CEF III 2026: Nguồn nhân lực chất lượng cao là động lực tăng trưởng mới
Ngày 8.10 tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III năm 2026 đã chính thức khai mạc với chủ đề “Động lực tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao”. Sự kiện thu hút sự tham dự của các chuyên gia, doanh nghiệp cùng Đại sứ của 15 quốc gia, mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế sâu rộng về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/multimedia/cef-iii-2026-nguon-nhan-luc-chat-luong-cao-la-dong-luc-tang-truong-moi-272665.html