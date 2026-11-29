Brian Chesky, CEO của nền tảng đặt phòng Airbnb, vừa lên tiếng thừa nhận một số nhân viên gọi ông là kẻ cuồng kiểm soát. Theo ông, thói quen này được hình thành qua thời gian nghiên cứu cách làm việc của Steve Jobs, nhà đồng sáng lập hãng công nghệ Apple.

Ông Brian Chesky. Ảnh: Fortune

Chesky dẫn lại lời của Jony Ive, cựu giám đốc thiết kế Apple, người từng chia sẻ rằng Steve Jobs không hoàn toàn là một người quản lý vi mô. Thay vào đó, Jobs là một đối tác luôn muốn tham gia sâu vào các chi tiết của sản phẩm.

Nhà sáng lập Airbnb cũng phân biệt rõ giữa quản lý vi mô và vai trò đối tác. Ông cho rằng quản lý vi mô nghĩa là chỉ đạo nhân viên phải làm gì, còn vai trò đối tác cho phép tham gia cùng đội ngũ ở mức độ sâu hơn.

Chesky cho biết chỉ can thiệp sâu vào các lĩnh vực như sản phẩm, tiếp thị và vận hành, những nơi ông có thể tạo thêm giá trị và đẩy nhanh tiến độ ra quyết định. Ông khẳng định không can thiệp vi mô vào các mảng như tài chính hay pháp lý.

Theo vị CEO này, việc tham gia vào chi tiết giúp các nhóm đưa ra quyết định nhanh hơn, giảm bớt các lớp phê duyệt trung gian và tránh được những cuộc họp lãng phí thời gian.

Cách tiếp cận này, theo Chesky, trao quyền cho nhân viên thay vì làm giảm sự chủ động của họ. Ông nhấn mạnh rằng tham gia sâu không đồng nghĩa với kiểm soát tuyệt đối, mà là đồng hành ở những mảng mình có thể hỗ trợ tốt nhất.