Central Retail khởi công Trung tâm thương mại GO! Rạch Giá tại An Giang

Ngày 27/10/2026, tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, Tập đoàn Central Retail Việt Nam tổ chức Lễ khởi công Trung tâm thương mại GO! Rạch Giá. Đây là trung tâm thương mại thứ 47 trong chuỗi trung tâm thương mại thuộc Tập đoàn Central Retail Việt Nam.

Dự án có tổng diện tích hơn 16.000 m², được phát triển theo mô hình trung tâm thương mại đa tiện ích, kết hợp mua sắm, ẩm thực và vui chơi giải trí.

Toàn cảnh Lễ khởi công Trung tâm thương mại GO! Rạch Giá do Tập đoàn Central Retail Việt Nam tổ chức tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ảnh: Ban tổ chức

Trong đó, đại siêu thị GO! cùng khu vực phụ trợ, bao gồm kho hàng, chăm sóc khách hàng và ẩm thực, có diện tích hơn 5.000 m², dự kiến kinh doanh hơn 40.000 sản phẩm hàng hóa nhu yếu phẩm. Trung tâm thương mại còn được bố trí các khu vực nhà hàng, ăn uống, vui chơi giải trí, chuỗi cửa hàng tiện ích và các nhãn hiệu thời trang.

Theo kế hoạch, Trung tâm thương mại GO! Rạch Giá dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động vào cuối năm 2027.

Xây dựng Trung tâm thương mại GO! Rạch Giá - Phát triển hạ tầng thương mại, mở rộng hệ thống phân phối tại An Giang

Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang, đánh giá việc triển khai Trung tâm thương mại GO! Rạch Giá không chỉ đánh dấu bước tiến trong phát triển một dự án thương mại hiện đại mà còn thể hiện sự đồng hành của Central Retail với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Trung tâm thương mại GO! Rạch Giá, đánh dấu bước triển khai dự án phát triển hạ tầng thương mại bán lẻ hiện đại tại tỉnh An Giang. Ảnh: Ban tổ chức

Theo ông Nguyễn Thanh Phong, An Giang xác định phát triển thương mại, dịch vụ theo hướng hiện đại, đồng bộ; mở rộng hệ thống phân phối và nâng cao hiệu quả lưu thông hàng hóa là những nhiệm vụ quan trọng nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương, đáp ứng nhu cầu của người dân và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Để thực hiện định hướng này, tỉnh tiếp tục quan tâm cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm triển khai dự án phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển của địa phương.

Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang cũng đánh giá cao năng lực và kinh nghiệm của Central Retail trong lĩnh vực bán lẻ hiện đại, phát triển hệ thống phân phối và kết nối tiêu thụ hàng hóa.

Đặc biệt, việc Tập đoàn quan tâm quảng bá, tiêu thụ nông sản và sản phẩm Việt Nam thông qua hệ thống phân phối được kỳ vọng mở ra thêm cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp và nhà sản xuất tại địa phương.

Tăng cơ hội đưa nông sản, sản phẩm OCOP vào hệ thống bán lẻ hiện đại

Tại sự kiện, ông Olivier Langlet, Tổng Giám đốc Tập đoàn Central Retail Việt Nam, cho biết Trung tâm thương mại GO! Rạch Giá dự kiến khai trương vào cuối năm 2027, phục vụ nhu cầu mua sắm, ăn uống và vui chơi giải trí của người dân.

Bên cạnh phát triển các dịch vụ bán lẻ, Central Retail xác định việc tăng cường hợp tác với doanh nghiệp và nhà sản xuất địa phương là một trong những định hướng khi triển khai dự án.

Phối cảnh Trung tâm thương mại GO! Rạch Giá với tổng diện tích hơn 16.000 m², dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động cuối năm 2027. Ảnh: Ban tổ chức

Theo ông Olivier Langlet, An Giang có thế mạnh về nông sản, thủy sản, đặc sản vùng miền và các sản phẩm OCOP. Đây là cơ sở để Central Retail mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân, từng bước đưa thêm sản phẩm địa phương vào kinh doanh tại GO! Rạch Giá và mở rộng phân phối qua hệ thống bán lẻ của Tập đoàn trên cả nước.

Định hướng này gắn với chiến lược “Vì một Việt Nam thịnh vượng” của Central Retail, tập trung vào thúc đẩy hàng Việt, tiên phong về chất lượng thực phẩm và phát triển bán lẻ bền vững.

Thông qua dự án, Central Retail kỳ vọng tạo thêm việc làm, mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh và đóng góp vào phát triển kinh tế địa phương.

Sau Lễ khởi công, Central Retail sẽ tiếp tục phối hợp với Tập đoàn Phú Cường, các cơ quan chức năng và nhà thầu để triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hướng tới đưa Trung tâm thương mại GO! Rạch Giá vào hoạt động theo kế hoạch.

Trước đó, ngày 27/3/2026, Tập đoàn Phú Cường đã ký kết hợp tác chiến lược với Central Retail Việt Nam để triển khai dự án Trung tâm thương mại GO! Rạch Giá.

Khi đi vào khai thác, dự án được kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang và các địa phương lân cận, tạo thêm hàng nghìn việc làm trực tiếp và gián tiếp, đồng thời mở rộng cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp địa phương thông qua GO! Rạch Giá và hệ thống siêu thị GO! trên toàn quốc.