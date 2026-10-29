CĐV Thái Lan thất vọng xếp dưới Việt Nam tại giải bóng đá châu Á

Sự tương phản giữa CAHN và các đội bóng Thái Lan trở thành chủ đề đáng chú ý trong cuộc đua tại đấu trường cấp CLB hàng đầu châu Á. Dù đại diện Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm, chiến thắng trước nhà đương kim vô địch Trung Quốc Shanghai Port là kết quả đáng khích lệ.

Trong số ba CLB Thái Lan, Buriram United đang có thành tích tốt nhất với một điểm sau hai trận. Tuy nhiên, đội bóng này vẫn chưa tìm được chiến thắng đầu tiên. Ratchaburi cũng gặp nhiều khó khăn khi mới có một trận hòa và phải nhận hai thất bại, trong đó có trận thua Shanghai Port với tỷ số 4-6 ở lượt mở màn.

Bảng xếp hạng AFC Champions League Elite khu vực phía Đông. Ảnh: Công An Hà Nội FC

Tình hình của Port FC còn đáng lo ngại hơn. Đại diện Thái Lan để thua cả ba trận, ghi hai bàn nhưng thủng lưới tới 10 lần. Thành tích này khiến họ nằm trong nhóm cuối bảng khu vực phía Đông, gây sức ép lớn lên mục tiêu cạnh tranh tại giải đấu.

Ở chiều ngược lại, CAHN có màn đáp trả đáng chú ý sau những kết quả chưa như mong đợi ở hai lượt đầu. Chiến thắng 3-2 trên sân Shanghai Port giúp thầy trò HLV Mano Polking có được ba điểm đầu tiên, đồng thời cải thiện vị thế trong cuộc đua giành quyền đi tiếp.

Dù vậy, khoảng cách giữa CAHN và các đội bóng Thái Lan hiện chỉ phản ánh thành tích ở giai đoạn đầu mùa giải. Các đại diện vẫn còn nhiều trận đấu phía trước để cải thiện thứ hạng, trong khi CAHN cần duy trì sự ổn định nếu muốn tiến sâu.

CAHN có chiến thắng đầu tiên tại AFC Champions League Elite. Ảnh: Công An Hà Nội FC↵

Màn trình diễn thiếu thuyết phục của các đội bóng Thai League tại AFC Champions League Elite làm dấy lên những ý kiến thất vọng trong cộng đồng người hâm mộ. Việc cả ba đại diện đều chưa thắng sau những lượt đấu đầu tiên khiến năng lực cạnh tranh của bóng đá cấp CLB Thái Lan tại châu lục tiếp tục được đặt ra.

Chính vì vậy, chiến thắng của CAHN trước Shanghai Port tạo thêm cơ sở để người hâm mộ Việt Nam kỳ vọng vào khả năng cạnh tranh của đội bóng tại sân chơi châu Á. Tuy nhiên, chưa thể chỉ dựa vào thứ hạng sau vài lượt trận để kết luận về khoảng cách tổng thể giữa hai nền bóng đá.

AFC Champions League Elite 2026/27 vẫn còn nhiều vòng đấu ở giai đoạn phân hạng. Với CAHN, nhiệm vụ trước mắt là tiếp tục tích lũy điểm số và hạn chế những sai sót đã xuất hiện ở các trận đầu tiên. Còn Buriram United, Ratchaburi và Port FC đều cần sớm tìm lại phong độ nếu không muốn tiếp tục bị bỏ lại trong cuộc đua giành vé đi tiếp.