CĐV Thái Lan phản ứng chiến thắng 3-0 của U23 Việt Nam 0-3

Trên trang Facebook chính thức của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), nhiều cổ động viên bày tỏ sự bất bình về màn trình diễn của đội nhà, thậm chí mỉa mai cách giải thích của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul sau trận đấu.

U23 Thái Lan đã không thể tạo ra thế trận đủ tốt trước đội chủ nhà trên sân Pleiku. Nguyễn Minh Tâm ghi hai bàn trong hiệp một, trước khi Williams Minh Hoàng ấn định chiến thắng 3-0 cho U23 Việt Nam trên chấm phạt đền ở phút 87. Đây là kết quả gây thất vọng với người hâm mộ xứ chùa vàng, nhất là khi đối thủ là đội bóng cùng khu vực và có nhiều duyên nợ.

Thất bại 0-3 trước U23 Việt Nam tại Gia Lai VTV Cup 2026 khiến người hâm mộ Thái Lan không khỏi thất vọng. Ảnh: Linh Hùng

Sau trận đấu, HLV Thawatchai thừa nhận đây không phải kết quả mà ông mong muốn. Nhà cầm quân người Thái Lan cho biết phần lớn cầu thủ trong đội hình hiện tại còn mới, chưa có nhiều thời gian thi đấu cùng nhau. Ông cũng nhấn mạnh điều khiến bản thân tự hào là tinh thần chiến đấu của các học trò, đồng thời xem cuộc đối đầu với U23 Việt Nam là bài học để đội bóng tiến bộ trong tương lai.

Tuy nhiên, cách lý giải ấy không thuyết phục được một bộ phận cổ động viên. Một người hâm mộ mỉa mai: “Tôi mới biết rằng để bóng đá thành công là phải tích lũy kinh nghiệm ở mọi giải đấu, không cần chú trọng kết quả. Hay là tôi đã bỏ lỡ thông tin rằng FIFA có trao danh hiệu cho đội tuyển thành công trong việc tích lũy kinh nghiệm?”.

Một bình luận khác cũng đặt câu hỏi đầy châm biếm: “Tinh thần chiến đấu nhưng chưa bao giờ chiến thắng”. Trong khi đó, một cổ động viên nhận xét đội tuyển đang giậm chân tại chỗ, thậm chí thụt lùi, còn các đối thủ đã vượt lên từ lâu. Những ý kiến này cho thấy sự thất vọng của người hâm mộ không đơn thuần xuất phát từ một trận thua, mà còn phản ánh nỗi lo về hướng phát triển của bóng đá trẻ Thái Lan.

Nhiều cổ động viên cũng chỉ ra những vấn đề chuyên môn. Một ý kiến cho rằng thể lực của các cầu thủ còn hạn chế, lối chơi không có nhiều thay đổi và các CLB chưa tạo điều kiện để đội tuyển tập hợp lực lượng tốt nhất. Người khác nhận xét đội bóng chưa có sự chuẩn bị đầy đủ, nên gặp khó khăn khi phải đối đầu với một đối thủ có tổ chức tốt như U23 Việt Nam.

Đáng chú ý, có cổ động viên cho rằng Thái Lan cần nhiều hơn những lời giải thích về việc tích lũy kinh nghiệm. Họ muốn nhìn thấy một kế hoạch rõ ràng, cách chơi tiến bộ và những kết quả cụ thể. Một bình luận viết: “Thua không phải vấn đề, nhưng đội bóng cần phải có kế hoạch”. Đây cũng là điều mà người hâm mộ kỳ vọng ở ban huấn luyện sau thất bại nặng nề tại Pleiku.

Dù vậy, phản ứng của cổ động viên Thái Lan không hoàn toàn tiêu cực. Một số người vẫn lên tiếng động viên HLV Thawatchai và các cầu thủ, cho rằng đội bóng đã bộc lộ được tiềm năng của nhiều gương mặt trẻ khi thi đấu trên sân khách, trước sự cổ vũ đông đảo của khán giả chủ nhà. Họ hy vọng U23 Thái Lan sẽ chơi tốt hơn ở trận tiếp theo.

Thực tế, HLV Thawatchai cũng có lý do khi nhắc đến vấn đề lực lượng và thể trạng. Ông cho biết ban huấn luyện phải tính toán kỹ để tránh chấn thương cho các cầu thủ, bởi một số người vừa thi đấu ở cấp CLB vào cuối tuần. Tuy nhiên, những khó khăn ấy không thể xóa đi khoảng cách được thể hiện trên sân Pleiku.

U23 Thái Lan vẫn còn cơ hội sửa sai ở trận đấu tiếp theo gặp U23 Qatar. Nhưng sau thất bại 0-3 trước Việt Nam, điều người hâm mộ chờ đợi không chỉ là một kết quả tốt hơn. Họ muốn nhìn thấy sự thay đổi thực sự trong cách chơi, khả năng tổ chức và bản lĩnh của thế hệ cầu thủ trẻ. Bởi với bóng đá Thái Lan, tích lũy kinh nghiệm chỉ có ý nghĩa khi đội bóng biết biến những bài học thành sự tiến bộ.