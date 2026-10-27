CEO 500: TP.HCM cần chuẩn bị hạ tầng, cơ chế và nguồn vốn để đón dòng đầu tư mới

Đây là những vấn đề trọng tâm được đặt ra tại chương trình CEO 500 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026.

Ngày 26/10, chương trình CEO500 với chủ đề “Sự hội tụ của FDI, Công nghệ và Dòng chảy Tài chính toàn cầu” diễn ra tại TP.HCM, diễn đàn đối thoại giữa lãnh đạo thành phố, các cơ quan Trung ương, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư quốc tế.

500 CEO của Việt Nam và thế giới đã tụ họp tại Diễn đàn Mùa Thu 2026. Ảnh BTC

Các ý kiến tại chương trình tập trung vào yêu cầu chuyển lợi thế kinh tế và sự quan tâm của nhà đầu tư thành những dự án cụ thể. Trong đó, ba vấn đề nổi bật là chuẩn bị hạ tầng năng lượng đi trước một bước, phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC) thành kênh huy động và quản lý vốn, đồng thời cải thiện cơ chế phối hợp để rút ngắn quá trình triển khai dự án.

Năng lượng phải đi trước một bước để đón FDI công nghệ cao

Từ góc nhìn của nhà đầu tư năng lượng quốc tế, ông Phạm Quốc Anh, Chủ tịch Điều hành Pacifico Energy Việt Nam, cho rằng hạ tầng năng lượng là một trong những điều kiện quan trọng để thu hút các dự án FDI thế hệ mới.

Theo ông Phạm Quốc Anh, Pacifico Energy đã đưa dự án điện gió Sunpro công suất 30 MW vào vận hành thương mại cuối năm 2025. Trong năm 2026, doanh nghiệp đang triển khai khảo sát tại hai khu vực biển đã được cấp phép để phát triển các dự án điện gió ngoài khơi với tổng công suất dự kiến 1,8 GW, trong đó có dự án 500 MW tại vùng biển TP.HCM. Chiến dịch khảo sát được khởi động ngày 13/10/2026.

Từ thực tiễn phát triển dự án, đại diện Pacifico Energy kiến nghị TP.HCM phối hợp với các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu phân vùng phát triển điện gió ngoài khơi, bảo đảm hài hòa với hoạt động hàng hải, dầu khí, thủy sản, du lịch và các mục đích sử dụng biển khác.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là nghiên cứu quy hoạch đồng bộ trạm gom công suất, hành lang cáp ngầm và các điểm tiếp bờ, đồng thời xem xét khả năng sử dụng chung hạ tầng truyền tải giữa nhiều dự án. Việc chuẩn bị quy hoạch từ sớm sẽ góp phần hạn chế đầu tư phân tán và tạo điều kiện phát triển điện gió ngoài khơi hiệu quả hơn.

Bên cạnh nguồn điện quy mô lớn, ông Phạm Quốc Anh nhấn mạnh bài toán bảo đảm nguồn cung điện tin cậy, chất lượng cao cho các khu công nghiệp, nhà máy công nghệ cao và trung tâm dữ liệu.

Hiện nay, nhà đầu tư công nghiệp cần biết trước khả năng cung ứng điện để quyết định địa điểm và thời điểm đầu tư. Trong khi đó, nhà phát triển nguồn điện, nhất là các mô hình cung cấp điện tại chỗ hoặc gần nơi tiêu thụ, lại cần có khách hàng và hợp đồng mua điện dài hạn để huy động vốn. Hai bên vì vậy có thể rơi vào tình trạng chờ đợi lẫn nhau.

Để tháo gỡ điểm nghẽn này, Pacifico Energy đề xuất thành phố nghiên cứu thí điểm cơ chế hoặc nền tảng tổng hợp nhu cầu điện của các dự án đầu tư chiến lược, kết nối nhu cầu đó với các nhà cung cấp giải pháp năng lượng. Các bên có thể chuẩn bị trước những thỏa thuận khung về công suất, thời điểm cung ứng và điều kiện thương mại, sau đó hoàn thiện thành hợp đồng mua bán điện trực tiếp (DPPA) hoặc hình thức phù hợp với quy định pháp luật.

Đề xuất này đặt ra yêu cầu TP.HCM cần gắn kế hoạch thu hút đầu tư công nghiệp với việc chuẩn bị nguồn điện, lưới truyền tải và phương án cung ứng phù hợp. Năng lượng không chỉ là hạ tầng phục vụ sản xuất mà còn là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn địa điểm đầu tư của các doanh nghiệp công nghệ cao.

