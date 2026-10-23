CDC châu Phi kêu gọi khẩn trương cấp kinh phí phòng chống Ebola

Một nhân viên y tế kiểm tra bệnh nhân tại trung tâm điều trị Ebola ở Bunia, thủ phủ tỉnh Ituri, Congo. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Ông Wessam Mankoula, Giám đốc Trung tâm Ứng phó khẩn cấp y tế công cộng, đồng thời là người đứng đầu Nhóm hỗ trợ quản lý sự cố cấp châu lục của CDC châu Phi đã cảnh báo trong một cuộc họp báo trực tuyến tối 22/10 rằng, dịch Ebola đang lan rộng nhanh chóng qua các ranh giới địa lý.

Ông Mankoula nói: “Với sự bùng phát dịch Ebola đang diễn biến phức tạp ở lục địa của chúng ta, thật không may là virus này vẫn tiếp tục lây lan từ quốc gia này sang quốc gia khác”; nhấn mạnh Nigeria là quốc gia châu Phi mới nhất bị ảnh hưởng bởi virus chết người này.

Ngày 20/10, Nigeria đã xác nhận trường hợp nhiễm Ebola đầu tiên, liên quan đến một phụ nữ vừa đến nước này trên chuyến bay quốc tế từ Uganda. Quốc gia Tây Phi này trở thành nước thứ 5 ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh, sau Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda, Pháp và Kenya.

Ông Mankoula lưu ý rằng, Nigeria ban đầu đã liệt kê 44 người tiếp xúc gần, đồng thời nhấn mạnh rằng các cơ quan y tế nước này đã xác định thêm một số người tiếp xúc khác, trong khi các nỗ lực cũng đang được tiến hành để xác định thêm những người tiếp xúc và đưa họ vào khu cách ly.

Dữ liệu mới nhất từ ​​ CDC châu Phi cho thấy, số ca nhiễm Ebola được xác nhận trong đợt bùng phát dịch Ebola đang diễn ra đã lên tới 9.735, với hơn 4.690 ca tử vong và tỷ lệ tử vong là 48,2%. Khoảng 2.614 bệnh nhân đã hồi phục khỏi căn bệnh nguy hiểm này.

Nhận thấy virus Ebola chỉ lây nhiễm khi bệnh nhân bắt đầu xuất hiện triệu chứng, các quan chức CDC châu Phi nhấn mạnh rằng, các quốc gia có nguy cơ cần có nhiều lớp phòng ngừa để phát hiện virus; nhấn mạnh sự cấp bách phải tăng cường khả năng chuẩn bị và giám sát ở cấp quốc gia và châu lục.

“Chúng ta cần có hệ thống sàng lọc tại điểm nhập cảnh mạnh mẽ, năng lực giám sát vững chắc, và cả năng lực xét nghiệm mạnh mẽ. Bên cạnh đó, cần tìm kiếm các trụ cột khác liên quan đến việc tăng cường năng lực chuẩn bị ở tất cả các quốc gia hiện chưa có dịch Ebola", ông Mankoula cho biết.

Dữ liệu của CDC châu Phi cho thấy đợt bùng phát hiện tại, tính đến tuần thứ 23, đã ghi nhận số ca mắc bệnh nhiều gấp 3,2 lần và số ca tử vong nhiều gấp 3 lần so với đợt bùng phát dịch Ebola ở Tây Phi năm 2014-2016, được coi là mốc so sánh cao nhất.

Nhắc lại tổng số tiền cam kết tài trợ khoảng 3 tỷ USD, ông Mankoula lưu ý rằng, cho đến nay chỉ có 35% số tiền cam kết đã được các nhà tài trợ giải ngân.

Ông Mankoula cho rằng, không thể kiểm soát dịch Ebola chỉ bằng những lời hứa suông, chừng nào những lời hứa đó chưa được giải ngân và sử dụng để thúc đẩy các hành động thực tế. Trong khi dịch bệnh này đang diễn biến phức tạp, đây là thời điểm cần khẩn trương giải ngân như đã hứa.