CDC Huế 'lá chắn' chủ động bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Kiểm soát nguy cơ từ sớm

Tại TP Huế, CDC Huế đang đảm nhiệm nhiều chương trình, hoạt động chuyên môn trên phạm vi toàn thành phố. Trong 8 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã tham mưu Sở Y tế, UBND thành phố trong chỉ đạo công tác kiểm soát bệnh tật; đồng thời triển khai các chương trình phòng, chống bệnh truyền nhiễm, tiêm chủng mở rộng, phòng chống bệnh không lây nhiễm cùng nhiều chương trình y tế dự phòng khác.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của CDC Huế là giám sát và phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Công việc này được thực hiện liên tục thông qua hệ thống y tế cơ sở, với mục tiêu phát hiện sớm ca bệnh, điều tra dịch tễ và xử lý kịp thời, không để hình thành các ổ dịch lớn.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, tình hình bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố cơ bản được kiểm soát, không ghi nhận ổ dịch lớn.

Theo BS.CKII Thái Văn Tuấn – Giám đốc CDC Huế: “Với y tế dự phòng, điều quan trọng nhất là phải chủ động đi trước một bước. CDC Huế xác định giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời nguy cơ dịch bệnh ngay từ cơ sở là nhiệm vụ xuyên suốt, nhằm hạn chế thấp nhất khả năng dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng.”

Bác sĩ Thái Tuấn: “Mục tiêu của chùng tôi là giúp người dân chủ động phòng bệnh và được bảo vệ sức khỏe ngay tại cộng đồng”. Ảnh CDC cung cấp

Song hành với giám sát là công tác xét nghiệm. Các mẫu bệnh phẩm được tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển và phối hợp với các cơ sở chuyên môn tuyến trên để xác định tác nhân gây bệnh, phục vụ công tác giám sát dịch tễ và phát hiện sớm các bệnh truyền nhiễm. Trong 8 tháng đầu năm, CDC Huế cũng thực hiện xét nghiệm phục vụ nhiều chương trình chuyên môn khác, trong đó có HIV và Methadone.

Một “cửa ngõ” khác được CDC Huế đặc biệt chú trọng là kiểm dịch y tế quốc tế. Tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, Cảng Chân Mây và các cửa khẩu đường bộ A Đớt, Hồng Vân, hệ thống kiểm dịch được duy trì nhằm giám sát người, phương tiện và hàng hóa thuộc diện kiểm dịch.

Qua đó có thể thấy, phòng bệnh tại CDC Huế không chỉ là xử lý khi dịch đã xảy ra, mà là cả một quy trình theo dõi - phát hiện - cảnh báo - xét nghiệm - xử lý, nhằm chủ động kiểm soát nguy cơ ngay từ cộng đồng và các cửa ngõ vào địa bàn.

Từ mũi vắc xin đến quản lý sức khỏe cộng đồng

Tiêm chủng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của y tế dự phòng. CDC Huế thực hiện vai trò tổ chức, hướng dẫn, giám sát chương trình Tiêm chủng mở rộng; đồng thời rà soát đối tượng, triển khai tiêm bù, tiêm vét để hạn chế bỏ sót trẻ chưa được tiêm hoặc chưa tiêm đủ các mũi vắc xin cần thiết.

Trong 8 tháng đầu năm, tỷ lệ tiêm chủng nhiều loại vắc xin tăng so với cùng kỳ. Công tác tiêm chủng trường học cũng được triển khai, với hàng chục nghìn trẻ mầm non, tiểu học được rà soát và tổ chức tiêm bù những mũi còn thiếu. Tỷ lệ trẻ được tiêm bù trong chương trình đạt khoảng 60%, cho thấy nỗ lực thu hẹp khoảng trống miễn dịch trong cộng đồng.

CDC Huế đẩy mạnh khám sức khỏe, sàng lọc nhằm phát hiện sớm bệnh tật và các yếu tố nguy cơ trong cộng đồng. Ảnh CDC cung cấp

Không chỉ bảo vệ trẻ em bằng vắc xin, CDC Huế còn triển khai nhiều chương trình hướng tới những nhóm đối tượng và bệnh lý khác nhau.

Trong phòng, chống HIV/AIDS, đơn vị thực hiện từ truyền thông, tư vấn, xét nghiệm đến điều trị ARV, Methadone và dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP). Riêng 8 tháng đầu năm, hệ thống xét nghiệm trên địa bàn đã thực hiện hơn 60 nghìn lượt xét nghiệm HIV, góp phần phát hiện sớm và đưa người có nguy cơ vào các chương trình dự phòng, chăm sóc, điều trị phù hợp.

Với bệnh không lây nhiễm, phương châm cũng được chuyển mạnh sang chủ động phát hiện nguy cơ. CDC Huế phối hợp mạng lưới y tế cơ sở tổ chức sàng lọc tăng huyết áp, đái tháo đường tại cộng đồng.

Đây là sự thay đổi quan trọng trong tư duy y tế: không chỉ chờ người bệnh đến cơ sở y tế mà chủ động tìm kiếm nguy cơ ngay trong cộng đồng.

