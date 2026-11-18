Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (CC1) vừa công bố các quyết định kiện toàn nhân sự cấp cao. Trong đó, đáng chú ý là việc ông Lê Bảo Anh rời vị trí tổng giám đốc theo nguyện vọng cá nhân sau hơn 21 năm gắn bó, để tập trung vào công tác chiến lược.

Tuy rời vị trí điều hành, ông Bảo Anh vẫn tiếp tục tham gia HĐQT CC1 với tư cách thành viên.

Người được lựa chọn kế nhiệm vị trí tổng giám đốc là ông Võ Quốc Khánh, trước đó giữ chức phó tổng giám đốc thường trực.

Cùng với thay đổi ở vị trí tổng giám đốc, CC1 cũng bổ nhiệm thêm nhiều nhân sự cấp cao tại các lĩnh vực trọng yếu, gồm phó tổng giám đốc và giám đốc điều hành xây lắp.

Chuyển giao để "nâng tầm" quản trị

Tại lễ công bố nhân sự mới, ông Phan Hữu Duy Quốc, Chủ tịch HĐQT CC1, cho biết việc thay đổi nhân sự đã được cân nhắc kỹ lưỡng với mục tiêu giữ ổn định bộ máy và bảo đảm sự liền mạch trong quản trị, từ cổ đông lớn, HĐQT đến ban điều hành và các công ty thành viên. Đây cũng là bước đi trong lộ trình tái cấu trúc CC1, hướng đến nâng tầm doanh nghiệp thành tổng thầu EPC và nhà thầu quốc tế chuyên nghiệp.

Ở góc độ cổ đông lớn, ông Nguyễn Văn Huấn, Chủ tịch Công ty CP CC1-Holdings, đánh giá cao kinh nghiệm thực tiễn và khả năng quy tụ đội ngũ của tân tổng giám đốc Võ Quốc Khánh.

Ông kỳ vọng dưới sự điều hành mới của ông Khánh, CC1 sẽ tạo thêm động lực phát triển các lĩnh vực chủ lực như hạ tầng, năng lượng và bất động sản.

Tân tổng giám đốc CC1 Võ Quốc Khánh. Ảnh: CC1

Nhận nhiệm vụ mới, ông Khánh khẳng định sẽ lấy sáu giá trị cốt lõi gồm chính trực, kỷ luật, chuyển động nhanh, khát vọng dẫn đầu, hiệu quả và trách nhiệm xã hội làm nền tảng điều hành.

Đặt mục tiêu cho giai đoạn điều hành mới, ông Khánh cho rằng CC1 đang đứng trước những cơ hội phát triển cùng với vận hội của đất nước. Do đó, doanh nghiệp cần duy trì tinh thần đổi mới và sáng tạo thường xuyên, không bằng lòng với những thành quả đã đạt được mà phải liên tục tìm kiếm những phương thức làm việc tốt hơn.

“Chúng ta tự hào về những thành quả đã đạt được nhưng không ngủ quên trên chiến thắng, luôn luôn tìm ra những cách làm mới hơn và tốt hơn”, ông nhấn mạnh.

Tuy nhiên, đằng sau thông điệp "không ngủ quên trên chiến thắng" và những kỳ vọng tăng trưởng, báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 vừa công bố của CC1 lại cho thấy hàng loạt thách thức không nhỏ đang chờ đợi tân tổng giám đốc giải quyết.

Cụ thể, trong chín tháng đầu năm 2026, nhờ tham gia hàng loạt đại dự án hạ tầng như Vành đai 4, sân bay Long Thành, nhiệt điện Na Dương II..., doanh thu thuần của CC1 tăng vọt 50,7% so với cùng kỳ, đạt mức kỷ lục 11.226,7 tỷ đồng. Tổng tài sản cũng phình to hơn 47%, lên hơn 25.303 tỷ đồng.

Thế nhưng, lợi nhuận gộp chín tháng của CC1 giảm tới hơn 83%, chỉ còn vỏn vẹn 59,7 tỷ đồng, kéo biên lãi gộp tụt mạnh từ 4,8% xuống chỉ còn 0,53%.

Bóc tách sâu hơn số liệu thuyết minh cho thấy mảng xây lắp, vốn chiếm tới 73,6% tổng doanh thu của CC1 với con số 8.259 tỷ đồng, nhưng thực chất đang lỗ gộp 56,7 tỷ đồng do giá vốn đội lên tới hơn 8.316 tỳ đồng. Trong khi đó, doanh nghiệp còn phải gánh gần 588 tỷ đồng chi phí lãi vay và quản lý doanh nghiệp.

Lợi nhuận CC1 đến từ đâu?

