CEF III: Nhân lực chất lượng cao phải được đo bằng năng lực thực thi

Chiều ngày 8/10, tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III năm 2026 (CEF III) diễn ra với chủ đề “Động lực tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao”.

GS.TS Mạc Quốc Anh, Trưởng Ban tổ chức Diễn đàn phát biểu khai mạc.

Nguồn nhân lực phải được đánh giá bằng năng lực thực thi

Trong bối cảnh Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, Diễn đàn tập trung vào bài toán nâng cao chất lượng nhân lực, sử dụng hiệu quả vốn, công nghệ và thị trường để tăng năng suất, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc, GS.TS Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội (HANOISME), Trưởng Ban Tổ chức CEF III, chủ đề của kỳ diễn đàn lần này là sự tiếp nối các vấn đề được đặt ra tại hai kỳ Diễn đàn trước. CEF I tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI), thương mại điện tử và công cụ số; CEF II bàn về vốn, đầu tư, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A), phát triển nhà cung ứng và tham gia chuỗi giá trị.

CEF III chuyển trọng tâm sang yếu tố con người: Ai sẽ làm chủ công nghệ, vận hành nguồn vốn, phát triển thị trường và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Theo GS.TS Mạc Quốc Anh, nhân lực chất lượng cao không chỉ được đo bằng bằng cấp hay chức danh, mà phải thể hiện qua năng lực thực thi và đóng góp cụ thể cho sản xuất, kinh doanh.

Ông nhấn mạnh các năng lực cần thiết gồm lãnh đạo, quản trị, tài chính, đầu tư; ứng dụng AI, dữ liệu và tự động hóa; bán hàng, marketing, thương mại điện tử, xuất khẩu, logistics; cùng trình độ của kỹ sư, kỹ thuật viên và lao động lành nghề.

GS.TS Mạc Quốc Anh cho rằng hiệu quả sử dụng nhân lực phải được phản ánh qua năng suất, giá trị gia tăng, chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh. Vì vậy, doanh nghiệp cần xác định rõ những năng lực còn thiếu, phương án bổ sung và cách tổ chức nhân sự, thay vì chỉ chú trọng tuyển dụng hoặc đào tạo.

Đề xuất mở rộng hợp tác đào tạo nhân lực AI

Phát biểu tại Diễn đàn, Ngài Kanat Tumysh, Đại sứ Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam, nhấn mạnh vai trò của con người trong bối cảnh công nghệ đang thay đổi phương thức sản xuất, quản trị và hoạt động kinh tế.

Ngài Kanat Tumysh, Đại sứ Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam phát biểu tại Diễn đàn.

Theo Đại sứ, công nghệ không tự tạo ra thịnh vượng. Tri thức, khả năng sáng tạo, tư duy và quyết tâm của con người quyết định việc ứng dụng công nghệ và chuyển hóa thành tựu khoa học thành giá trị xã hội.

Kazakhstan coi đầu tư vào con người là ưu tiên chiến lược, tập trung vào giáo dục, nghiên cứu khoa học, kỹ năng số và trình độ kỹ thuật cho thế hệ trẻ. Quá trình này cần sự phối hợp giữa trường đại học, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và tổ chức nghiên cứu, đồng thời gắn đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Đại sứ Kanat Tumysh cho biết Kazakhstan đã thành lập Đại học Trí tuệ nhân tạo tại thủ đô Astana trong năm 2026 và mời sinh viên Việt Nam đến học tập, nghiên cứu.

Đề xuất này mở ra khả năng tăng cường hợp tác giáo dục và đào tạo nhân lực AI giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao và kinh tế số. Hai bên có thể thúc đẩy trao đổi học thuật, đào tạo kỹ thuật, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo giữa cơ sở giáo dục, tổ chức nghiên cứu, doanh nghiệp và chuyên gia.

Hội đồng Chuyên gia cấp cao CEF gồm 9 thành viên.

Trong khuôn khổ Diễn đàn đã diễn ra lễ ra mắt Hội đồng Chuyên gia cấp cao CEF gồm 9 thành viên, do PGS.TS Trần Đình Thiên làm Chủ tịch, cùng mạng lưới 18 đơn vị đồng chủ trì.