Cen Invest chậm thanh toán 620 tỷ đồng nợ gốc trái phiếu, xin lùi hạn đến cuối tháng 10

Mới thanh toán lãi, xin khất nợ gốc 620 tỷ đồng

Theo văn bản công bố thông tin trên HNX, vào ngày đáo hạn 13/10/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế kỷ có nghĩa vụ phải thanh toán hơn 32,6 tỷ đồng tiền lãi và 620 tỷ đồng tiền gốc của lô trái phiếu mang mã CIVCB2124001.

Tại kỳ thanh toán này, Cen Invest mới chỉ thu xếp trả xong phần lãi hơn 32,6 tỷ đồng và chưa thể tất toán khoản nợ gốc 620 tỷ đồng. Giải trình về việc chậm thanh toán, doanh nghiệp cho biết tiến độ thu tiền công nợ từ các hoạt động kinh doanh đang diễn ra chậm hơn so với dự kiến ban đầu. Để xử lý nghĩa vụ nợ, Cen Invest đã tiến hành đàm phán và đạt thỏa thuận với trái chủ về việc lùi thời hạn thanh toán toàn bộ phần gốc chậm nhất đến ngày 30/10/2026.

Dữ liệu từ HNX cho thấy lô trái phiếu CIVCB2124001 được Cen Invest phát hành vào ngày 13/10/2021. Kỳ hạn ban đầu của lô trái phiếu này là 3 năm, sau đó được người sở hữu trái phiếu chấp thuận kéo dài kỳ hạn lên 60 tháng, tương ứng ngày đáo hạn mới là 13/10/2026. Nguồn vốn huy động từ đợt phát hành được sử dụng để hợp tác đầu tư, kinh doanh tại các dự án bất động sản và các hoạt động hợp pháp khác của doanh nghiệp.

Toàn bộ lô trái phiếu này được một công ty chứng khoán trong nước mua trọn trong đợt chào bán, với đơn vị tư vấn và thu xếp phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (mã chứng khoán VND). Tài sản bảo đảm ban đầu cho lô trái phiếu là cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land, mã chứng khoán CRE) thuộc sở hữu của Cen Invest.

Liên tục điều chỉnh phương án tài sản bảo đảm trước kỳ đáo hạn

Trong quá trình lưu hành lô trái phiếu CIVCB2124001, Cen Invest đã nhiều lần làm việc với trái chủ để bổ sung tài sản bảo đảm và điều chỉnh các điều khoản liên quan. Đầu tháng 2/2025, doanh nghiệp công bố nghị quyết hội nghị người sở hữu trái phiếu về việc thế chấp thêm 20,7 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Đạt VN (tương đương 67,87% vốn điều lệ đơn vị này) thuộc sở hữu của Cen Invest.

Cùng với lượng cổ phần trên, tài sản bảo đảm bổ sung còn bao gồm toàn bộ quyền tài sản thuộc sở hữu của Thành Đạt VN phát sinh từ dự án Đầu tư xây dựng công trình nhà ở Khu dân cư Khe Cát tại Quảng Ninh (theo Quyết định chủ trương đầu tư số 2093/QĐ-UBND ngày 22/6/2020). Thành Đạt VN cũng đứng ra cam kết bảo lãnh cho các nghĩa vụ thanh toán trái phiếu của Cen Invest, đồng thời không phát sinh thêm khoản vay nợ mới hoặc dùng tài sản của mình để bảo đảm cho nghĩa vụ khác nếu chưa có sự đồng ý của trái chủ.

Tại thời điểm tháng 2/2025, phương án xử lý tài sản cũng nêu rõ trong trường hợp phải chuyển nhượng tài sản bảo đảm, Cen Invest cam kết hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ phần vốn tại Thành Đạt VN với giá trị tối thiểu 373 tỷ đồng chậm nhất vào ngày 31/5/2025. Toàn bộ số tiền thu về sau khi trừ chi phí hợp lý phải được chuyển vào tài khoản trả nợ trong vòng 3 ngày làm việc để thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn. Tuy nhiên, sau đó các bên tiếp tục thông qua nghị quyết người sở hữu trái phiếu về việc xóa bỏ điều khoản liên quan đến cam kết chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Thành Đạt VN nói trên.