Phát triển VIFC thành cầu nối với dòng vốn toàn cầu

Một trọng tâm khác tại CEO 500 là khả năng đưa Trung tâm tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC) trở thành nền tảng để các nhà đầu tư quốc tế huy động vốn, quản trị rủi ro và tổ chức hoạt động tài chính ngay tại Việt Nam.

Ông Marc Knapper - Nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam (2022–2026); Chủ tịch Knapper Global Advisors; Cố vấn cho Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) nêu ý kiến. Ảnh BTC

Ông Marc Knapper - Nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam (2022–2026); Chủ tịch Knapper Global Advisors; Cố vấn cho Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) cho biết, câu hỏi của nhà đầu tư quốc tế về Việt Nam đang chuyển từ việc có nên đầu tư sang đầu tư bằng cách nào và với tốc độ ra sao?

Theo ông, dòng vốn đang hướng vào các lĩnh vực sản xuất, bán dẫn, năng lượng và hạ tầng. Cùng với quyết định đầu tư, các nhà đầu tư ngày càng có nhu cầu thực hiện hoạt động tài trợ thương mại, phòng ngừa rủi ro và quản lý vốn ngay tại Việt Nam, thay vì phụ thuộc vào các trung tâm tài chính bên ngoài như Singapore hay Hong Kong.

Để đáp ứng nhu cầu này, ông Marc Knapper cho rằng VIFC cần phát triển các dịch vụ tài chính thiết yếu như tài trợ thương mại, công cụ phòng ngừa rủi ro, tài khoản ngoại tệ, lưu ký tài sản và thanh toán xuyên biên giới. Việc đưa các nhà đầu tư quốc tế tham gia trao đổi từ sớm sẽ giúp những dịch vụ này phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của thị trường.

Đáng chú ý, đại diện KGA đề xuất TP.HCM xây dựng danh mục rõ ràng các dự án ưu tiên trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng và chuyển đổi xanh, mở ra cơ hội để nhà đầu tư quốc tế tham gia và huy động vốn thông qua VIFC.

Thành phố cũng được khuyến nghị thúc đẩy phát hành trái phiếu thông qua VIFC, trong đó có trái phiếu xanh và trái phiếu hạ tầng của thành phố cùng các doanh nghiệp Việt Nam có đủ điều kiện. Theo đề xuất của ông Marc Knapper, đây có thể là kênh giúp nhà đầu tư quốc tế tham gia tài trợ cho các nhu cầu phát triển bằng những công cụ tài chính quen thuộc.

Bên cạnh đó, việc tăng cường kết nối với các ngân hàng, doanh nghiệp bảo hiểm và công ty quản lý tài sản tại Tokyo, Seoul và New York cũng được xem là hướng đi cần thiết để mở rộng mạng lưới nhà đầu tư cho VIFC.

Những đề xuất này cho thấy yêu cầu phát triển trung tâm tài chính không chỉ nằm ở việc hình thành một đầu mối giao dịch, mà còn ở khả năng cung cấp dịch vụ, tạo nguồn dự án đầu tư và kết nối hiệu quả giữa nhu cầu vốn trong nước với thị trường tài chính quốc tế.

Cải thiện môi trường đầu tư, nâng chất lượng dòng vốn

Bên cạnh hạ tầng và nguồn vốn, tính minh bạch, ổn định và khả năng dự báo của thủ tục đầu tư tiếp tục là những yếu tố được các nhà đầu tư quan tâm.

Theo ông Marc Knapper, nhà đầu tư cần một đầu mối hỗ trợ phản hồi nhanh; quy định và thời hạn xử lý thủ tục về giấy phép, đất đai, chấp thuận dự án phải rõ ràng; các quyết định cần bảo đảm tính nhất quán theo thời gian.

Từ đó, ông đề xuất TP.HCM phát triển đội ngũ hỗ trợ nhà đầu tư bằng tiếng Anh, theo sát từng dự án từ giai đoạn tiếp xúc đến khi hoàn tất đầu tư. Thành phố cũng có thể nghiên cứu quy trình xử lý nhanh đối với dự án ưu tiên và tận dụng các cơ chế đặc thù đã được Quốc hội trao, trong đó có những cơ chế liên quan đến hợp tác công tư và huy động vốn quốc tế.

