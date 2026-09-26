CĐV Philippines phản ứng chiến thắng của tuyển Việt Nam

Điểm chung trong các bình luận là họ đánh giá Philippines chơi tốt, kiểm soát thế trận trong nhiều thời điểm và chỉ thiếu may mắn để có điểm.

Một tài khoản tên John Louie Barte viết: “Đây không phải kết quả chúng tôi mong muốn, nhưng thực sự đó là màn trình diễn rất tốt. Thứ bóng đá đẹp mắt”. CĐV này còn cho rằng nếu Philippines có thêm những cầu thủ như Gerrit Holtmann và Raphael Obermair ở hai cánh, đội bóng của họ sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều.

Các CĐV Philippines đã phản ứng với sự tiếc nuối sau thất bại 0-1 trước tuyển Việt Nam ở trận mở màn bảng B ASEAN Cup 2026. Ảnh: PFF

Trong khi đó, Joseph Arthur dành lời khen cho Sebastian Rasmussen: “Rasmussen xứng đáng đá chính. Cậu ấy đúng là Haaland của Philippines”.

Nhiều người hâm mộ Philippines cũng tin rằng đội nhà đã ở rất gần một kết quả tích cực trước tuyển Việt Nam. Tài khoản Pierre Harv B. Delantar bình luận: “Việt Nam chỉ thắng với cách biệt tối thiểu. Philippines suýt đánh bại họ. Thật đáng tiếc khi bàn thắng của chúng tôi bị VAR từ chối”.

Một CĐV khác là Van Arenas nhận xét: “Đó là một nỗ lực đáng khen ngợi. Chúng tôi kiểm soát nhịp độ trận đấu. Thật không may khi bàn thắng bị hủy bởi VAR. Việt Nam gần như chỉ tập trung phòng ngự trong 30 phút cuối trận”.

Không ít người hâm mộ Philippines vẫn lạc quan dù đội nhà trắng tay. Jan Michael Calma Brier đánh giá: “Tinh thần thi đấu và tốc độ trận đấu rất tốt”. Trong khi Frank cho rằng đây là “một màn trình diễn tích cực và đầy hứa hẹn”.

Những phản ứng này cho thấy CĐV Philippines khá hài lòng với màn thể hiện của đội nhà. Họ tin rằng Philippines đã tạo ra thế trận ngang ngửa, thậm chí có lúc lấn lướt tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, khác biệt lớn nhất nằm ở khả năng tận dụng cơ hội khi Đình Bắc ghi bàn thắng duy nhất, còn Philippines bị từ chối một bàn gỡ hòa vì lỗi việt vị sau khi VAR vào cuộc.

Dù thất bại, màn trình diễn trước tuyển Việt Nam vẫn mang đến cho người hâm mộ Philippines niềm tin rằng đội tuyển của họ đủ sức cạnh tranh với các đối thủ hàng đầu Đông Nam Á tại ASEAN Cup 2026.