CEF III đặt mục tiêu tháo gỡ ít nhất 10 điểm nghẽn cho doanh nghiệp

Liên quan việc tổ chức CEF III, đại diện Ban Tổ chức cho biết, một trong những nội dung được xác định rõ trong quá trình chuẩn bị CEF III là yêu cầu đưa đối thoại đi đến những kết quả cụ thể, thay vì dừng ở việc tập hợp khó khăn và kiến nghị.

PGS.TS Trần Đình Thiên, Chủ tịch Hội đồng Chuyên gia cấp cao CEF, phát biểu tại cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức sự kiện CEF III.

Từ vấn đề của doanh nghiệp đến câu hỏi chính sách

Theo kế hoạch, diễn đàn hướng tới hình thành hệ thống câu hỏi chính sách, kiến nghị gửi tới Trung ương, TP Hà Nội và các sở, ngành; đồng thời đặt mục tiêu tháo gỡ ít nhất 10 điểm nghẽn cho doanh nghiệp. Ban Tổ chức cũng dự kiến xây dựng bảng theo dõi từng kiến nghị, đầu mối phụ trách và kết quả xử lý sau diễn đàn.

Điều này cũng đặt ra yêu cầu khác với cách tổ chức một hội nghị thông thường: vấn đề của doanh nghiệp phải được sàng lọc, phân tích và chuyển thành những nội dung đủ cụ thể để cơ quan quản lý có thể nghiên cứu, phản hồi và xác định hướng xử lý.

CEF III xác định 5 nhóm vấn đề đối thoại gồm vốn; thị trường; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; nguồn nhân lực; thuế và môi trường kinh doanh. Đây là khung để các đơn vị đồng chủ trì tập hợp khó khăn, vướng mắc từ cộng đồng doanh nghiệp và lựa chọn những nội dung cần đưa vào đối thoại.

Danh sách cụ thể các điểm nghẽn chưa phải là một tập hợp cố định ngay từ đầu. Theo tiến độ chuẩn bị, trong những tuần tiếp theo, các đơn vị sẽ tiếp tục chốt các điểm nghẽn và câu hỏi chính sách, hoàn thiện kiến nghị, đồng thời xác định diễn giả, khách mời và cơ quan chịu trách nhiệm trả lời.

Cách làm này nhằm đi từ những vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh đến một nội dung đối thoại đủ rõ. Doanh nghiệp trước hết phản ánh vướng mắc thông qua các hội, hiệp hội; nội dung sau đó được chuyển cho chuyên gia nghiên cứu, phản biện trước khi gửi tới cơ quan quản lý để chuẩn bị trao đổi.

Quy trình được xây dựng theo 6 bước: doanh nghiệp nêu vấn đề - chuyên gia nghiên cứu, phản biện - cơ quan quản lý tiếp nhận - xác định giải pháp - giao đầu việc - theo dõi kết quả xử lý.

Theo định hướng này, việc nêu một khó khăn mới chỉ là điểm khởi đầu. Vấn đề cần được làm rõ về nguyên nhân, phạm vi tác động, cơ quan có thẩm quyền và khả năng xử lý, từ đó hình thành câu hỏi chính sách hoặc kiến nghị đủ cụ thể.

PGS.TS Trần Đình Thiên, Chủ tịch Hội đồng Chuyên gia cấp cao CEF, lưu ý các kiến nghị phải “có lý, có cơ sở” để cơ quan có thẩm quyền thực sự lắng nghe, đồng thời cần được đặt trong một trật tự ưu tiên, xác định vấn đề nào cần xử lý trước và nội dung nào có thể thực hiện sau.

Yêu cầu về thứ tự ưu tiên đặc biệt quan trọng khi phạm vi những vấn đề doanh nghiệp đang đối mặt khá rộng. Ngay trong 5 nhóm đã xác định, mỗi nhóm đều có thể bao gồm nhiều vấn đề khác nhau. Chẳng hạn, thị trường có thể liên quan đến đầu ra, đầu vào, năng lượng, đất đai hay năng lực cạnh tranh; trong khi khoa học công nghệ có thể kéo theo bài toán về vốn, nhân lực và khả năng ứng dụng của doanh nghiệp.

