Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (UPCoM: CC1) vừa công bố các quyết định về công tác nhân sự cấp cao, trong đó miễn nhiệm ông Lê Bảo Anh khỏi chức vụ Tổng giám đốc theo nguyện vọng cá nhân và bổ nhiệm ông Võ Quốc Khánh, Phó tổng giám đốc, đảm nhiệm vị trí này.

HĐQT CC1 vừa bổ nhiệm ông Võ Quốc Khánh, Phó tổng giám đốc, giữ chức Tổng giám đốc CC1.

Theo CC1, việc miễn nhiệm ông Lê Bảo Anh được thực hiện trên cơ sở nguyện vọng cá nhân, nhằm tạo điều kiện để ông thu xếp kế hoạch riêng, đồng thời tập trung vào công tác chiến lược và định hướng các hoạt động đầu tư của Tổng công ty. Sau khi thôi giữ chức Tổng giám đốc, ông Lê Bảo Anh tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị (HĐQT) CC1 với tư cách Thành viên, đóng góp kinh nghiệm và chuyên môn vào định hướng phát triển doanh nghiệp.

Ông Lê Bảo Anh sinh năm 1981, là kỹ sư xây dựng, có hơn 21 năm công tác tại CC1. Trong quá trình làm việc, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí từ cán bộ kỹ thuật tại Phòng Quản lý dự án, Trợ lý Tổng giám đốc, Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển và đầu tư đến Phó tổng giám đốc, Thành viên HĐQT trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc.

Đại diện CC1 cho biết, Tổng công ty ghi nhận những đóng góp của ông Lê Bảo Anh trong thời gian gắn bó với doanh nghiệp. Trên các cương vị công tác, ông đã cùng tập thể lãnh đạo và người lao động triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, góp phần vào hoạt động và định hướng phát triển của Tổng công ty.

Cùng với quyết định trên, HĐQT CC1 bổ nhiệm ông Võ Quốc Khánh, Phó tổng giám đốc, giữ chức Tổng giám đốc CC1. Ông Võ Quốc Khánh sinh năm 1979, tốt nghiệp chuyên ngành Xây dựng tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM, đồng thời có học vị Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Ông có quá trình công tác và gắn bó với hệ sinh thái CC1. Trước khi đảm nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc CC1, ông từng là Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP CC1-Holdings và giữ nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản.

Việc bổ nhiệm ông Võ Quốc Khánh diễn ra trong bối cảnh CC1 đang triển khai kiện toàn bộ máy quản trị, điều hành và chuẩn bị nguồn lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Với nền tảng chuyên môn xây dựng, kinh nghiệm quản lý và quá trình làm việc trong hệ sinh thái doanh nghiệp, ông Khánh được kỳ vọng tiếp tục cùng tập thể lãnh đạo thúc đẩy các lĩnh vực hoạt động trọng tâm, trong đó có đầu tư, hạ tầng, năng lượng và bất động sản.

Bên cạnh vị trí Tổng giám đốc, CC1 cũng công bố các quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao tại một số lĩnh vực trọng yếu, trong đó có các chức danh Phó tổng giám đốc và Giám đốc điều hành Xây lắp. Đây là những vị trí gắn trực tiếp với công tác quản lý, điều hành và tổ chức triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Theo định hướng được doanh nghiệp công bố, việc điều chỉnh nhân sự cấp cao nằm trong tiến trình tái cấu trúc mô hình quản trị và tổ chức bộ máy, hướng đến nâng cao năng lực điều hành, củng cố nguồn lực và tăng tính chủ động trong triển khai chiến lược. CC1 đặt mục tiêu phát triển theo mô hình tập đoàn đầu tư - xây dựng, đồng thời nâng cao năng lực tổng thầu và từng bước mở rộng hoạt động trên thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông, công nghiệp và năng lượng tiếp tục tạo ra cơ hội cho ngành Xây dựng, việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo được xem là một trong những bước chuẩn bị về tổ chức và nhân lực của CC1. Cùng với năng lực tài chính, kinh nghiệm thi công và khả năng quản trị dự án, bộ máy điều hành được củng cố sẽ góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh, tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia các dự án quy mô lớn, hướng đến mục tiêu phát triển vai trò tổng thầu EPC trong thời gian tới.

Minh Tuệ