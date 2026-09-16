CEF III gợi mở động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô

Ngày 16-9, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội (HANOISME) cùng các thành viên Hội đồng Chuyên gia cấp cao CEF và lãnh đạo các đơn vị đồng chủ trì góp ý vào nội dung tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III–CEF III 2026 với chủ đề “Chính quyền đồng hành - Doanh nghiệp bứt phá - Hà Nội vươn tầm” dự kiến tổ chức vào ngày 8-10 tại Hà Nội.

Quang cảnh sự kiện. Ảnh: Khắc Kiên

Nhiều thương vụ thành công

TS Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HANOISME thông tin, CEF đã được tổ chức 2 lần trong năm 2026. Lần thứ 1, vào tháng 7-2026 với trọng tâm là ứng dụng AI và thương mại điện tử để thúc đẩy tăng trưởng doanh nghiệp.

TS Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HANOISME thông tin về CEF III. Ảnh: Khắc Kiên

Tiếp đến, CEF II ngày 27-8, tập trung vào việc kết nối nguồn lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy M&A, đầu tư, nội địa hóa và xây dựng chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng. 6 hợp đồng M&A liên quan đến các doanh nghiệp thương mại, sản xuất và đầu tư, với tổng vốn ghi nhận khoảng hơn 5 triệu USD được kết nối. Diễn đàn lần thứ 2 cũng ghi nhận các kết quả như 30 hồ sơ/phiếu nhu cầu kết nối, 20 doanh nghiệp được tư vấn, 10 trường hợp được tư vấn chuyên sâu và 5 biên bản ghi nhớ, hợp tác, thỏa thuận.

Điểm khác biệt của CEF III sắp tới liên kết với 16 các hội, hiệp hội trên địa bàn Thủ đô cùng tổ chức hướng tới mục tiêu đồng hành, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phát triển, lắng nghe và tháo gỡ những điểm nghẽn để phát triển kinh tế-xã hội, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội…

Không đi xin “chính sách”

Tại sự kiện, các đại biểu đề xuất đáng chú ý là định vị chương trình theo hướng “Diễn đàn Kinh tế Thủ đô Việt Nam”, thay vì giới hạn ở phạm vi một diễn đàn kinh tế của riêng Hà Nội mà thành hoạt động thường niên, tạo điểm nhấn của cả nước.

PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên gia cấp cao CEF góp ý để tổ chức Diễn đàn. Ảnh: Khắc Kiên

PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên gia cấp cao CEF gợi mở: Diễn đàn cần làm rõ chủ đề khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chất lượng nguồn nhân lực cao là một trong những hướng đi phù hợp với lợi thế, có thể gắn với Luật Thủ đô và các định hướng, quy hoạch phát triển dài hạn.

Sau chương trình, kết quả cần được tổng hợp thành những kiến nghị về chính sách cũng như các đề xuất, sáng kiến cụ thể phục vụ phát triển kinh tế, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Hà Nội.

Các chủ trương và chính sách chỉ có thể phát huy hiệu quả khi có nguồn nhân lực cao đủ năng lực triển khai. Vì vậy, diễn đàn có thể đi sâu vào các giải pháp thu hút nhân tài, cơ chế đãi ngộ, điều kiện nhà ở, thu hút chuyên gia nước ngoài cũng như tăng cường liên kết giữa nhà trường, thị trường và doanh nghiệp.

“Nếu tập trung nguồn nhân lực công nghệ cao, gắn đào tạo, nghiên cứu với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và thị trường sẽ phát huy hiệu quả. Bởi, nguồn nhân lực không chỉ phục vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo mà còn góp phần tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô”, PGS.TS Nguyễn Thành Lợi nói.

Cùng với đó, truyền thông được xác định cần đi trước nhằm cung cấp thông tin, tạo sự đồng thuận và xây dựng niềm tin xã hội. Để thực hiện hiệu quả, các cơ quan báo chí cần được cung cấp đầy đủ thông tin và dữ liệu, qua đó đồng hành với diễn đàn không chỉ trong một kỳ tổ chức mà trong cả quá trình xây dựng hoạt động thường niên những năm tiếp theo.

Ông Nguyễn Vân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ thành phố Hà Nội (HANSIBA) nêu quan điểm. Ảnh: Khắc Kiên

Theo ông Nguyễn Vân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ thành phố Hà Nội (HANSIBA), nguồn nhân lực chất lượng cao là điểm khác biệt cần có giữa một diễn đàn để giải quyết bài toán nâng cao năng lực cho doanh nghiệp. Bên cạnh hình thức trực tiếp, nên đề phát trực tuyến chương trình trên YouTube, các nền tảng truyền thông số và Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội có thể thực hiện để lan toả.

Ông Đinh Việt Hoà, Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia đề xuất tại sự kiện. Ảnh: Khắc Kiên

Đồng tình với các ý kiến, ông Đinh Việt Hoà, Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia đề xuất dành sự quan tâm lớn hơn cho nguồn nhân lực. Theo cách tiếp cận này, nguồn nhân lực không chỉ được hiểu là lực lượng lao động nói chung mà cần đi sâu vào đội ngũ nhà sáng lập doanh nghiệp, nhân tài và nguồn nhân lực chất lượng cao có khả năng tạo ra những động lực tăng trưởng mới.

PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên gia cấp cao CEF đánh giá về sự kiện. Ảnh: Khắc Kiên

PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên gia cấp cao CEF cho hay, Hà Nội hiện quan tâm và dành nguồn lực sử dụng hiệu quả nguồn lực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để hỗ trợ hoạt động quản lý, đồng thời trực tiếp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. CEF3 sẽ dần tạo điểm nhấn kết nối tháo gõ điểm nghẽn để phát triển kinh tế - xã hội.

PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng chuyên gia cấp cao CEF. Ảnh: Khắc Kiên

PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng chuyên gia cấp cao CEF đề nghị: Cần xác định rõ sứ mệnh và thông điệp của CEF III. Kiến nghị phải đủ sức thuyết phục và có thứ tự ưu tiên. Doanh nghiệp đóng góp những vấn đề lớn với Trung ương và chính quyền Hà Nội, đưa ra đề xuất và yêu cầu phát triển chứ không đơn thuần là nơi “đi xin” chính sách.

Trên cơ sở những ý kiến được trao đổi tại cuộc họp, Ban tổ chức định hướng tập trung vào vấn đề nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học - công nghệ. Việc lựa chọn một trọng tâm cụ thể sẽ giúp chương trình có tính tập trung và tạo được điểm nhấn rõ ràng hơn.

TS Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HANOISME