Cùng với đó là các hoạt động phòng chống suy dinh dưỡng, thiếu vi chất, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, CDC Huế tổ chức tập huấn, hỗ trợ chuyên môn cho tuyến cơ sở, tư vấn dinh dưỡng và chăm sóc trẻ trong 1 nghìn ngày đầu đời, bổ sung vi chất cho các nhóm có nguy cơ.

PGS.TS.BS Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP Huế, phát biểu tại một hội nghị chuyên môn về công tác phòng, chống HIV/AIDS. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng được CDC Huế triển khai nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Ảnh CDC cung cấp

Phạm vi hoạt động của CDC còn mở rộng tới sức khỏe môi trường, chất thải y tế, y tế trường học, sức khỏe người lao động, phòng chống tai nạn thương tích và y tế biển đảo. Các hoạt động kiểm tra, giám sát chất lượng nước, vệ sinh môi trường, y tế trường học và an toàn vệ sinh lao động được triển khai theo kế hoạch trên nhiều địa bàn.

Như vậy, từ một mũi vắc xin cho trẻ nhỏ, một lần đo huyết áp, xét nghiệm phát hiện bệnh đến việc kiểm soát môi trường sống và nơi làm việc, y tế dự phòng đang hiện diện trong rất nhiều hoạt động thường ngày của cộng đồng.

“Y tế dự phòng không chỉ là phòng chống dịch. Mục tiêu của chúng tôi là quản lý và bảo vệ sức khỏe người dân một cách toàn diện hơn, từ phòng bệnh truyền nhiễm, tiêm chủng đến phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm, chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe môi trường và nhiều yếu tố nguy cơ khác”. Bác sĩ Thái Tuấn nói

Đưa y tế dự phòng đến gần dân

Một nhiệm vụ không thể thiếu của CDC Huế là truyền thông giáo dục sức khỏe. Bởi bên cạnh chuyên môn, hiệu quả phòng bệnh còn phụ thuộc rất lớn vào nhận thức và hành vi của mỗi người dân.

CDC Huế đang đổi mới cách truyền tải thông tin, tăng cường ứng dụng công nghệ số và mạng xã hội, phối hợp với cơ quan báo chí, các đơn vị y tế cơ sở và ban, ngành liên quan để đưa các khuyến cáo phòng bệnh đến cộng đồng. Nội dung truyền thông bao phủ nhiều vấn đề thiết thực như phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, phòng chống tác hại thuốc lá, HIV/AIDS, ma túy và các chương trình sức khỏe khác.

CDC Huế đẩy mạnh truyền thông phòng, chống dịch bệnh bằng nhiều hình thức, đưa thông điệp bảo vệ sức khỏe đến gần hơn với người dân. Ảnh CDC cung cấp

Trong 8 tháng đầu năm, trang thông tin điện tử của CDC Huế ghi nhận hơn một trăm nghìn lượt truy cập, đăng tải gần 500 tin bài truyền thông phòng chống dịch bệnh, cùng nhiều sản phẩm phát thanh, truyền hình, infographic phục vụ công tác truyền thông sức khỏe.

Cùng với truyền thông, CDC Huế cũng chú trọng phát triển các dịch vụ y tế dự phòng như tiêm chủng, khám sức khỏe và bệnh nghề nghiệp, quan trắc môi trường lao động, kiểm dịch tàu bè và xét nghiệm.

Đặc biệt, chuyển đổi số đang mở ra hướng đi mới cho hoạt động kiểm soát bệnh tật. CDC Huế triển khai chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, số hóa việc báo cáo ca bệnh…

Theo định hướng của CDC Huế, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục đầu tư nguồn lực, nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, tăng cường xét nghiệm, tiêm chủng, quan trắc môi trường, kiểm dịch và đẩy mạnh truyền thông để người dân, cơ quan, doanh nghiệp biết và tiếp cận thuận lợi hơn với các dịch vụ y tế dự phòng.

Trong những tháng cuối năm, CDC Huế tiếp tục tập trung giám sát các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ, củng cố tiêm chủng, tăng cường năng lực xét nghiệm, triển khai các chương trình phòng chống bệnh không lây nhiễm và nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế dự phòng.

Phòng bệnh luôn bắt đầu từ trước khi bệnh xuất hiện. Đó cũng là lý do những công việc phía sau mỗi ca bệnh được phát hiện sớm, mỗi mũi vắc xin được tiêm đúng lịch, mỗi mẫu xét nghiệm được xử lý kịp thời hay mỗi thông điệp sức khỏe đến đúng người, đúng thời điểm đều có ý nghĩa quan trọng.

Cán bộ y tế triển khai hoạt động tuyên truyền phòng, chống sốt xuất huyết tại cộng đồng với thông điệp “Không có lăng quăng, không có sốt xuất huyết”. Ảnh LTB

Từ giám sát dịch bệnh, tiêm chủng, xét nghiệm, kiểm dịch đến quản lý bệnh không lây nhiễm, dinh dưỡng, sức khỏe môi trường, truyền thông và chuyển đổi số, CDC Huế đang từng bước xây dựng một nền y tế dự phòng chủ động hơn, hiện đại hơn; qua đó góp phần tạo dựng “lá chắn” vững chắc bảo vệ sức khỏe cộng đồng ngay từ cơ sở.