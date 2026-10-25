CEO 31 tuổi sở hữu 12 bằng thạc sĩ, tiến sĩ từ Ivy League

Jamie Beaton sinh năm 1995, người New Zealand. Ảnh: Crimson Education.

Năm 2016, Jamie Beaton tốt nghiệp loại xuất sắc tại Đại học Harvard (Mỹ) sau 3 năm học, đồng thời lấy bằng thạc sĩ Toán học ứng dụng.

Sau đó, anh hoàn thành chương trình MBA (thạc sĩ Quản trị kinh doanh) tại Đại học Stanford (Mỹ), lấy bằng Luật tại Đại học Yale (Mỹ) và bằng tiến sĩ Chính sách công tại Đại học Oxford (Anh). Theo The New York Times, anh đạt được những thành tựu này trước năm 28 tuổi.

Nắm trong tay loạt bằng thạc sĩ, tiến sĩ

Ngoài Harvard, Stanford, Yale và Oxford, Beaton còn lấy bằng thạc sĩ tại hàng loạt trường gồm Đại học Pennsylvania, Princeton, Cornell, Dartmouth (Mỹ); King's College London (Anh) và Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc).

Đến nay, Beaton có ít nhất 12 bằng cấp sau đại học từ các trường đại học hàng đầu, và anh vẫn tiếp tục đăng ký các khóa học.

Các lĩnh vực anh theo học trải rộng từ khởi nghiệp trong giáo dục, công nghệ giáo dục, tài chính đến chính sách y tế, kinh tế học, khoa học thực thi, nghiên cứu chiến tranh và các vấn đề toàn cầu. Hiện, Beaton đang theo học thạc sĩ Khoa học dữ liệu tại Đại học Brown (Mỹ).

“​​Năm bằng cấp đầu tiên có mục tiêu khá rõ ràng là giúp tôi tiếp thu các kỹ năng. Từ đó trở đi, việc học xuất phát từ mong muốn theo đuổi đam mê và điều khơi gợi sự tò mò của bản thân”, Beaton chia sẻ với The New York Times.

Ngoài học tập, Beaton còn là nhà đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành Crimson Education - công ty tư vấn du học hiện được định giá hơn 600 triệu USD. Nhiều khách hàng của anh sẵn sàng chi 30.000-200.000 USD để tham gia các chương trình tư vấn kéo dài nhiều năm, với mục tiêu tăng cơ hội đỗ vào các trường top đầu thế giới.

Jamie Beaton sở hữu nhiều bằng cấp từ các trường danh tiếng. Ảnh: Crimson Education.

Lịch trình dày đặc nhưng vẫn dành thời gian học

Thành công của Beaton không đến sau một đêm. Hành trình của anh bắt đầu từ những năm thiếu niên, khi dũng cảm theo đuổi sở thích và mục tiêu học tập của mình.

Lớn lên tại Auckland (New Zealand), Beaton được nuôi dưỡng trong gia đình coi trọng giáo dục. Mẹ anh, bà Paula Beaton, chi nhiều tiền cho con học thêm và tham gia các chương trình bồi dưỡng học thuật.

“Mọi thứ đều xoay quanh giáo dục và chúng tôi không xem đó là sự hy sinh”, bà nói với The New York Times.

Thời trung học, Beaton học tại King's College và dự định theo ngành Y ở Đại học Auckland. Mọi chuyện thay đổi khi anh 15 tuổi. Sau khi được một anh khóa trên gợi ý tìm hiểu các lựa chọn bên ngoài Auckland, Beaton bắt đầu hướng đến những trường đại học quốc tế danh tiếng, trong đó có nhóm Ivy League của Mỹ và các trường Oxford, Cambridge (Anh).

Beaton đăng ký 10 môn A-Level thay vì 3 môn như thông thường. Với thành tích học tập nổi bật và hồ sơ hoạt động ngoại khóa ấn tượng, anh nhận được thư mời nhập học từ cả 25 trường đại học đã nộp hồ sơ, bao gồm cả tám trường thuộc Ivy League. Cuối cùng, anh chọn Harvard để học Toán ứng dụng và Kinh tế.

Trước khi rời New Zealand, năm 17 tuổi, anh đồng sáng lập một dịch vụ tư vấn tuyển sinh, tiền thân của Crimson Education. Ban đầu, dịch vụ này giúp sinh viên quốc tế tìm hiểu quy trình ứng tuyển vào các trường đại học Mỹ.

Tại Harvard, Beaton không chỉ học trên lớp. Anh tham gia 15 tổ chức sinh viên. Anh cũng chủ động liên hệ với Julian Robertson, tỷ phú sáng lập quỹ đầu cơ. Nhờ đó, Beaton có cơ hội làm việc 2 ngày/tuần tại Tiger Management ở New York. Song song với đó, anh thường xử lý công việc tại Crimson vào ban đêm, theo múi giờ Australia và New Zealand.

Sau này, Tiger Management trở thành một trong những nhà đầu tư đầu tiên của Crimson Education.

Beaton cho biết anh thích nhịp sống bận rộn. “Tôi thích sự sôi động và thích những ngày kín lịch. Điều đó rất thú vị”, anh nói.

Hành trình học tập liên tục của Beaton cũng khiến các giáo sư thường xuyên phải viết thư giới thiệu. Amy Chua, giáo sư trường Luật Yale, cho biết bà đã viết thư giới thiệu cho Beaton nhiều đến mức không thể đếm xuể.

“Anh ấy không thể ngừng nộp đơn đăng ký”, bà nói với The New York Times.

Hiện tại, việc học vẫn được duy trì ngay cả khi Beaton đi công tác nước ngoài. Trong một chuyến đi gần đây đến Ấn Độ, Beaton đã nộp bài dự án cuối kỳ cho chương trình học tại Đại học Brown. Anh cho biết mình cố gắng ngủ 6 giờ mỗi đêm.

Nếu duy trì tốc độ như hiện tại, Beaton sẽ sớm vượt qua Benjamin B. Bolger - người sở hữu 16 bằng cấp ở tuổi 50.