Bức tranh tài chính chín tháng của CC1 cho thấy sự phụ thuộc đáng kể vào các khoản thu ngoài hoạt động xây lắp. Cụ thể, doanh thu tài chính tăng gần 200%, đạt 617 tỷ đồng, góp phần giúp doanh nghiệp ghi nhận hơn 150 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Dù vậy, mức lợi nhuận này vẫn giảm 17,6% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, động lực lớn nhất đóng góp vào kết quả kinh doanh đến từ khoản lãi 324 tỷ đồng khi CC1 chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH KCN Đại Ngãi cho Công ty CP CC1-Holdings với giá gốc khoản đầu tư 216 tỷ đồng. Đây cũng là cổ đông lớn đang sở hữu gần 10,5% vốn CC1. Tuy nhiên, tại ngày 30/9/2026, CC1 vẫn chưa thu được tiền từ thương vụ, toàn bộ giá trị còn lại được ghi nhận trong khoản phải thu ngắn hạn khác với số dư 351 tỷ đồng.

Dòng tiền kinh doanh của CC1 cũng cần được nhìn nhận thận trọng hơn. Trong 9 tháng, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đạt mức dương gần 4.102 tỷ đồng, đưa lượng tiền và tương đương tiền lên 5.561 tỷ đồng. Thế nhưng, phần lớn nguồn tiền này đến từ khoản người mua trả tiền trước tăng mạnh, lên hơn 8.191 tỷ đồng.

Riêng Công ty CP Đường cao tốc Vùng Thủ đô đã ứng trước cho CC1 hơn 6.211 tỷ đồng. Đây là nguồn vốn gắn với tiến độ thực hiện hợp đồng, đồng nghĩa doanh nghiệp vẫn phải tiếp tục triển khai dự án, thi công và thanh toán cho các nhà thầu, nhà cung cấp. Khi nhu cầu vốn cho các công trình tăng lên, áp lực sử dụng nguồn tiền ứng trước cũng sẽ lớn hơn.

Trong khi đó, tổng nợ phải trả của CC1 đã lên tới gần 19.834 tỷ đồng. Chi phí lãi vay chín tháng đạt 375 tỷ đồng trên tổng dư nợ vay 6.424 tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý khác là quy mô giao dịch lớn giữa CC1 và các doanh nghiệp liên quan. Trong chín tháng, CC1 giao thầu cho Công ty CP Thương mại dịch vụ CC1 tới gần 2.622 tỷ đồng, gấp 3,3 lần cùng kỳ. Đồng thời, doanh nghiệp ứng trước 1.795 tỷ đồng cho các bên liên quan, trong đó Công ty Việt Hưng nhận hơn 1.226 tỷ đồng và Xây lắp CC1 nhận hơn 462 tỷ đồng.

Việc vừa giao thầu, vừa ứng trước lượng vốn đáng kể cho các đơn vị liên quan đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt giá vốn, tiến độ thi công và hiệu quả sử dụng vốn, thay vì chỉ nhìn vào quy mô hợp đồng hay doanh thu ghi nhận.

Chất lượng các khoản phải thu của CC1 cũng là vấn đề không thể xem nhẹ. Trong đó, khoản trả trước cho người bán bên thứ ba lên tới gần 6.024 tỷ đồng, trong đó hơn 5.129 tỷ đồng phân bổ cho các nhà cung cấp chưa được thuyết minh chi tiết. Tại dự án Trị An Lake View, dù đã chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh trị giá 592 tỷ đồng với Công ty Địa ốc Đất Vàng từ tháng 3/2026, nhưng đến cuối quý III CC1 vẫn còn 147 tỷ đồng chưa thu hồi.

Những con số này cho thấy thách thức đối với tân tổng giám đốc Võ Quốc Khánh không chỉ nằm ở việc mở rộng các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng và bất động sản, mà còn ở bài toán quản trị dòng tiền, kiểm soát công nợ và nâng cao hiệu quả hoạt động cốt lõi.

Bước sang quý IV/2026, cấu trúc tài chính và hoạt động của CC1 sẽ tiếp tục có những thay đổi đáng kể. Sau khi hoàn tất tăng vốn điều lệ lên gần 4.984 tỷ đồng vào ngày 23/10, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện thoái vốn tại Công ty CP Xây dựng số 1 Việt Quang, đơn vị từng là công ty con chủ lực của CC1 với tỷ lệ sở hữu hơn 94,7%.

Những chuyển động liên tiếp này cho thấy CC1 đang bước vào giai đoạn sắp xếp lại danh mục đầu tư và cấu trúc hoạt động mạnh mẽ.