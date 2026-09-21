CDC Construction (CCC) tạm ngừng hoạt động chi nhánh Miền Nam trong một năm

Tạm ngừng hoạt động chi nhánh Miền Nam

CTCP Xây dựng CDC (CDC Construction, mã ck: CCC) vừa ra nghị quyết HĐQT về việc quyết định tạm ngừng kinh doanh chi nhánh Miền Nam trong một năm.

Cụ thể, CCC sẽ tạm ngừng kinh doanh chi nhánh Miền Nam tại số 42 đường Đinh Thị Thi, Khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình, TP.HCM. Thời gian tạm ngừng kéo dài từ ngày 2/10/2026 đến ngày 2/10/2027. Tại ngày 30/6/2026, CDC Construction có hai chi nhánh. Ngoài chi nhánh Miền Nam nói trên, doanh nghiệp còn có chi nhánh miền Nam, CTCP CDC Hà Nội tại tỉnh Khánh Hòa. Chi nhánh tại Khánh Hòa đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 12/9/2025 và theo kế hoạch sẽ hoạt động trở lại sau ngày 12/9/2026.

Lợi nhuận quý đầu niên độ giảm gần 19%

Động thái tạm ngừng kinh doanh chi nhánh diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh quý đầu niên độ 2026-2027 của CDC Construction ghi nhận sự sụt giảm. Trong quý I niên độ tài chính 2026 - 2027, từ ngày 1/4 đến 30/6/2026, doanh nghiệp đạt 516,29 tỷ đồng doanh thu, giảm 7,6% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế đạt 8,83 tỷ đồng, giảm 18,7%. Dù vậy, biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 4% lên 5,3%. Trong cả niên độ 2026 - 2027, CDC Construction đặt mục tiêu doanh thu 3.098,49 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 49,58 tỷ đồng. Với 8,83 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế đạt được trong quý đầu tiên, doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 17,8% kế hoạch lợi nhuận cả niên độ.

Tại ngày 30/6/2026, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của CDC Construction ở mức 802,7 tỷ đồng, giảm 13,69 tỷ đồng, tương đương 1,7% so với đầu năm. Đáng chú ý, quy mô nợ vay này tương đương 127,7% vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Trong cơ cấu nợ vay, nợ ngắn hạn chiếm phần lớn với 799,99 tỷ đồng, trong khi nợ dài hạn chỉ ở mức 2,71 tỷ đồng.

Cơ cấu trên cho thấy phần lớn nghĩa vụ vay của CDC Construction tập trung ở kỳ hạn ngắn, trong khi doanh nghiệp đang triển khai kế hoạch kinh doanh cho niên độ tài chính mới.