Cen Land (CRE) muốn huy động 620 tỷ đồng qua kênh trái phiếu, thế chấp cổ phần tại hai doanh nghiệp

Dự kiến phát hành 620 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất ban đầu 12%/năm

Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land, mã ck: CRE) vừa thông qua phương án phát hành tối đa 620 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong quý IV/2026. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm và không phải khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp phát hành.

Theo phương án được phê duyệt, Cen Land dự kiến phát hành tối đa 6.200 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Toàn bộ lượng trái phiếu sẽ được phát hành trong một đợt, với kỳ hạn 3 năm. Thời gian triển khai dự kiến trong quý IV/2026.

Về lãi suất, doanh nghiệp áp dụng cơ chế kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi. Trong đó, hai kỳ tính lãi đầu tiên có lãi suất cố định 12%/năm. Đối với các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất được xác định bằng tổng lãi suất cơ bản và lãi suất bổ sung.

Mục đích phát hành trái phiếu là để cơ cấu lại các khoản nợ. Cụ thể, theo phương án sử dụng vốn, Cen Land dự kiến phân bổ 600 tỷ đồng để trả nợ CTCP Phát triển Nhà Bình Minh, tương đương gần 97% tổng giá trị trái phiếu chào bán. Khoản vay này có kỳ hạn 3 tháng, với thời điểm thanh toán dự kiến trong quý IV/2026.

Phần vốn còn lại, khoảng 20 tỷ đồng, được sử dụng để thanh toán một phần khoản vay tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) chi nhánh Đông Đa. Theo hồ sơ, khoản vay tại MB có giá trị 80 tỷ đồng, kỳ hạn 6 tháng và dự kiến đến hạn trong quý IV/2026.

Đáng chú ý, tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu dự kiến phát hành là cổ phần tại hai doanh nghiệp, với tổng giá trị được xác định khoảng 1.374,3 tỷ đồng. Cụ thể, Cen Land sử dụng 21,9 triệu cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Thành Đạt VN do chính doanh nghiệp sở hữu làm tài sản bảo đảm. Số cổ phần này được xác định có giá trị 416,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tài sản bảo đảm còn bao gồm 717.103 cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Nhật Hằng, thuộc sở hữu của bà Đinh Thùy Dương, với giá trị được xác định 957,5 tỷ đồng.

Thành lập công ty con mới tại Hà Nội

Song song với kế hoạch huy động vốn qua kênh trái phiếu, Cen Land cũng có những thay đổi trong cơ cấu các đơn vị thành viên.

Ngày 7/10/2026, doanh nghiệp thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty TNHH Bất động sản CEN Hà Nội, với vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Cen Land sở hữu 100% vốn tại pháp nhân mới. Công ty TNHH Bất động sản CEN Hà Nội đặt trụ sở tại tầng 4, tòa nhà The Golden Palm, số 21 Lê Văn Lương, phường Thanh Xuân, Hà Nội. Doanh nghiệp mới sẽ hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản.

Liên tiếp thoái vốn tại các công ty con

Trước khi thông qua việc thành lập pháp nhân mới, Cen Land đã thực hiện một loạt giao dịch chuyển nhượng vốn tại các đơn vị thành viên. Cụ thể, kể từ ngày 15/9/2026, Cen Land không còn là chủ sở hữu của Công ty TNHH Quản lý đối tác Liên Kết Cen.

Trước đó, ngày 17/8/2026, doanh nghiệp hoàn tất thủ tục chuyển nhượng toàn bộ cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần Bất động sản Cen Sài Gòn. Sau giao dịch, Cen Sài Gòn không còn là công ty con của Cen Land.

Xa hơn, ngày 24/7/2026, Cen Land cũng hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Bất động sản Phổ Xanh Group. Kể từ thời điểm này, Phổ Xanh Group chính thức không còn là công ty con của doanh nghiệp.

Như vậy, chỉ trong khoảng ba tháng, Cen Land đã thực hiện các bước thay đổi sở hữu tại ba đơn vị thành viên, đồng thời thông qua việc thành lập một công ty con mới tại Hà Nội.