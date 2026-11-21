CTCP Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land, HOSE: CRE) đã hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại CTCP Cen Academy, qua đó đơn vị này không còn là công ty con của doanh nghiệp.

Theo thông tin công bố, ngày 19/11/2026, doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng toàn bộ cổ phần nắm giữ tại Cen Academy. Kể từ thời điểm này, Cen Academy không còn là công ty con của Cen Land.

Đây là một trong những giao dịch thoái vốn được Cen Land thực hiện trong thời gian gần đây. Trước đó, ngày 17/8/2026, doanh nghiệp hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại CTCP Bất động sản Cen Sài Gòn. Đến ngày 15/9/2026, Cen Land cũng không còn là chủ sở hữu của Công ty TNHH Quản lý đối tác Liên Kết Cen.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tháng 6/2026, Chủ tịch HĐQT Cen Land Nguyễn Trung Vũ cho biết doanh nghiệp sẽ bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ trong năm nay (Ảnh: Cen Land).

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tháng 6/2026, Chủ tịch HĐQT Cen Land Nguyễn Trung Vũ cho biết doanh nghiệp sẽ bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ trong năm nay, trong bối cảnh lãi suất tăng, thanh khoản giao dịch bất động sản suy yếu và giá bán đi xuống.

Ở một diễn biến khác, ngày 4/11/2026, Cen Land đã phát hành thành công 6.200 trái phiếu mã CREL12601, tương ứng tổng giá trị 620 tỷ đồng. Trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 3 năm, lãi suất kết hợp 12%/năm và dự kiến đáo hạn ngày 4/11/2029.

Theo phương án phát hành, số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng để cơ cấu hai khoản nợ.

Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu gồm 21,9 triệu cổ phần tại CTCP Đầu tư Thành Đạt VN thuộc sở hữu của Cen Land, được định giá 416,8 tỷ đồng và 717.103 cổ phần tại CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Nhật Hằng thuộc sở hữu của bà Đinh Thùy Dương, trị giá 957,5 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2026, Cen Land ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất hơn 1.102 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 21,1 tỷ đồng, giảm 67%.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 8.159,8 tỷ đồng, tăng 8,1% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 4.989,6 tỷ đồng, tương đương 61,1% tổng tài sản. Tài sản dài hạn khác đạt hơn 1.340,2 tỷ đồng, chiếm 16,4%.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Cen Land ở mức hơn 1.928,3 tỷ đồng, tăng 10,7% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm 72,1%, tương ứng hơn 1.390,7 tỷ đồng.