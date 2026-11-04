CĐV Man Utd thả 4.000 bóng bay đòi đổi chủ

Tờ SunSport mô tả, khi giai điệu Champions League vang lên, hàng nghìn quả bóng bay xanh - vàng bất ngờ được tung lên từ khán đài Stretford End của sân Old Trafford. Nhưng thay vì cổ vũ đội nhà, người hâm mộ Man Utd muốn gửi thông điệp phản đối gia đình ông Glazer và Tập đoàn INEOS.

Sự kiện do nhóm CĐV The Stretford Enders tổ chức, nhằm lên án những gì họ cho là 21 năm sa sút của đội bóng dưới quyền sở hữu gia đình Glazer, kể từ thương vụ thâu tóm gây tranh cãi năm 2005.

Việc lựa chọn 2 màu xanh - vàng cũng mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là màu áo truyền thống của Newton Heath, tiền thân Man Utd trước khi CLB đổi tên vào năm 1902. Từ năm 2010, 2 màu sắc này đã trở thành biểu tượng trong các cuộc biểu tình phản đối nhà Glazer.

CĐV Man Utd thả 4.000 quả bóng bay từ khán đài Stretford End để phản đối tình hình của Man Utd. Ảnh: Getty.

Sự phản đối từ người hâm mộ diễn ra ngay trước trận đấu với Roma tại Champions League. Ảnh: Getty.

Không dừng lại ở màn thả bóng bay, nhóm CĐV còn ném hàng loạt bóng tennis xuống sân ở phút 21 trận đấu. Con số được lựa chọn có chủ đích, tượng trưng cho 21 năm gia đình Glazer nắm quyền tại Old Trafford.

Sự phản đối của người hâm mộ khiến trận đấu phải tạm gián đoạn để các cầu thủ thu dọn những vật thể bị ném xuống sân, trong đó tiền đạo Matheus Cunha còn phải nhặt một chiếc bánh bị phá nát.

Các cầu thủ Man Utd phải thu dọn bóng tennis do CĐV ném xuống sân khi phản đối giới chủ. Ảnh: Getty Images.

Sự bất mãn của người hâm mộ không chỉ hướng vào gia đình Glazer. Tỉ phú Jim Ratcliffe, người đại diện cho INEOS và nắm quyền điều hành hoạt động bóng đá của Man Utd, cũng trở thành mục tiêu chỉ trích khi thành tích đội bóng ngày càng sa sút.

Trước cuộc tiếp đón Roma, đội chủ sân Old Trafford mới thắng 2 trong 13 trận trên mọi đấu trường. Thầy trò HLV Michael Carrick còn trải qua 9 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng, trong khi nguy cơ sa thải tiếp tục đè nặng lên nhà cầm quân người Anh.

Trước đó, nhóm CĐV dự định mang vào sân biểu ngữ với nội dung: “Không cần sân vận động mới, chúng tôi muốn chủ sở hữu mới”. Tuy nhiên, kế hoạch không thành khi Man Utd từ chối cho phép sử dụng, với lý do Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) chưa kịp phê duyệt.

Theo truyền thông Anh, các nhóm phản đối cho rằng những cuộc tuần hành bên ngoài Old Trafford chưa tạo đủ sức ép lên giới chủ. Vì thế, họ quyết định đưa thông điệp trực tiếp lên khán đài, nơi hàng triệu khán giả truyền hình có thể chứng kiến.

Làn sóng phản đối nhiều khả năng chưa dừng lại. Một cuộc biểu tình tương tự đang được lên kế hoạch khi Man Utd tiếp Aston Villa tại Ngoại hạng Anh ngày 8/11.

Với những CĐV bất mãn, sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện không còn là điều họ mong đợi nhất, mà là tương lai quyền sở hữu của đội bóng mà họ yêu mến.