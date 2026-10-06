CCS/CCUS: Làm chủ công nghệ, lựa chọn bước đi phù hợp

Ngày 6/10, tại Hà Nội, Chi hội Dầu khí Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Tổng quan về xu hướng giảm phát thải toàn cầu và sự cần thiết của CCS/CCUS”. Hội thảo tập trung trao đổi về xu hướng giảm phát thải; công nghệ thu hồi, sử dụng, vận chuyển và lưu giữ CO₂ (CCS/CCUS); tiêu chí lựa chọn địa điểm, đối tượng triển khai CCS/CCUS; cũng như khả năng ứng dụng CO₂ để nâng cao hệ số thu hồi dầu (EOR).

Chi hội Dầu khí Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Tổng quan về xu hướng giảm phát thải toàn cầu và sự cần thiết của CCS/CCUS”(Ảnh: Đức Anh)

Tham dự hội thảo có TS. Nguyễn Quốc Thập, Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam; cùng lãnh đạo các ban/Văn phòng Hội; ông Hà Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Chi hội Dầu khí Hà Nội; TS. Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Dầu khí Sông Hồng (PVEP Sông Hồng); cùng lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp, chuyên gia và nhà khoa học trong lĩnh vực năng lượng.

Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng diễn ra mạnh mẽ, yêu cầu giảm phát thải khí nhà kính đặt ra những vấn đề mới đối với hoạt động nghiên cứu, phát triển, sản xuất và kinh doanh dầu khí. Với mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, Việt Nam đang tập trung nghiên cứu các giải pháp giảm phát thải phù hợp với điều kiện trong nước, đồng thời bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững.

Ông Hà Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Chi hội Dầu khí Hà Nội: CCS/CCUS là lĩnh vực còn mới không chỉ đối với Việt Nam mà trên phạm vi thế giới. Vì vậy, để triển khai được công nghệ này, cần giải quyết đồng bộ nhiều vấn đề, từ pháp lý, kỹ thuật đến tài chính và môi trường (Ảnh: Đức Anh)

Theo ông Hà Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Chi hội Dầu khí Hà Nội, CCS/CCUS là lĩnh vực còn mới không chỉ đối với Việt Nam mà trên phạm vi thế giới. Những quy định liên quan đến CCS/CCUS đã bước đầu được đưa vào Luật Dầu khí sửa đổi, song mới dừng ở mức khung, trong khi nhiều nội dung cụ thể cần tiếp tục hoàn thiện.

“Để triển khai được các công nghệ này, cần giải quyết đồng bộ nhiều vấn đề, từ pháp lý, kỹ thuật đến tài chính và môi trường”, ông Tuấn chia sẻ, đồng thời cho rằng, Việt Nam mới đang ở giai đoạn xây dựng cơ sở pháp lý, nghiên cứu, thử nghiệm và tiến tới triển khai thực tế.

TS. Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc PVEP Sông Hồng trình bày tổng quan về xu hướng giảm phát thải và sự cần thiết của công nghệ CCS/CCUS (Ảnh: Đức Anh)

Tại hội thảo, TS. Nguyễn Văn Thắng trình bày tổng quan về xu hướng giảm phát thải và sự cần thiết của công nghệ CCS/CCUS. Báo cáo cũng đề cập khả năng sử dụng CO₂ để nâng cao hệ số thu hồi dầu và tình hình nghiên cứu, triển khai CCS/CCUS trên thế giới cũng như tại Việt Nam.

Từ góc độ Hội Dầu khí Việt Nam, TS. Nguyễn Quốc Thập cho rằng, những vấn đề đặt ra đối với nghiên cứu CCS/CCUS là hết sức cần thiết. Các nghiên cứu ban đầu đã giúp Việt Nam có cái nhìn rõ hơn về tiềm năng, điều kiện và những vấn đề cần tiếp tục làm rõ.

Theo TS. Nguyễn Quốc Thập, sự quan tâm của các đối tác nước ngoài, đặc biệt là Nhật Bản, cho thấy Việt Nam có thể trở thành một thị trường tiềm năng trong lĩnh vực CCS/CCUS. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải xác định được những nội dung cần ưu tiên, những việc cần làm ngay và những việc chưa cần thiết, qua đó lựa chọn bước đi phù hợp.

Hội thảo có sự tham gia của nhiều chuyên gia và nhà khoa học trong lĩnh vực năng lượng (Ảnh: Đức Anh)

“Vừa bảo đảm không bị tụt hậu, nhưng đồng thời phải bảo đảm chúng ta chủ động trong mọi tình huống”, TS. Nguyễn Quốc Thập nhấn mạnh.

Một trong những vấn đề được lưu ý là lựa chọn bể chứa và đánh giá khả năng lưu trữ CO₂. Theo TS. Nguyễn Quốc Thập, khi xem xét vị trí địa lý, khoảng cách hay điều kiện địa chất, cần tính toán đầy đủ các tầng chứa, quy mô lưu trữ và yêu cầu an toàn.

Bên cạnh đó, công tác quan trắc, giám sát sau khi triển khai cũng cần được nghiên cứu sâu hơn. Các phương pháp địa chấn và địa vật lý có thể cung cấp thông tin hỗ trợ, song không nên chỉ dựa vào những phương pháp này để đánh giá đầy đủ tầng chứa, khả năng lưu trữ và mức độ an toàn.

TS. Nguyễn Quốc Thập: Sự quan tâm của các đối tác nước ngoài cho thấy Việt Nam có thể trở thành một thị trường tiềm năng trong lĩnh vực CCS/CCUS (Ảnh: Đức Anh)

TS. Nguyễn Quốc Thập cho rằng, Việt Nam chưa nhất thiết phải có ngay câu trả lời cho tất cả các vấn đề. Nhiều nội dung cần tiếp tục trải qua quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá để có kết quả chắc chắn hơn.

Ông kỳ vọng các hội thảo chuyên môn sẽ tạo thêm không gian để các nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, qua đó cung cấp thêm cơ sở cho các nhà quản lý trong việc lựa chọn hướng đi, xây dựng kế hoạch và hạn chế những đầu tư thiếu hiệu quả trong quá trình phát triển CCS/CCUS tại Việt Nam.