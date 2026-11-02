CĐV Thái Lan xúc phạm, HLV Park Hang Seo nổi giận

Sau cuộc đọ sức giữa Kanchanaburi FC và Pattaya United tại vòng 9 Thai League 2, sự cố đã xảy ra khi HLV Park Hang Seo bị nhiều cổ động viên của Pattaya khiêu khích, xúc phạm. Nhóm cổ động viên quá khích này còn nhắc đến “kim chi” - món ăn truyền thống của Hàn Quốc - quê hương HLV Park Hang Seo.

HLV Park Hang Seo phản ứng dữ dội với CĐV Pattaya United.

Nhà cầm quân này bày tỏ rõ thái độ phản đối mạnh mẽ. Ông có nhiều hành động yêu cầu cổ động viên đối thủ hãy im lặng và ra gặp trực tiếp mình.

Không dừng lại ở việc chỉ trích HLV Park Hang Seo, các cổ động viên Pattaya United còn nhắm vào John Baggio - ngôi sao của Kanchanaburi FC. Họ công kích về ngoại hình và chiều cao của Baggio. Tuyển thủ Madagascar lập tức phản ứng dữ dội và kéo theo nguy cơ va chạm ngay trên sân.

Tình hình chỉ dịu xuống khi các nhân viên an ninh can thiệp và ông Prawat Kithammakunnit - Chủ tịch đội Kanchanaburi yêu cầu toàn đội vào phòng thay đồ. Phía Kanchanaburi cho rằng hành động của nhóm cổ động viên là “không thể chấp nhận”.

Ông Park Hang Seo.

Trên trang chủ của mình, Kanchanaburi FC viết: “Hãy đứng lên chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và màu da, hình thức khác biệt vì bóng đá là môn thể thao kết nối mọi người trên toàn thế giới. Dù họ là ai, đến từ đâu, làn da nào thì tất cả đều có giá trị riêng và cần được đối xử bình đẳng. Hãy nói không với phân biệt chủng tộc và tôn trọng nhau”.

Quay trở lại với trận đấu tối 1/11, Kanchanaburi FC 2 lần vươn lên dẫn trước Pattaya United nhưng đều bị đối thủ gỡ hòa. Đặc biệt, bàn gỡ ở phút 80 của Pattaya United khiến ông Park Hang Seo không hài lòng.

Kanchanaburi FC đang xếp thứ 6 nhưng chỉ kém đội xếp thứ 2 đúng 3 điểm, cơ hội lên hạng còn nguyên với thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo.