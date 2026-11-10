Cen Land (CRE) huy động thành công 620 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

Huy động thành công 620 tỷ đồng trái phiếu

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land, mã ck: CRE) vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu.

Theo đó, vào ngày 4/11/2026, Cen Land đã phát hành thành công 6.200 trái phiếu mã CREL12601 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị lô trái phiếu đạt 620 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 4/11/2029.

Về lãi suất, doanh nghiệp áp dụng cơ chế kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi. Trong đó, hai kỳ tính lãi đầu tiên có lãi suất cố định 12%/năm. Đối với các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất được xác định bằng tổng lãi suất cơ bản và lãi suất bổ sung.

Mục đích phát hành trái phiếu là để cơ cấu lại các khoản nợ. Cụ thể, theo phương án sử dụng vốn được công bố, Cen Land dự kiến phân bổ 600 tỷ đồng để trả nợ CTCP Phát triển Nhà Bình Minh, tương đương gần 97% tổng giá trị trái phiếu chào bán. Khoản vay này có kỳ hạn 3 tháng, với thời điểm thanh toán dự kiến trong quý IV/2026.

Phần vốn còn lại, khoảng 20 tỷ đồng, được sử dụng để thanh toán một phần khoản vay tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) chi nhánh Đông Đa. Theo hồ sơ, khoản vay tại MB có giá trị 80 tỷ đồng, kỳ hạn 6 tháng và dự kiến đến hạn trong quý IV/2026.

Đáng chú ý, tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu dự kiến phát hành là cổ phần tại hai doanh nghiệp, với tổng giá trị được xác định khoảng 1.374,3 tỷ đồng. Cụ thể, Cen Land sử dụng 21,9 triệu cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Thành Đạt VN do chính doanh nghiệp sở hữu làm tài sản bảo đảm. Số cổ phần này được xác định có giá trị 416,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tài sản bảo đảm còn bao gồm 717.103 cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Nhật Hằng, thuộc sở hữu của bà Đinh Thùy Dương, với giá trị được xác định 957,5 tỷ đồng.

Lợi nhuận quý III/2026 giảm mạnh

Việc huy động thêm 620 tỷ đồng trái phiếu diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của Cen Land trong quý III/2026 suy giảm đáng kể.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, doanh thu thuần của Cen Land đạt hơn 201 tỷ đồng, giảm 39,6% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 62,3 tỷ đồng, giảm 22,6%. Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 23,6 tỷ đồng, tăng 4,3 lần so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, các khoản thu này không đủ bù đắp mức suy giảm từ hoạt động kinh doanh chính. Kết quả, Cen Land chỉ ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 181,6 triệu đồng trong quý III, giảm mạnh so với mức hơn 20 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Cen Land ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.102 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 21,1 tỷ đồng, giảm 67%.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Cen Land đạt hơn 8.159,8 tỷ đồng, tăng 8,1% so với đầu năm. Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Cen Land tại cuối quý III đạt hơn 1.928,3 tỷ đồng, tăng 10,7% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ở mức hơn 1.390,7 tỷ đồng, chiếm 72,1% tổng nợ phải trả.