Céline Dion xác nhận trở lại Paris vào năm 2027 sau chuỗi 16 đêm diễn cháy vé

Ngày 17/10, Céline Dion chính thức khép lại chuỗi biểu diễn tại Plenitude Arena, Paris, bằng đêm diễn thứ 16 liên tiếp bán hết vé. Thành công của loạt chương trình không chỉ đánh dấu sự đón nhận mạnh mẽ từ khán giả quốc tế mà còn đưa nữ ca sĩ người Canada lập kỷ lục về lượng vé bán ra trong lịch sử địa điểm tổ chức này.

Theo thông tin được công bố cùng ngày, hơn 500.000 khán giả từ khắp nơi trên thế giới đã đến thưởng thức các buổi biểu diễn của Céline Dion trong suốt 5 tuần. Mỗi đêm diễn thu hút hơn 32.000 người, đưa chuỗi chương trình trở thành một trong những sự kiện âm nhạc đáng chú ý tại Paris.

Đáng chú ý, ngay trong đêm diễn cuối cùng, Céline Dion mang đến tin vui cho người hâm mộ khi xác nhận sẽ trở lại thủ đô nước Pháp vào tháng 5/2027 với 10 đêm diễn mới.

"Cuộc phiêu lưu tuyệt đẹp này sẽ kết thúc vào tối nay. Nhưng chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tháng 5 tới. Trong thời gian chờ đợi, hãy tin tưởng vào bản thân và giữ lấy những ước mơ của mình", nữ ca sĩ chia sẻ với khán giả.

Thông điệp của Céline Dion khép lại chuỗi biểu diễn năm 2026 trong không khí xúc động, đồng thời mở ra một cuộc hẹn mới với người hâm mộ. Việc công bố lịch diễn năm sau ngay tại đêm kết thúc cho thấy hành trình âm nhạc của nữ danh ca tại Paris vẫn còn tiếp tục sau thành công của loạt chương trình vừa qua.

Theo lịch trình được đăng tải trên trang web chính thức của Céline Dion, 10 đêm diễn tiếp theo dự kiến diễn ra vào các ngày 8, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 26, 28 và 29/5/2027.

Trong đêm diễn cuối cùng của năm 2026, Céline Dion xuất hiện trong trang phục được thiết kế riêng bởi Chanel. Nữ ca sĩ mở ra không gian âm nhạc kéo dài khoảng hai giờ, kết hợp những ca khúc tiếng Pháp và tiếng Anh gắn liền với tên tuổi của mình.

Danh sách biểu diễn có nhiều bản hit quen thuộc như My Heart Will Go On, The Power of Love, Because You Loved Me, All by Myself, Pour que tu m’aimes encore, Encore un soir và S’il suffisait d’aimer. Đặc biệt, nữ ca sĩ khép lại chương trình bằng đĩa đơn mới nhất mang tên Bonjour, Pardon, Merci.

Những ca khúc được lựa chọn không chỉ gợi nhắc hành trình âm nhạc kéo dài nhiều thập niên của Céline Dion mà còn tạo nên sự kết nối giữa nữ ca sĩ và nhiều thế hệ khán giả. Từ những bản tình ca tiếng Anh nổi tiếng toàn cầu đến các tác phẩm tiếng Pháp, chương trình cho thấy sự đa dạng trong di sản âm nhạc của giọng ca từng chinh phục hàng triệu người nghe trên thế giới.

Thành tích tại Paris tiếp tục khẳng định sức hút của Céline Dion trên sân khấu trực tiếp. Việc hơn nửa triệu khán giả tham dự các đêm diễn trong vòng 5 tuần, cùng kỷ lục bán vé tại Plenitude Arena theo thông tin từ ban tổ chức, cho thấy sự quan tâm dành cho nữ ca sĩ vẫn rất lớn.

Bên cạnh hoạt động biểu diễn, Céline Dion gần đây còn được Mattel vinh danh bằng một mẫu búp bê Barbie phiên bản sưu tầm. Sản phẩm lấy cảm hứng từ một trong những khoảnh khắc thời trang đáng nhớ nhất của nữ ca sĩ: bộ trang phục cô mặc khi trình diễn My Heart Will Go On tại một sự kiện trao giải năm 1998.

Mẫu búp bê còn tái hiện chiếc vòng cổ hình trái tim màu xanh, lấy cảm hứng từ chiếc vòng "Heart of the Ocean" xuất hiện trong bộ phim Titanic (1997). Đây là tác phẩm gắn liền với một trong những ca khúc nổi tiếng nhất sự nghiệp Céline Dion.

Sau chuỗi 16 đêm diễn thành công tại Paris, lời hẹn trở lại vào tháng 5/2027 trở thành điểm nhấn đáng chú ý trong hành trình âm nhạc của nữ danh ca. Với 10 buổi biểu diễn mới đã được công bố, người hâm mộ sẽ tiếp tục có cơ hội thưởng thức trực tiếp những ca khúc làm nên tên tuổi Céline Dion tại thành phố được mệnh danh là kinh đô ánh sáng.