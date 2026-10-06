CDC Construction (CCC) chuẩn bị tăng vốn lên gần 427 tỷ đồng qua trả cổ tức bằng cổ phiếu

Phát hành hơn 1,64 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Công ty cổ phần Xây dựng CDC (CDC Construction, mã ck: CCC) vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 4%. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 4 cổ phiếu mới.

Thời gian phát hành dự kiến trong vòng 6 tháng kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua phương án, đồng thời sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Với hơn 41 triệu cổ phiếu đang lưu hành, CDC Construction dự kiến phát hành thêm khoảng 1,64 triệu cổ phiếu để trả cổ tức.

Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng từ 410,5 tỷ đồng lên khoảng 426,97 tỷ đồng.

Lợi nhuận quý I giảm gần 19%

Về hoạt động kinh doanh, trong quý I niên độ tài chính 2026 - 2027, kéo dài từ ngày 1/4/2026 đến ngày 30/6/2026, CDC Construction ghi nhận doanh thu 516,29 tỷ đồng, giảm 7,6% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế đạt 8,83 tỷ đồng, giảm 18,7% so với cùng kỳ. Dù doanh thu và lợi nhuận cùng giảm, biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đã cải thiện từ 4% lên 5,3%.

Trong niên độ tài chính 2026 - 2027, CDC Construction đặt mục tiêu doanh thu 3.098,49 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 49,58 tỷ đồng. Với kết quả đạt được trong quý I, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 17,8% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả niên độ.

Tại ngày 30/6/2026, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của CDC Construction ở mức 802,7 tỷ đồng, giảm 13,69 tỷ đồng, tương đương 1,7% so với đầu năm. Đáng chú ý, quy mô nợ vay này tương đương 127,7% vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Trong cơ cấu nợ vay, nợ ngắn hạn chiếm phần lớn với 799,99 tỷ đồng, trong khi nợ dài hạn chỉ ở mức 2,71 tỷ đồng.