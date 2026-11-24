Trận hòa 3-3 giữa U17 Việt Nam và U17 New Zealand tại U17 World Cup 2026 không chỉ khiến người hâm mộ trong nước vỡ òa mà còn thu hút sự chú ý của cộng đồng bóng đá Đông Nam Á. Tinh thần chiến đấu đến phút cuối của thầy trò HLV Cristiano Roland nhận nhiều lời khen ngợi.

Dù ba lần bị đối thủ vượt lên dẫn trước, U17 Việt Nam vẫn kiên cường đáp trả. Nguyễn Lực và Đại Nhân thay nhau lập công trước khi Duy Khang đánh đầu gỡ hòa 3-3 ở phút 90+2, mang về điểm số lịch sử.

Duy Khang ăn mừng phấn khích với bàn thắng ấn định tỷ số 3-3 - Ảnh: M.A

Một CĐV Thái Lan thán phục: "Thật đáng kinh ngạc! Việt Nam bị dẫn trước tới ba lần nhưng vẫn không bỏ cuộc. Tôi thực sự ấn tượng với tinh thần thi đấu của các cầu thủ trẻ này".

Người hâm mộ Indonesia cũng phấn khích: "Không thể tin nổi! U17 Việt Nam đã ba lần bị dẫn trước nhưng vẫn gỡ hòa ở phút bù giờ. Đây thực sự là tinh thần chiến đấu đáng kinh ngạc".

Đặc biệt, Nguyễn Lực nhận nhiều lời khen. Một CĐV Indonesia nhận xét: "Cậu ấy có kỹ thuật, nhãn quan chiến thuật và khả năng tạo đột biến rất tốt. Việt Nam đang sở hữu một tài năng đầy triển vọng".

Trong khi đó, CĐV Malaysia chia sẻ: "Đây chính là lý do chúng ta yêu bóng đá. Khi tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc, U17 Việt Nam vẫn tìm được bàn gỡ hòa ở phút 90+2".

Một fan Singapore nhận định: "Hai lần ghi ba bàn vào lưới các đối thủ tại World Cup là điều rất đáng khích lệ".

Dù mới có một điểm sau hai trận, nhưng đại diện Đông Nam Á vẫn nuôi hy vọng đi tiếp trước cuộc đối đầu U17 Mali vào ngày 26/11.

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