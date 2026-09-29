CĐV Malaysia được giữ lại gần một tiếng sau trận hòa Indonesia tại Jakarta

Việc các CĐV Malaysia bị “giữ lại” trong sân không xuất phát từ bất kỳ hành vi gây rối nào.

Đây là biện pháp an ninh được triển khai nhằm đảm bảo an toàn cho nhóm người hâm mộ đội khách, đặc biệt là các cổ động viên Malaysia.

Ảnh: fb Malaysia NT

Sau khi trận đấu kết thúc, hàng chục nghìn CĐV Indonesia được yêu cầu rời sân trước. Trong khi đó, những người ủng hộ Malaysia vẫn được giữ trong khu vực đã được cơ quan an ninh bố trí từ trước.

Hàng chục nhân viên an ninh được triển khai xung quanh các rào chắn để kiểm soát việc di chuyển của CĐV Malaysia. Nhóm cổ động viên đội khách cũng không được phép tiếp cận khu vực dành cho CĐV Indonesia nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra những sự cố đáng tiếc.

Trận đấu diễn ra cũng khá căng thẳng nhiều va chạm. Ảnh: fb Malaysia NT

Tình trạng này kéo dài hơn nửa giờ trước khi CĐV Malaysia được cho phép rời sân theo từng đợt. Trong suốt thời gian chờ đợi, không có sự cố nào được ghi nhận. Các CĐV Indonesia cũng tránh những hành động có thể dẫn đến căng thẳng với nhóm cổ động viên đội khách.

Trên sân, Malaysia và Indonesia bất phân thắng bại với tỷ số 0-0 trong trận đấu có sự chứng kiến của 56.894 khán giả tại Gelora Bung Karno.