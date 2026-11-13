CĐV MU dậy sóng khi Carrick bị sa thải

CĐV MU đứng về phía Carrick. Ảnh: Reuters.

Hôm 12/11, MU xác nhận chấm dứt hợp đồng với Carrick sau chuỗi kết quả đáng thất vọng ở mùa giải 2026/27. Đội chủ sân Old Trafford hiện đứng thứ 18 tại Premier League sau 10 vòng đấu, đối diện nguy cơ xuống hạng.

Dù quyết định sa thải Carrick được xem là khó tránh khỏi trong bối cảnh hiện tại, nhiều người hâm mộ vẫn dành sự tôn trọng cho chiến lược gia người Anh. Họ tin rằng nhà cầm quân này không phải nguyên nhân chính dẫn đến cuộc khủng hoảng kéo dài tại Old Trafford.

Trong tuyên bố chính thức, MUST, hội CĐV có hơn 200.000 thành viên, mô tả sự rời đi của Carrick là "một thời khắc đáng buồn". Tổ chức này cảm ơn cựu tiền vệ MU vì những đóng góp cho đội bóng, đồng thời khẳng định vị thế của ông trong lòng người hâm mộ không bị ảnh hưởng bởi quyết định sa thải.

CĐV cảm thông với Carrick. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, thông điệp đáng chú ý nhất hướng thẳng đến gia đình Glazer và tập đoàn INEOS. MUST cho rằng thương vụ mua lại MU bằng các khoản vay của nhà Glazer tiếp tục tạo gánh nặng tài chính cho CLB. Trong khi đó, kể từ khi INEOS tham gia điều hành, những thay đổi liên tục ở bộ máy lãnh đạo bóng đá vẫn chưa mang lại sự ổn định như cam kết.

Không chỉ bất mãn về thành tích sân cỏ, người hâm mộ còn phản đối chính sách tăng giá vé và những quyền lợi ngày càng bị thu hẹp. MUST cho rằng các cổ động viên trung thành đang phải gánh chịu hậu quả từ sự quản lý yếu kém của giới chủ, trong khi bản sắc và mối liên kết giữa người hâm mộ với đội bóng bị tổn hại.

Trước đó, khu vực Stretford End đã xuất hiện những cuộc biểu tình nhắm vào nhà Glazer và Sir Jim Ratcliffe. Những tiếng la ó dữ dội tại Old Trafford cùng sự chỉ trích công khai từ một số cầu thủ cấp cao càng cho thấy mối quan hệ giữa các bên đang xuống cấp.

MUST nhấn mạnh rằng việc thay thêm một huấn luyện viên không thể giải quyết những vấn đề do giới chủ gây ra. Tổ chức này yêu cầu ban lãnh đạo phải chịu trách nhiệm, lắng nghe người hâm mộ và khôi phục niềm tin trước khi MU chìm sâu hơn vào khủng hoảng.

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