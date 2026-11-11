Central Retail Việt Nam trao tặng công trình giáo dục trị giá 2,15 tỷ đồng tại Lào Cai

Central Retail Việt Nam góp phần cải thiện điều kiện học tập cho học sinh Lào Cai

Tham dự buổi lễ bàn giao công trình nhà đa năng tại xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai vào ngày 10/11/2016 có ông Nguyễn Thế Phước, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai; ông Trần Ngọc Thư, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Quy Mông; ông Phạm Văn Hoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quy Mông; đại diện Central Retail Việt Namcùng Ban Giám hiệu, giáo viên và học sinh nhà trường.

Đại diện Central Retail trao Bảng tượng trưng tài trợ cho nhà trường. Ảnh: Central Retail Việt Nam

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quy Mông (Phân hiệu Kiên Thành) hiện có 46 lớp với hơn 1.339 học sinh. Những năm qua, cơ sở vật chất trường lớp trên địa bàn từng bước được đầu tư, nâng cấp. Tuy nhiên, điều kiện dạy và học tại một số điểm trường vẫn còn khó khăn, đặc biệt là các công trình phục vụ giáo dục thể chất, sinh hoạt ngoại khóa và hoạt động tập thể.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Hoàn, Chủ tịch UBND xã Quy Mông, đánh giá việc Central Retail Việt Nam hỗ trợ 2,15 tỷ đồng xây dựng nhà đa năng là hoạt động thiết thực, góp phần cải thiện điều kiện giáo dục tại địa phương.

“Công trình Nhà đa năng không chỉ góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất nhà trường mà còn tạo điều kiện thuận lợi để các em học sinh được rèn luyện thể chất, phát triển năng khiếu, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động tập thể”, ông Phạm Văn Hoàn nhấn mạnh.

Niềm vui của Thầy cô giáo và các em học sinh trong ngày nhận bàn giao công trình giáo dục do Central Retail tài trợ. Ảnh: Central Retail Việt Nam

Đại diện Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quy Mông cho biết, công trình được hoàn thành vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, góp phần bổ sung cơ sở vật chất phục vụ hoạt động dạy và học, đáp ứng các tiêu chí xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Bên cạnh công trình nhà đa năng, Central Retail Việt Nam cũng dành tặng những phần quà cho học sinh, thể hiện sự đồng hành với hoạt động giáo dục tại địa phương.

Lan tỏa chương trình “Mỗi trung tâm thương mại – Một ngôi trường”

Công trình tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quy Mông là một trong những hoạt động thuộc dự án “Mỗi trung tâm thương mại – Một ngôi trường” do Central Retail Việt Nam triển khai nhằm hỗ trợ xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng và cải thiện điều kiện dạy, học tại các cơ sở giáo dục.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình Giáo dục tại trường Tiểu học - Trung học Cơ sở Quy Mông. Ảnh: Central Retail Việt Nam

Ông Chalermchai Pornsiripiyakool, Phó Chủ tịch Đối ngoại quốc tế và Trách nhiệm xã hội Tập đoàn Central Retail Việt Nam, cho biết dự án được triển khai nhằm hiện thực hóa tầm nhìn “Vì một Việt Nam thịnh vượng hơn – Better for Vietnam”, tập trung tài trợ công trình trường học, nâng cấp cơ sở vật chất và cung cấp phương tiện phục vụ dạy, học.

Đến nay, thông qua dự án, Central Retail Việt Nam đã tài trợ hơn 17,3 tỷ đồng cho 17 trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, giúp hơn 10.600 học sinh được tiếp cận với điều kiện cơ sở vật chất học đường tốt hơn.

Trao quà cho các em học sinh tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quy Mông (Phân hiệu Kiên Thành), tỉnh Lào Cai. Ảnh: Central Retail Việt Nam

Đối với công trình tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quy Mông, đại diện Central Retail Việt Nam kỳ vọng việc đầu tư nhà đa năng sẽ góp phần cải thiện điều kiện học tập, rèn luyện của học sinh, đồng thời tạo thêm cơ hội để đội ngũ nhân viên GO! Yên Bái tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng tại địa phương.

Trung tâm Thương mại và Đại siêu thị GO! Yên Bái, tọa lạc tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai, chính thức khai trương vào tháng 9/2025. Trung tâm hiện tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động địa phương, đồng thời hợp tác thúc đẩy tiêu thụ các mặt hàng nông sản, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.