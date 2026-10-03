CEF III đưa ứng dụng song ngữ vào phục vụ đại biểu, dự kiến quy tụ 350 CEO

Theo cập nhật mới nhất từ Ban Tổ chức, diễn đàn dự kiến quy tụ 350 CEO, đại sứ và trưởng đại diện ngoại giao đến từ 15 quốc gia.

Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III năm 2026 - CEF III sẽ diễn ra ngày 8/10 với chủ đề “Động lực tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Theo cập nhật mới nhất từ Ban Tổ chức, diễn đàn dự kiến quy tụ 350 CEO, đại sứ và trưởng đại diện ngoại giao đến từ 15 quốc gia, 139 cơ quan báo chí, cùng 9 thành viên Hội đồng Chuyên gia cấp cao và 18 hội, hiệp hội doanh nghiệp đồng chủ trì.

Những con số này cho thấy quy mô CEF III tiếp tục được mở rộng sát ngày khai mạc, cả về thành phần doanh nghiệp, khách mời quốc tế và mạng lưới truyền thông đồng hành.

Ứng dụng riêng phục vụ đại biểu CEF III

Một điểm mới trong công tác tổ chức CEF III năm nay là việc đưa vào sử dụng ứng dụng thông tin trực tuyến song ngữ Việt - Anh, giúp đại biểu theo dõi và tra cứu thông tin trong suốt thời gian diễn ra diễn đàn.

Đại biểu có thể truy cập trực tiếp tại: https://diendancef2026.netlify.app. Ứng dụng sử dụng trên điện thoại, máy tính bảng và máy tính cá nhân, không cần cài đặt.

Trên ứng dụng, các thông tin về thời gian, địa điểm tổ chức; chương trình; lịch trình các phiên; Hội đồng Chuyên gia cấp cao; đơn vị đồng chủ trì; diễn giả; đại biểu quốc tế; tài liệu phục vụ diễn đàn; thông báo mới và thông tin liên hệ của Ban Tổ chức được tập hợp tại một đầu mối.

Việc đưa thông tin lên một nền tảng chung giúp đại biểu chủ động tra cứu, cập nhật những nội dung mới mà không phải tìm kiếm qua nhiều tài liệu hoặc kênh thông tin riêng lẻ.

Theo Ban Tổ chức, nội dung trên ứng dụng sẽ tiếp tục được cập nhật trước, trong và sau diễn đàn. Việc đưa tài liệu và thông tin lên nền tảng trực tuyến cũng giúp giảm bớt khối lượng tài liệu in, nhất là với những nội dung có thể điều chỉnh sát thời điểm tổ chức.

Việc lựa chọn hình thức song ngữ cũng gắn với thành phần quốc tế của CEF III năm nay. Theo danh sách cập nhật, diễn đàn dự kiến có đại sứ, trưởng đại diện ngoại giao đến từ 15 quốc gia, gồm: Mozambique, Thái Lan, Iraq, Belarus, Azerbaijan, Sri Lanka, Kazakhstan, Ai Cập, Türkiye, Haiti, Pakistan, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Mông Cổ, Hà Lan và Palestine.

Sự hiện diện của nhóm đại biểu quốc tế mở thêm không gian trao đổi cho một chủ đề vốn không chỉ là câu chuyện của thị trường lao động trong nước. Khi doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài hoặc mở rộng thị trường, yêu cầu về nhân lực cũng chuyển từ “đủ người” sang đúng kỹ năng, đúng chuẩn quản trị và có khả năng thích ứng với công nghệ, tiêu chuẩn sản xuất mới.

Toàn cảnh cuộc họp của Ban Tổ chức, Hội đồng Chuyên gia và các đơn vị đồng chủ trì CEF III ngày 16/9. Ảnh Khắc Kiên

350 CEO, 11 cơ quan báo chí, truyền thông bảo trợ, 18 đơn vị đồng chủ trì

CEF III dự kiến có 350 CEO tham dự. Đây là nhóm trực tiếp đối mặt với những bài toán về tuyển dụng, đào tạo, giữ chân nhân sự, nâng năng suất, tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ có khả năng tiếp nhận, làm chủ công nghệ.

Về truyền thông, hiện có 11 cơ quan báo chí, truyền thông tham gia bảo trợ thông tin, đồng hành chính thức với diễn đàn.

Bên cạnh đó, theo cập nhật từ Ban Tổ chức, 139 cơ quan báo chí dự kiến tham dự, tác nghiệp và đưa tin tại sự kiện. Hai con số này phản ánh hai nhóm khác nhau: một bên là các đơn vị bảo trợ, đồng hành; bên còn lại là lực lượng báo chí hiện diện tại diễn đàn.

CEF III cũng có 18 hội, hiệp hội và tổ chức doanh nghiệp đồng chủ trì, đại diện cho nhiều lĩnh vực như bán lẻ, công nghệ thông tin, khởi nghiệp, M&A, công nghiệp hỗ trợ, logistics, dệt may, thủ công mỹ nghệ, sản xuất công nghiệp, doanh nghiệp nữ, đào tạo nghề và thị trường lao động. Cùng với đó là Hội đồng Chuyên gia cấp cao gồm 9 thành viên, tham gia tư vấn, phản biện và định hướng nội dung chuyên môn.

Chương trình dự kiến gồm báo cáo trung tâm, góc nhìn quốc tế, các báo cáo chuyên đề và phiên tổng hợp chuyên gia. Nội dung tập trung vào câu hỏi doanh nghiệp cần đội ngũ như thế nào để nâng năng suất, làm chủ công nghệ, cải thiện quản trị và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Sau các phiên làm việc, Ban Tổ chức dự kiến lựa chọn 5 - 7 vấn đề ưu tiên, xác định giải pháp và đầu mối triển khai, làm cơ sở xây dựng Khung hành động sau diễn đàn.

Nhìn từ những cập nhật sát ngày tổ chức, CEF III đang mở rộng cả về quy mô doanh nghiệp, thành phần quốc tế và truyền thông. Việc đưa ứng dụng thông tin song ngữ vào sử dụng cũng giúp đại biểu tiếp cận chương trình, tài liệu và thông báo mới trên một đầu mối thống nhất.

Giá trị của diễn đàn vì vậy không chỉ nằm ở số lượng người tham dự ngày 8/10, mà ở việc các vấn đề doanh nghiệp đặt ra có được chuyển thành những đầu việc cụ thể để tiếp tục xử lý sau sự kiện hay không.