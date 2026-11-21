U17 Việt Nam gây ấn tượng mạnh trong ngay ra quân tại U17 World Cup 2026 khi thi đấu kiên cường trước đương kim á quân châu Âu U17 Bỉ, khiến cộng đồng bóng đá Đông Nam Á dành nhiều lời khen ngợi.

Ngay phút thứ 4, Sỹ Bách đánh gót điệu nghệ mở tỷ số. Dù đối thủ ngược dòng dẫn 3-1, Nguyễn Lực vẫn tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ với siêu phẩm đá phạt góc thành bàn ở phút 84.

Nguyễn Lực (áo trắng) ghi siêu phẩm từ chấm đá phạt góc - Ảnh: M.A

Hai bàn thắng đẹp mắt khiến CĐV Thái Lan đặc biệt phấn khích. Một người hâm mộ bình luận: "Cú đá phạt góc quá tuyệt vời, không dễ để ghi bàn theo cách như vậy ở một giải đấu lớn".

Tài khoản khác nhận xét: "Cầu thủ số 10 của U17 Việt Nam có kỹ thuật rất tốt và khả năng tạo đột biến đáng chú ý".

Một CĐV xứ chùa Vàng dành lời khen: "U17 Việt Nam đã chơi rất kiên cường trước một đối thủ mạnh của châu Âu".

Đáng chú ý, tình huống trọng tài được cho là thổi còi kết thúc sớm 15 giây cũng gây tranh cãi.

Một CĐV Đông Nam Á bức xúc: "Bất kỳ trọng tài nào có kinh nghiệm cũng đều để đội đang tấn công thực hiện nốt pha bóng cuối cùng".

Trong khi đó, một người hâm mộ Thái Lan chia sẻ: "Thật đáng tiếc khi Thái Lan không thể có mặt ở sân chơi này, trong khi Việt Nam đang được đối đầu với những đội bóng hàng đầu thế giới".

Dù thua 2-3, U17 Việt Nam vẫn nhận được sự thán phục từ người hâm mộ khu vực, đồng thời tiếp thêm niềm tin trước hai cuộc đối đầu U17 New Zealand và U17 Mali.

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