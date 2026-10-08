CEF III: Tạo động lực tăng trưởng từ nguồn nhân lực

Ngày 8/10 Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III năm 2026 (CEF III) với chủ đề “Động lực tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao” được tổ chức tại Hà Nội với sự tham dự của 15 vị Đại sứ đại diện cho 15 quốc gia cùng các chuyên gia, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo.

Phát biểu khai mạc, ông Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội cho biết, trong bối cảnh Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, chất lượng nhân lực cần được đánh giá từ năng lực thực thi và đóng góp vào những yếu tố như năng suất, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Ông Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: Vũ Miên/Mekong ASEAN

Nhìn chất lượng nhân lực từ năng lực thực thi

Theo ông Quốc Anh, với CEF III, nguồn nhân lực là vấn đề được đặt ở nền tảng của mọi quá trình thực hiện: Ai sẽ làm chủ công nghệ, vận hành nguồn vốn, phát triển thị trường, nâng chất lượng sản phẩm và đưa doanh nghiệp đi sâu hơn vào chuỗi giá trị.

"Vì vậy, khi nói ‘nguồn nhân lực chất lượng cao’, chúng ta không chỉ nói về bằng cấp, chức danh hay một nhóm nhân sự quản lý. Điều quan trọng là năng lực thực thi," ông Mạc Quốc Anh chia sẻ.

Năng lực này trải rộng từ kỹ năng lãnh đạo, quản trị, tài chính, đầu tư đến công nghệ số, AI, dữ liệu và tự động hóa; từ bán hàng, marketing, thương mại điện tử, xuất khẩu, logistics đến kỹ sư, kỹ thuật viên và lao động lành nghề trong sản xuất.

Theo ông, mỗi nhóm nhân lực cần được đánh giá bằng những đóng góp cụ thể: tạo ra năng suất và giá trị gia tăng như thế nào, nâng khả năng cạnh tranh ra sao, đóng góp gì cho tăng trưởng doanh nghiệp.

"Tư tưởng xuyên suốt của CEF III là: nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ là một đầu vào của nền kinh tế, mà phải trở thành lực đẩy trực tiếp tạo ra năng suất, đổi mới sáng tạo, năng lực cạnh tranh và tăng trưởng mới," ông nói.

Từ cách tiếp cận đó, diễn đàn đặt câu chuyện nhân lực trong phạm vi kinh tế và năng lực phát triển của doanh nghiệp, vượt ra ngoài nội dung tuyển dụng, đào tạo đơn thuần. Trọng tâm là xác định doanh nghiệp Thủ đô đang yếu ở đâu về năng suất, công nghệ, vốn, thị trường, liên kết chuỗi và nhân lực; những năng lực con người nào có thể giúp khắc phục các điểm yếu để tạo ra tăng trưởng thực chất.

Công nghệ cần con người để tạo ra giá trị

Ông Kanat Tumysh, Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam cho rằng chuyển hóa tiềm năng con người thành phát triển kinh tế bền vững là vấn đề cốt lõi đối với tương lai mỗi quốc gia.

Theo Đại sứ, công nghệ đang tái định hình các ngành công nghiệp và đặt ra yêu cầu mới trong quản trị, tài chính, sản xuất. Tuy nhiên, khả năng tạo ra giá trị vẫn phụ thuộc vào tri thức, phán đoán, sáng tạo và quyết tâm của con người.

“Dù vậy, công nghệ đơn thuần không tự tạo ra sự thịnh vượng. Chính con người với tri thức, khả năng phán đoán, sự sáng tạo và lòng quyết tâm mới là yếu tố định hình mục tiêu và đưa công nghệ vào phục vụ đời sống," ông Kanat Tumysh nêu quan điểm.

Đối với Kazakhstan, đầu tư vào con người là ưu tiên chiến lược. Quốc gia này chú trọng gắn giáo dục, nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn của nền kinh tế; trang bị kỹ năng số, kỹ thuật chuyên sâu cho thế hệ trẻ và tạo điều kiện phát triển tài năng.

Theo ông, nguồn nhân lực được hình thành cả trong môi trường học tập và quá trình phối hợp giữa trường đại học, doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước. Cơ hội học tập suốt đời của mỗi cá nhân cũng là điều kiện để nguồn lực này tiếp tục phát triển.

Ông Kanat Tumysh, Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam. Ảnh: Vũ Miên/Mekong ASEAN

Đại sứ cho biết Kazakhstan đã thành lập Đại học Trí tuệ Nhân tạo tại thủ đô Astana trong năm nay, đồng thời mời các bạn trẻ Việt Nam sang học tập, nghiên cứu.

Ông nhận định phát triển nhân lực là lĩnh vực có triển vọng hợp tác giữa hai nước. Các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học, học giả và trí thức trẻ có thể tăng cường kết nối thông qua trao đổi chuyên môn, đào tạo kỹ thuật và cùng phát triển giải pháp đổi mới sáng tạo số.

Mục tiêu là chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng công việc hiện tại, đồng thời sẵn sàng trước những cơ hội tương lai. Đại sứ đánh giá Hà Nội là không gian phù hợp cho cuộc đối thoại này và kỳ vọng các ý tưởng, quan hệ đối tác được hình thành sẽ chuyển thành thay đổi tích cực trong đời sống nhân dân hai nước.

Theo ông Kanat Tumysh, đầu tư vào tài năng và chia sẻ tri thức xuyên biên giới vừa củng cố nền kinh tế, vừa bồi đắp niềm tin và quan hệ hữu nghị. Với doanh nghiệp, hướng hợp tác đó mở thêm khả năng tiếp cận tri thức và đào tạo, gắn với yêu cầu mà CEF III đặt ra: chuyển năng lực con người thành năng suất và kết quả phát triển cụ thể.