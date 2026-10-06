CEF III 2026: Không để kiến nghị của doanh nghiệp dừng lại sau diễn đàn

Từ phản ánh của doanh nghiệp đến đầu việc cụ thể

Ngày 8/10, Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III (CEF III) 2026 sẽ diễn ra tại Hà Nội với chủ đề “Động lực tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Diễn đàn do UBND thành phố Hà Nội và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chỉ đạo; Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội (HANOISME) là đầu mối tổ chức, điều phối cùng mạng lưới 18 đơn vị đồng chủ trì.

Điểm đáng chú ý của CEF III không chỉ nằm ở nội dung thảo luận mà ở cách diễn đàn đặt yêu cầu đối với quá trình đối thoại. Theo Ban Tổ chức, mục tiêu là đưa các vấn đề doanh nghiệp phản ánh đến một quy trình xử lý cụ thể, thay vì kết thúc ở việc tổng hợp khó khăn và kiến nghị.

CEF III tập trung đối thoại vào 5 nhóm vấn đề gồm vốn; thị trường; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; nguồn nhân lực; thuế và môi trường kinh doanh. Trên cơ sở đó, các hội, hiệp hội sẽ tiếp tục tập hợp vướng mắc từ doanh nghiệp, sàng lọc và hoàn thiện thành các câu hỏi chính sách.

Sự kiện hướng tới hình thành hệ thống câu hỏi, kiến nghị gửi tới Trung ương, TP Hà Nội và các sở, ngành, đồng thời đặt mục tiêu tháo gỡ ít nhất 10 điểm nghẽn cho doanh nghiệp. Mỗi kiến nghị dự kiến được đưa vào bảng theo dõi riêng, xác định đầu mối phụ trách và kết quả xử lý sau diễn đàn.

Ban Tổ chức họp bàn hoàn thiện nội dung CEF III 2026.

Quy trình được xây dựng theo 6 bước: doanh nghiệp nêu vấn đề, chuyên gia nghiên cứu và phản biện, cơ quan quản lý tiếp nhận, xác định giải pháp, giao đầu việc và theo dõi kết quả xử lý.

Điều này đồng nghĩa một khó khăn được doanh nghiệp phản ánh mới chỉ là điểm khởi đầu. Vấn đề cần tiếp tục được làm rõ về nguyên nhân, phạm vi tác động, cơ quan có thẩm quyền và khả năng xử lý, từ đó hình thành câu hỏi chính sách hoặc kiến nghị đủ cụ thể để cơ quan quản lý có thể nghiên cứu và phản hồi.

PGS.TS Trần Đình Thiên - Chủ tịch Hội đồng Chuyên gia cấp cao CEF lưu ý các kiến nghị phải “có lý, có cơ sở” để cơ quan có thẩm quyền thực sự lắng nghe. Đồng thời, các vấn đề cần được đặt trong một trật tự ưu tiên, xác định nội dung nào cần xử lý trước và nội dung nào có thể thực hiện sau. Nếu đưa quá nhiều chủ đề vào một khoảng thời gian hạn chế thì khó có thể thảo luận đến nơi đến chốn. Vì vậy, diễn đàn có thể tập trung vào một hoặc hai điểm đủ lớn để từ đó làm rõ những vấn đề liên quan.

Kiến nghị phải có đầu mối xử lý

Một điểm mới được nhấn mạnh tại CEF III là cơ chế theo dõi kiến nghị sau khi diễn đàn kết thúc. Các kiến nghị sẽ được phân loại theo tình trạng xử lý: nội dung đã giải quyết được ghi nhận kết quả; vấn đề chưa được xử lý tiếp tục theo dõi; trường hợp vượt thẩm quyền sẽ được chuyển tới cơ quan cấp trên phù hợp.

Các đơn vị đồng chủ trì cũng có trách nhiệm theo dõi và phản hồi kết quả tới doanh nghiệp đã gửi kiến nghị, kể cả những doanh nghiệp không trực tiếp tham dự diễn đàn. Qua đó, quá trình từ nêu vấn đề, tiếp nhận, xử lý đến thông tin lại kết quả được duy trì liên tục.

Cơ quan quản lý cũng tham gia vào quy trình từ trước diễn đàn. Những nội dung cần trao đổi có thể được gửi trước để các sở, ngành nghiên cứu, chuẩn bị dữ liệu và phương án trả lời, thay vì chỉ tiếp nhận vấn đề ngay tại hội trường.

Theo Ban Tổ chức, mục tiêu “tháo gỡ ít nhất 10 điểm nghẽn” vì vậy không đơn thuần là một con số đầu ra. Quan trọng hơn là hình thành cơ chế để mỗi vấn đề được xác định rõ người nêu, cơ quan tiếp nhận, giải pháp, đầu việc và trạng thái xử lý.

CEF III cũng ra mắt Hội đồng Chuyên gia cấp cao gồm 9 thành viên, đồng thời kết nối 18 đơn vị đồng chủ trì đại diện cho nhiều lĩnh vực. Diễn đàn dự kiến có sự tham dự của các Đại sứ và đại diện ngoại giao từ 15 quốc gia, qua đó mở rộng không gian kết nối doanh nghiệp Thủ đô với các đối tác quốc tế.

Về chuyên môn, bên cạnh báo cáo chính về thực trạng doanh nghiệp Hà Nội, các báo cáo chuyên đề tập trung vào phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản trị, tài chính và M&A, cũng như liên kết doanh nghiệp với cơ sở đào tạo để phát triển đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên và lao động lành nghề.

Thông điệp được Ban Tổ chức đặt ra cho quá trình chuẩn bị CEF III là: “Mỗi hiệp hội - một tiếng nói; mỗi doanh nghiệp - một vấn đề thiết thực; mỗi kiến nghị - một địa chỉ xử lý”.

Theo định hướng này, chất lượng của diễn đàn không chỉ được đo bằng số lượng vấn đề được nêu ra, mà ở khả năng chuyển từng vấn đề thành nội dung có thể xử lý, có đầu mối chịu trách nhiệm và được theo dõi đến khi có kết quả.