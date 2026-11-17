Đáng chú ý, những bình luận xuất hiện sau trận đấu tập trung vào màn ngược dòng chóng vánh của đội khách, đặc biệt là hai bàn thua liên tiếp trong những phút cuối.

Tuyển Việt Nam đã dẫn trước Kyrgyzstan 1-0 nhờ siêu phẩm của Nguyễn Đình Bắc ở phút 19. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Kim Sang Sik không thể bảo toàn lợi thế. Phút 86, Valerii Kichin đánh đầu gỡ hòa sau một tình huống phạt góc. Chỉ hai phút sau, Erbol Atabaev khiến sân Thiên Trường bất ngờ với cú sút từ khoảng cách rất xa, đưa Kyrgyzstan vượt lên dẫn 2-1.

Thất bại 1-2 trước Kyrgyzstan ngay trên sân Thiên Trường khiến tuyển Việt Nam trở thành đề tài bàn luận của một bộ phận cổ động viên Thái Lan. Ảnh: ASEAN United FC

Kết quả này nhanh chóng thu hút sự chú ý của một số cổ động viên Thái Lan. Một tài khoản bình luận với giọng điệu châm biếm: “Thấy ban đầu dẫn trước lâu như vậy, cuối cùng lại thua ngay trên sân nhà. Đợt FIFA Days tiếp theo chắc phải thay cả 11 vị trí mất”.

Một bình luận khác nhắc đến cú sút từ giữa sân của cầu thủ Kyrgyzstan và mỉa mai bầu không khí trên sân Thiên Trường. Trong khi đó, một cổ động viên khác chỉ đăng hashtag mang ý nghĩa “thế giới hạnh phúc”, như một cách thể hiện sự thích thú trước kết quả thất vọng của tuyển Việt Nam.

Những lời trêu chọc ấy xuất hiện trong bối cảnh bóng đá Việt Nam và Thái Lan luôn có sự cạnh tranh đáng chú ý ở khu vực Đông Nam Á. Một thất bại của tuyển Việt Nam, đặc biệt theo kịch bản dẫn bàn rồi thua ngược ngay trên sân nhà, vì thế dễ trở thành chủ đề để người hâm mộ đối thủ nhắc đến.

Với tuyển Việt Nam, điều đáng tiếc nhất không chỉ là đánh mất chức vô địch Casper Cup 2026, mà còn là cách đội bóng để tuột lợi thế chỉ trong hai phút cuối trận. Siêu phẩm của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã mở ra hy vọng về một chiến thắng, nhưng những sai sót ở hàng phòng ngự đã khiến thầy trò HLV Kim Sang Sik phải nhận kết cục cay đắng trên sân nhà.