của tổng khối lượng thương mại toàn cầu”, ông Yang cho biết.

Hiện nay, Ant International xử lý 25 triệu giao dịch mỗi ngày thông qua các dịch vụ thanh toán toàn cầu, quản lý tài khoản toàn cầu, tài chính tích hợp và chuyển đổi số. Trong tổng số 150 triệu khách hàng doanh nghiệp trên toàn cầu của Ant International, SME chiếm 95%. Tháng 9 năm 2026, Ant International đã ra mắt bộ giải pháp AI-native toàn diện cho hoạt động thanh toán, quản lý tài khoản, ngoại hối (FX), quản trị nguồn vốn và tăng trưởng kinh doanh toàn cầu; trong đó, nhiều giải pháp được phát triển nhằm giải quyết những thách thức của SME.

Giải pháp mới giúp SME thúc đẩy quá trình tái toàn cầu hóa và hội nhập

Hoạt động chuyển đổi ngoại tệ xuyên biên giới và quản lý dòng tiền quốc tế thường tốn kém đối với SME. Ant International đã phát triển mô hình AI dự báo ngoại hối và thanh khoản Falcon TST, đạt hiệu suất tiên tiến hàng đầu (SOTA) theo chỉ số MASE trên bộ tiêu chuẩn đánh giá quốc tế hàng đầu, với độ chính xác dự báo duy trì trên 93%. Công ty cũng đang hợp tác với các ngân hàng hàng đầu thế giới nhằm tiếp tục mở rộng phạm vi ứng dụng mô hình. Hiện nay, mô hình này đã được phổ cập thông qua bộ giải pháp AI-native toàn diện, cho phép SME sử dụng để xử lý các giao dịch quốc tế hiệu quả hơn, đồng thời giảm thiểu rủi ro về ngoại hối.

Thông qua WorldFirst và Antom – hai dịch vụ cốt lõi của Ant International trong lĩnh vực quản lý tài khoản toàn cầu và thanh toán toàn cầu – các tính năng tài chính vốn dành cho doanh nghiệp lớn được tích hợp vào những ứng dụng phù hợp hơn với nhu cầu của SME.

WorldFirst hiện hỗ trợ hơn 2 triệu SME quản lý tài khoản xuyên biên giới, với tổng khối lượng giao dịch tích lũy vượt 500 tỷ USD tại hơn 210 thị trường. Mạng lưới này kết nối SME với hơn 130 nền tảng thương mại điện tử và hơn 600 đối tác trong hệ sinh thái, giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường nước ngoài và mở rộng hoạt động trên toàn cầu.

Trong lĩnh vực thanh toán toàn cầu, Alipay+ là cổng kết nối ví điện tử toàn cầu của Ant International, kết nối hơn 50 ví điện tử với hơn 150 triệu nhà bán hàng trên toàn thế giới; trong đó, hơn 95% là SME. Không chỉ hỗ trợ thanh toán xuyên biên giới liền mạch, các nhà bán hàng nhỏ còn có thể tiếp cận người tiêu dùng toàn cầu cả trực tuyến lẫn tại cửa hàng thông qua các chiến dịch tiếp thị hiệu quả và chính xác hơn nhờ những giải pháp marketing ứng dụng AI của Alipay+.

Ông Yang cũng nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp, bao gồm SME, cần có niềm tin vào khả năng ứng dụng AI một cách an toàn và có trách nhiệm, đặc biệt khi các AI agent ngày càng đảm nhận nhiều nhiệm vụ tài chính và vận hành. Để xây dựng các cơ chế bảo vệ hiệu quả, cần có sự phối hợp giữa ngành công nghệ, ngành tài chính, các cơ quan quản lý và tổ chức quốc tế.

khi chi phí AI giảm xuống và khả năng tiếp cận trở nên dễ dàng hơn cho các SME, cả nhà bán hàng nhỏ và cá nhân đều có thể được trang bị các giải pháp tiên tiến với quy mô như doanh nghiệp lớn, tự động hóa một cách toàn diện quy trình vận hành và thụ hưởng lợi ích từ cuộc cách mạng kinh tế toàn cầu tiếp theo.