Nhóm tác giả CDC Tuyên Quang nhận giải Nhì tại cuộc thi.

Cuộc thi được phát động từ ngày 16/7/2026 với thông điệp “Chung tay phòng bệnh - Vững mạnh cộng đồng”, sau hơn 4 tháng triển khai, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 155 tác phẩm hợp lệ từ 34 tỉnh, thành phố, trong đó có 63 tác phẩm phát thanh và 92 tác phẩm truyền hình.

Trải qua ba vòng chấm chọn nghiêm túc, khách quan, Ban Tổ chức đã lựa chọn 42 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, gồm: 2 giải Nhất, 6 giải Nhì, 10 giải Ba, 14 giải Khuyến khích và 10 giải Chuyên đề, với tổng giá trị giải thưởng hơn 300 triệu đồng.

CDC Tuyên Quang đã xuất sắc đoạt giải Nhì thể loại truyền hình với tác phẩm “25 năm giữ lửa nơi cực Bắc” của nhóm tác giả Vũ Chí Thành, Nguyễn Chí Huấn, Nguyễn Thị Hoà, Hoàng Thị Lan và Đỗ Thị Ngân.

Tác phẩm khắc họa hành trình bền bỉ suốt một phần tư thế kỷ giữ vững nhịp cầu y tế dự phòng nơi địa đầu cực Bắc, nơi điều kiện địa hình, thời tiết và đời sống người dân còn nhiều gian khó. Thông qua những lát cắt chân thực, giàu cảm xúc, nhóm tác giả đã tôn vinh tinh thần tận tụy, bám bản, bám dân của những cán bộ y tế cơ sở âm thầm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Thành tích này không chỉ khẳng định năng lực sáng tạo sản phẩm phát thanh - truyền hình của đội ngũ làm truyền thông y tế Tuyên Quang, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ áo trắng nơi vùng cao.