Nguồn nhân lực cho VIFC cũng cần được chú trọng, với đội ngũ chuyên gia Việt Nam và quốc tế am hiểu hoạt động kinh doanh, thị trường vốn và yêu cầu của nhà đầu tư. Đồng thời, thành phố cần duy trì đối thoại thường xuyên với nhà đầu tư quốc tế, kết hợp xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ để xác định nhu cầu vốn, hỗ trợ các cơ hội đầu tư cụ thể.

Ông Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM phát biểu tham luận. Ảnh: BTC

Ở góc độ thu hút FDI, ông Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM, cho rằng thành phố cần chuyển sang thu hút có chọn lọc, hướng dòng vốn vào những ngành có giá trị gia tăng cao, công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển (R&D), thiết kế, sở hữu trí tuệ và chuyển đổi xanh.

Theo ông, hiệu quả thu hút đầu tư không nên chỉ đo bằng tổng vốn đăng ký mà cần được đánh giá qua số lượng doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, mức độ lan tỏa công nghệ và chất lượng tăng trưởng. Thành phố cũng cần chú trọng thu hút các dự án gắn với nghiên cứu, đào tạo kỹ sư công nghệ cao và phát triển các học viện chuyên ngành, trong đó có lĩnh vực công nghệ thông tin.

Ông Don Lâm, Giám đốc và cổ đông sáng lập VinaCapital phát biểu. Ảnh BTC

Ông Don Lâm, Giám đốc và cổ đông sáng lập VinaCapital, nhận định TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới, tiếp tục củng cố vai trò trung tâm thương mại của Việt Nam, đồng thời hướng tới trở thành cửa ngõ tài chính và kinh doanh quốc tế. Theo ông, công nghệ sẽ là động lực tăng trưởng trong những năm tới và thành phố có nhiều điều kiện để trở thành trung tâm công nghệ của khu vực nhờ nguồn nhân lực, sức sống kinh tế và tinh thần khởi nghiệp.

Chuyển đối thoại thành dự án cụ thể

Kết luận chương trình, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh yêu cầu phối hợp giữa địa phương, các cơ quan Trung ương và hệ thống đối ngoại. Trong đó, thành phố kiến tạo không gian phát triển, cải thiện môi trường đầu tư; các cơ quan Trung ương hoàn thiện thể chế và cơ chế tài chính; hoạt động đối ngoại kết nối đối tác, nhà đầu tư và các trung tâm công nghệ quốc tế.

Ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu bế mạc cuộc tọa đàm CEO 500. Ảnh BTC

“Chúng tôi mong muốn thu hút không chỉ nguồn vốn đầu tư, mà còn cả công nghệ, tri thức, phương thức quản trị hiện đại, việc làm chất lượng cao và năng lực sản xuất mới. Thành phố kỳ vọng được đồng hành cùng các nhà đầu tư trong phát triển hạ tầng giao thông và logistics, chuyển đổi năng lượng, đô thị và công nghiệp thông minh, kinh tế số và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo”. Ông Vinh nói.

Với mỗi cơ hội đầu tư, thành phố hướng tới việc cùng doanh nghiệp xác định rõ dự án, địa điểm, nguồn lực và lộ trình triển khai; đồng thời phối hợp với các bộ, ngành và đơn vị liên quan để kết nối đối tác, tháo gỡ khó khăn và từng bước hiện thực hóa những đề xuất khả thi.

Để tiếp tục triển khai các nội dung đã trao đổi tại CEO 500, lãnh đạo thành phố dự kiến giao Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư tại TP.HCM (HCMC C4IR) làm đầu mối tổng hợp sáng kiến, kiến nghị và các dự án cụ thể sau diễn đàn.

Từ những vấn đề được đặt ra, các nhiệm vụ trọng tâm của TP.HCM gồm chuẩn bị đồng bộ hạ tầng năng lượng và truyền tải điện; xây dựng danh mục dự án đủ điều kiện thu hút vốn quốc tế; phát triển dịch vụ tài chính đáp ứng nhu cầu thực tế; cải thiện tính minh bạch, ổn định của thủ tục đầu tư; đồng thời nâng cao chất lượng nhân lực và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với các tập đoàn toàn cầu.

Việc xác định đầu mối chịu trách nhiệm, chương trình hành động và lộ trình triển khai sẽ là bước quan trọng để chuyển các kết nối tại CEO 500 thành dự án đầu tư cụ thể, góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng của TP.HCM trong giai đoạn tới.