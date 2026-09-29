CĐV Thái Lan phản ứng khi tuyển Việt Nam thua 0-2

Sau khi Thái Lan vượt lên dẫn 1-0, bầu không khí trên mạng xã hội đã trở nên sôi động. Khi Chaiyaphon ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0, sự phấn khích của người hâm mộ “Voi chiến” càng được đẩy lên cao. Một bình luận thể hiện sự hài lòng: “Lúc đầu còn lo lắng…”, trước khi một người hâm mộ khác đáp lại đầy tự tin: “2-0 rồi”.

Nhiều CĐV cũng sử dụng những bình luận rất ngắn để ăn mừng chiến thắng như “Tuyệt vời!”, “Đã quá!”, hay “Hết trận!”. Một số người thậm chí đã tỏ ra nhẹ nhõm khi Thái Lan tạo được khoảng cách hai bàn trước Việt Nam.

Chiến thắng 2-0 trước tuyển Việt Nam khiến người hâm mộ Thái Lan không giấu được sự phấn khích, liên tục để lại những bình luận ăn mừng trên trang mạng xã hội. Ảnh: FAT

Đáng chú ý, có CĐV viết theo kiểu mỉa mai: “Cả trận cứ than phiền về Thái Lan, vậy mà… 2-0”. Bình luận này cho thấy sự hài lòng của người hâm mộ Thái Lan khi đội nhà đáp trả những hoài nghi bằng kết quả trên sân.

Chiến thắng trước Việt Nam càng có ý nghĩa với CĐV Thái Lan bởi hai đội vốn có sự cạnh tranh rất lớn trong khu vực. Trong những lần gặp nhau gần đây, Việt Nam thường tạo ra nhiều khó khăn cho “Voi chiến”, khiến cuộc đối đầu tại FIFA ASEAN Cup 2026 nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Lần này, Thái Lan nhập cuộc với đội hình đáng chú ý khi Chanathip Songkrasin và Supachai Chaided đều đá chính. Sau khi được HLV Anthony Hudson giữ sức ở trận thắng Pakistan, Chanathip trở lại và mang băng đội trưởng. Đây là điểm nhấn quan trọng giúp Thái Lan thắng tuyển Việt Nam.

Trên sân, Thái Lan tận dụng tốt cơ hội khi Sarach Yooyen mở tỷ số trước khi Chaiyaphon ghi bàn thứ hai. Trong khi đó, tuyển Việt Nam dù nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng không thể chuyển hóa những cơ hội ít ỏi thành bàn thắng.

Với CĐV Thái Lan, chiến thắng 2-0 không chỉ mang lại ba điểm mà còn tạo ra màn ăn mừng đặc biệt sau một trận đấu được xem là cuộc đối đầu đáng chú ý nhất bảng đấu.