Céline Dion tạo 'cơn sốt' tại Paris, kinh tế Pháp có thể hưởng gần 1 tỷ euro

Sau nhiều năm tạm xa sân khấu vì hội chứng người cứng (stiff-person syndrome), Céline Dion lựa chọn Paris làm nơi đánh dấu màn trở lại đáng chú ý. Nữ ca sĩ dự kiến thực hiện 16 buổi biểu diễn tại Paris La Défense Arena trong tháng 9 và tháng 10/2026.

Sức hút của sự kiện được thể hiện ngay từ quá trình mở bán. Khoảng 480.000 vé đã được bán ra, trong khi hơn 9 triệu người đăng ký để có cơ hội sở hữu tấm vé chứng kiến màn tái xuất của giọng ca My Heart Will Go On.

Không dừng lại ở một sự kiện âm nhạc, các chuyên gia kinh tế bắt đầu gọi sức ảnh hưởng của chuỗi concert này là "hiệu ứng Céline Dion" đối với nền kinh tế Pháp.

Theo nghiên cứu của các nhà kinh tế thuộc ngân hàng Natixis, khoảng 30-50% khán giả tham dự các đêm diễn của Céline Dion có thể đến từ nước ngoài. Để đưa ra ước tính, Natixis tham chiếu một số sự kiện quy mô lớn trước đây, trong đó có Olympic Paris 2024, các chuyến lưu diễn của Taylor Swift và chuỗi concert của Adele tại Munich.

Điểm đặc biệt của các buổi diễn lần này nằm ở việc toàn bộ chuỗi concert đều diễn ra tại Paris. Điều đó khiến thành phố trở thành điểm đến của người hâm mộ từ nhiều quốc gia, thay vì chỉ là một địa điểm trong hành trình lưu diễn quốc tế của nghệ sĩ.

Xu hướng này gắn với khái niệm "gig-tripping", tức người hâm mộ lựa chọn điểm đến du lịch dựa trên lịch biểu diễn của nghệ sĩ yêu thích. Sau thành công của các chuyến lưu diễn lớn, đặc biệt là The Eras Tour của Taylor Swift, hình thức du lịch kết hợp xem concert ngày càng được chú ý.

Với Céline Dion, sức hút từ màn tái xuất sau nhiều năm vắng bóng càng có thể thúc đẩy người hâm mộ quốc tế lên kế hoạch đến Paris.

Những tín hiệu ban đầu về sức hút quốc tế của sự kiện cũng đã xuất hiện trên thị trường du lịch. Theo dữ liệu của nền tảng du lịch Skyscanner được trích dẫn trong nghiên cứu, lượng tìm kiếm các chuyến bay đến Paris trong tháng 8/2026 tăng khoảng 350% so với mức trung bình của tháng 6 và tháng 7.

Vào thời điểm cao nhất giữa tháng 8, số lượt tìm kiếm chuyến bay đến Paris đạt gần 400.000 lượt mỗi ngày.

Bắc Mỹ được cho là một trong những khu vực đóng góp đáng kể vào xu hướng này. New York nằm trong nhóm các thành phố có lượng tìm kiếm chuyến bay đến Paris cao để phục vụ nhu cầu du lịch trong tháng 9, trong khi Toronto cũng ghi nhận mức tăng đáng chú ý.

Những con số này cho thấy sức hút của Céline Dion có thể vượt ra ngoài phạm vi của một sự kiện âm nhạc, tác động trực tiếp đến nhu cầu đi lại và lưu trú tại thủ đô nước Pháp.

Đáng chú ý, nguồn thu từ bán vé chỉ là một phần trong tổng tác động kinh tế mà các chuyên gia Natixis dự báo. Theo ước tính, mỗi khán giả có thể chi thêm khoảng 1.000 -1.500 euro, chưa bao gồm tiền mua vé concert. Khoản chi này có thể dành cho khách sạn, nhà hàng, phương tiện đi lại, mua sắm và các hoạt động giải trí khác trong thời gian lưu trú tại Paris.

Từ đó, tổng chi tiêu liên quan có thể đạt khoảng 480-720 triệu euro.

Nếu lượng khán giả quốc tế đạt mức như dự báo, các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, khách sạn, hàng không, nhà hàng và bán lẻ tại Paris đều có cơ hội hưởng lợi từ dòng khách mới.

Các trung tâm mua sắm cũng kỳ vọng vào hiệu ứng tương tự những gì từng xảy ra trong thời gian Taylor Swift biểu diễn tại Pháp vào tháng 5 và tháng 6/2024.

Ở quy mô toàn nền kinh tế, Natixis ước tính các concert của Céline Dion có thể đóng góp thêm 0,02-0,03 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP của Pháp trong năm 2026. Mức tác động này được ước tính tương đương khoảng 20% hiệu ứng kinh tế mà Olympic Paris 2024 mang lại, nếu không tính các khoản chi cho cơ sở hạ tầng.

Bên cạnh tác động đến GDP, các nhà kinh tế cũng dự báo một ảnh hưởng nhất định đến giá cả trong tháng 9 và tháng 10/2026, đặc biệt ở các lĩnh vực khách sạn và vận tải hàng không do nhu cầu tăng cao.

Tuy nhiên, tất cả những dự báo trên vẫn phụ thuộc vào khả năng các buổi biểu diễn diễn ra theo kế hoạch. Sức khỏe của Céline Dion là yếu tố được đặc biệt quan tâm sau quãng thời gian nữ ca sĩ phải tạm dừng hoạt động sân khấu vì căn bệnh hiếm gặp.

Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, hàng trăm nghìn khán giả đã sẵn sàng có mặt tại Paris để chứng kiến màn trở lại được chờ đợi từ lâu.

Nếu các dự báo của Natixis trở thành hiện thực, Céline Dion không chỉ mang âm nhạc trở lại sân khấu Paris mà còn có thể tạo nên một dòng chảy du khách, chi tiêu và hoạt động kinh doanh đáng kể cho thành phố. Từ một chuỗi concert, "hiệu ứng Céline Dion" đang trở thành một hiện tượng đáng chú ý của kinh tế du lịch Pháp năm 2026.