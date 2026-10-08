CenLand lập pháp nhân mới sau khi rút vốn khỏi nhiều công ty con

Ảnh minh họa. Nguồn: CenLand

Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) ngày 8/10, HĐQT CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand, mã: CRE) đã ban hành nghị quyết, thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty TNHH Bất động sản Cen Hà Nội.

Doanh nghiệp mới dự kiến đặt trụ sở tại tầng 4, tòa nhà The Golden Palm, số 21 Lê Văn Lương, phường Thanh Xuân, Hà Nội, hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản.

Cen Hà Nội có vốn điều lệ dự kiến 10 tỷ đồng, do CenLand góp 100% vốn.

HĐQT CenLand giao ông Phạm Đức Hùng, Tổng giám đốc công ty, làm người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp tại công ty con. Ông Hùng đồng thời được giao triển khai các thủ tục thành lập và báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp HĐQT gần nhất.

Động thái mới diễn ra sau khi CenLand có nhiều thay đổi về cơ cấu công ty thành viên trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9/2026.

Theo BCTC hợp nhất bán niên 2026 đã soát xét, tại ngày 30/6, CenLand sở hữu trực tiếp 13 công ty con. Thông qua Công ty TNHH Quản lý đối tác Liên Kết Cen (Cen BSM), doanh nghiệp còn sở hữu gián tiếp 17 công ty khác, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực môi giới, tư vấn và quản lý bất động sản.

Đến ngày 15/9, CenLand thông báo không còn sở hữu Cen BSM, giảm tỷ lệ sở hữu từ 100% xuống 0%. Đây là doanh nghiệp có chức năng mở rộng và quản lý hệ thống công ty mang thương hiệu Cen trên toàn quốc.

Trước đó, ngày 17/8, CenLand hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ 80% vốn tại CTCP Bất động sản Cen Sài Gòn, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, môi giới và tư vấn bất động sản. Theo BCTC hợp nhất bán niên 2026, thương vụ có giá trị 16 tỷ đồng, bằng giá gốc đầu tư và CenLand đã nhận đủ tiền chuyển nhượng.

Trước đó, ngày 24/7, CenLand hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ 51% vốn tại CTCP Dịch vụ và Đầu tư Bất động sản Phố Xanh Group, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi giới và phân phối bất động sản. Giá trị chuyển nhượng đạt 4,1 tỷ đồng, cao hơn mức giá gốc đầu tư 2,55 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính, CenLand cũng đã nhận đủ tiền từ thương vụ này.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 22/5/2026, CenLand công bố định hướng tái cấu trúc hoạt động, chuyển từ doanh nghiệp chủ yếu cung cấp dịch vụ môi giới sang mô hình hệ sinh thái bất động sản toàn diện, vận hành theo mô hình công ty mẹ - công ty con.