Vì vậy, thay vì đưa nhiều nội dung vào chương trình nhưng chỉ dừng ở mức nêu vấn đề, CEF III hướng tới lựa chọn những điểm nghẽn có tính đại diện và đủ điều kiện để phân tích sâu.

PGS.TS Trần Đình Thiên cho rằng diễn đàn cần xác định rõ nội dung thực sự muốn bàn, bởi nếu đưa quá nhiều chủ đề vào một khoảng thời gian hạn chế thì khó có thể thảo luận đến nơi đến chốn. Theo ông, có thể tập trung vào một hoặc hai điểm đủ lớn để từ đó làm rõ những vấn đề liên quan.

Không để kiến nghị dừng lại sau diễn đàn

Điểm đáng chú ý trong cơ chế được xây dựng cho CEF III là việc theo dõi kiến nghị được đặt thành một khâu riêng, thay vì kết thúc khi diễn đàn khép lại.

Theo tài liệu chuẩn bị, các kiến nghị sau diễn đàn sẽ được phân loại theo tình trạng xử lý. Nội dung đã giải quyết được sẽ được ghi nhận; những vấn đề chưa được xử lý tiếp tục theo dõi; trường hợp vượt thẩm quyền sẽ được phân loại để chuyển tới cấp có thẩm quyền phù hợp.

Các đơn vị đồng chủ trì cũng có trách nhiệm theo dõi và phản hồi kết quả kiến nghị tới doanh nghiệp, kể cả những doanh nghiệp không trực tiếp tham dự diễn đàn. Cách tổ chức này nhằm tạo mối liên hệ liên tục giữa quá trình nêu vấn đề, tiếp nhận, xử lý và thông tin lại kết quả.

Đây là một trong những điểm được nhấn mạnh khi xây dựng cơ chế hoạt động của CEF III. Tài liệu cuộc họp cho rằng kiến nghị không chỉ cần được tổng hợp để báo cáo thành phố mà phải có cơ chế theo dõi sau diễn đàn - khâu từng còn hạn chế tại không ít hội nghị trước đây.

Để thực hiện, Ban Tổ chức dự kiến chuẩn bị biểu mẫu chung để các hội, hiệp hội chuyển tới doanh nghiệp thành viên. Các vấn đề được thu thập theo cùng một cấu trúc sẽ giúp quá trình tổng hợp, phân loại và chuyển tới cơ quan có trách nhiệm thuận lợi hơn.

Song song với đó, cơ quan quản lý được đưa vào quy trình từ trước thời điểm diễn đàn. Những nội dung cần trao đổi có thể được gửi trước để các sở, ngành nghiên cứu, tổng hợp dữ liệu và chuẩn bị phương án trả lời, thay vì chỉ tiếp nhận vấn đề ngay tại hội trường.

Cách tiếp cận này cho thấy mục tiêu “tháo gỡ ít nhất 10 điểm nghẽn” không đơn thuần là một con số đầu ra. Quan trọng hơn là hình thành một cơ chế để mỗi vấn đề được xác định rõ người nêu, cơ quan tiếp nhận, giải pháp, đầu việc và trạng thái xử lý.

Thông điệp được Ban Tổ chức đặt ra cho quá trình chuẩn bị CEF III cũng đi theo logic đó: “Mỗi hiệp hội - một tiếng nói; mỗi doanh nghiệp - một vấn đề thiết thực; mỗi kiến nghị - một địa chỉ xử lý.”

Từ nay đến thời điểm dự kiến tổ chức diễn đàn ngày 8/10, một trong những đầu việc quan trọng là tiếp tục sàng lọc các điểm nghẽn và hoàn thiện câu hỏi chính sách. Chất lượng của CEF III vì vậy không chỉ được đo bằng số lượng kiến nghị được đưa ra, mà còn ở khả năng đưa từng vấn đề vào một quy trình xử lý có đầu mối và có thể tiếp tục theo dõi sau diễn đàn, đại diện Ban Tổ chức khẳng định.