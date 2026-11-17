Niềm vui của người hâm mộ xứ chùa vàng càng đáng chú ý khi chiến thắng diễn ra cùng ngày tuyển Việt Nam nhận thất bại cay đắng 1-2 trước Kyrgyzstan và đánh rơi chức vô địch Casper Cup.

Trên sân vận động tỉnh Sisaket tối 17/11, Thái Lan nhập cuộc chủ động và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Bước ngoặt xuất hiện ở phút 38 khi Nozim Babajanov nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm với Phiwawat Akkatham. Chỉ hai phút sau, Supachok Sarachat phối hợp với Kakana Khamyok rồi dứt điểm mở tỷ số cho đội chủ nhà. Sang hiệp hai, Teerasak Poeiphimai lập cú đúp ở các phút 49 và 75, giúp Thái Lan thắng thuyết phục 3-0 để nâng số lần vô địch King’s Cup lên 17.

Tuyển Thái Lan có một buổi tối trọn vẹn khi đánh bại Tajikistan 3-0 trong trận chung kết King’s Cup 2026, qua đó lần thứ 17 đăng quang giải đấu. Ảnh: FAT

Sau trận đấu, trang Facebook của đội tuyển Thái Lan tràn ngập những lời chúc mừng từ người hâm mộ. Nhiều cổ động viên dành lời khen cho màn trình diễn của đội nhà bằng những bình luận ngắn gọn như “Rất giỏi”, “Xuất sắc”. Không khí phấn khích thể hiện rõ niềm tự hào sau khi đội tuyển giành thêm một danh hiệu trên sân nhà.

Đáng chú ý, một cổ động viên có tên Tamm Chs cho rằng Thái Lan thậm chí có thể thắng với cách biệt lớn hơn nếu tận dụng cơ hội tốt hơn. Người này bình luận: “Đáng lẽ chúng ta phải thắng cách biệt hơn. Đội bóng đã phung phí quá nhiều cơ hội, vấn đề này thực sự vẫn chưa được khắc phục”.

Một tài khoản khác cũng dành lời khen cho khả năng triển khai bóng nhanh, những đường chuyền có độ chính xác cao và các pha dứt điểm đẹp mắt của đội tuyển. Nhìn chung, phần lớn bình luận trong hình ảnh đều thể hiện sự hài lòng và phấn khích trước chiến thắng của Thái Lan.

Ở chiều ngược lại, tuyển Việt Nam lại trải qua một kết cục trái ngược. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik từng dẫn Kyrgyzstan 1-0 nhờ siêu phẩm của Nguyễn Đình Bắc ở phút 19. Tuy nhiên, hai bàn thua liên tiếp ở phút 86 và 88 khiến Việt Nam thất bại 1-2, qua đó mất cơ hội đăng quang Casper Cup 2026.

Trong cùng một buổi tối, tuyển Thái Lan nâng cao chiếc cúp vô địch lần thứ 17, còn tuyển Việt Nam phải tiếc nuối nhìn danh hiệu tuột khỏi tay. Hai kết quả trái ngược tạo nên điểm nhấn đáng chú ý của bóng đá Đông Nam Á ngày 17/11.