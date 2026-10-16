CĐV Việt Nam khẳng định sức hút qua thống kê đặc biệt ở Đông Nam Á

Theo số liệu do chuyên trang ASEAN Football công bố, Việt Nam đứng đầu danh sách với tỷ lệ 85% người hâm mộ sẵn sàng theo chân đội tuyển khi thi đấu ở nước ngoài. Thái Lan xếp thứ hai với 80%, Malaysia đạt 78%, Campuchia đứng tiếp theo với 75%, còn Brunei ghi nhận mức 72%. Philippines có tỷ lệ thấp nhất trong nhóm được thống kê, ở mức 45%.

CĐV Việt Nam được ASEAN Football thống kê dẫn đầu Đông Nam Á về tỷ lệ sẵn sàng theo chân đội tuyển ra nước ngoài

ASEAN Football cho biết các tỷ lệ trên được tổng hợp bằng trí tuệ nhân tạo (AI), dựa trên hoạt động của cộng đồng người hâm mộ bóng đá trên mạng xã hội. Chuyên trang này cũng cho biết, phép tính cũng loại trừ người Việt Nam đang sinh sống, học tập hoặc làm việc ở nước ngoài nhằm tập trung vào nhóm cổ động viên sẵn sàng di chuyển để ủng hộ đội tuyển.

Tuy nhiên, phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu chưa được công bố chi tiết. Vì vậy, những tỷ lệ này nên được xem là số liệu tham khảo, chưa đủ cơ sở để đại diện cho toàn bộ người hâm mộ tại mỗi quốc gia trên Đông Nam Á.

Dù cần thận trọng khi đánh giá thống kê từ mạng xã hội, hình ảnh cổ động viên Việt Nam có mặt đông đảo trên khán đài mỗi khi đội tuyển thi đấu xa nhà vốn không xa lạ. Tại các giải đấu khu vực, sự hiện diện của người hâm mộ thường góp phần tạo nên bầu không khí sôi động và tiếp thêm động lực cho các cầu thủ.

CĐV Việt Nam tạo bầu không khí sôi động trên khán đài khi đội tuyển thi đấu

Trước đó, ASEAN Football cũng ghi nhận tuyển Việt Nam dẫn đầu về lượng khán giả trung bình mỗi trận tại ASEAN Cup 2026, với 25.599 người. Indonesia đứng thứ hai với 24.875 khán giả, trong khi Campuchia đạt mức trung bình 17.169 người/trận.

Khoảng cách giữa Việt Nam và Indonesia trong thống kê này không quá lớn. Dẫu vậy, khi đặt cạnh tỷ lệ cổ động viên sẵn sàng ra nước ngoài tiếp sức cho đội tuyển, các con số phần nào phản ánh mức độ quan tâm của người hâm mộ Việt Nam đối với bóng đá quốc gia.

Lượng khán giả tại sân vận động còn chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như sức chứa, địa điểm tổ chức, sức hút của đối thủ, thời gian thi đấu và thành tích của đội nhà. Do đó, không nên chỉ dựa vào một bảng thống kê để đưa ra kết luận tuyệt đối về sự cuồng nhiệt của cổ động viên giữa các quốc gia.

CĐV Việt Nam luôn cuồng nhiệt dù ở bất cứ đâu

Với bóng đá Việt Nam, sự đồng hành của người hâm mộ cả trên sân nhà lẫn những chuyến làm khách vẫn là điểm đáng chú ý. Những khán đài đông đảo tại các giải đấu quốc tế cũng cho thấy sức lan tỏa của đội tuyển và vai trò của cộng đồng cổ động viên trong việc tạo nên bầu không khí cho các cuộc tranh tài.