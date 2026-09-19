CC1 đào tạo 22 kỹ sư chuyên sâu về đường sắt tốc độ cao, metro

Ngày 19/9, thông tin từ Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (CC1) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM (Trường ĐHBK) tổ chức bế giảng Chương trình đào tạo chuyên sâu “Đường sắt tốc độ cao - Đường sắt đô thị”, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực hạ tầng giao thông hiện đại.

Sau 400 giờ đào tạo, Chương trình đào tạo chuyên sâu “Đường sắt tốc độ cao - Đường sắt đô thị” đã tổ chức lễ bế giảng vào ngày 18/9.

Theo đó, sau 400 giờ đào tạo, 22 học viên của CC1 đã hoàn thành toàn bộ 12 chuyên đề chuyên sâu của chương trình và được Trường ĐHBK xác nhận hoàn thành, cấp Giấy chứng nhận.

Chương trình với kinh phí 1 tỷ đồng, nằm trong khuôn khổ hợp tác toàn diện giữa CC1 và Trường ĐHBK trị giá 1 triệu USD trong 5 năm về đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng và hỗ trợ sinh viên; trong đó Khoa Kỹ thuật Xây dựng - Trường ĐHBK là đơn vị tổ chức lớp học.

Chương trình tập trung vào các khối kiến thức chuyên sâu về đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị và công trình hầm metro. Mục tiêu trọng tâm là giúp người học vận dụng kiến thức liên ngành giữa xây dựng - giao thông - địa kỹ thuật vào công tác thiết kế, thi công, tổ chức, quản lý và triển khai các dự án đường sắt tiên tiến.

Qua đó, các học viên hoàn thành chương trình không chỉ được bổ sung kiến thức chuyên môn mà còn được trang bị một nền tảng tư duy mới về dự án đường sắt, tạo tiền đề để từng bước tham gia vào các công việc liên quan đến chuẩn bị, thiết kế, xây dựng và quản lý những công trình đường sắt hiện đại trong tương lai.

Đề cao văn hóa "học thật, làm thật và liên tục nâng chuẩn năng lực", ông Lê Bảo Anh - Tổng Giám đốc CC1 bày tỏ sự trân trọng trước sự đồng hành của Trường ĐHBK cùng các chuyên gia đầu ngành. Đây là quả ngọt bước đầu từ thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa hai đơn vị, đưa mô hình đào tạo gắn liền với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

Nhìn nhận khóa đào tạo đầu tiên là bước khởi đầu để tiếp tục hoàn thiện các chương trình tiếp theo, ông nhấn mạnh: "Kiến thức nếu không được đưa vào thực tế sẽ nhanh chóng mất đi. Sự hợp tác này cần tiếp tục tiến xa hơn đào tạo: từ nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ cho đến việc cùng nhau giải quyết những bài toán kỹ thuật lớn của các dự án hạ tầng trong tương lai."

Ông Lê Bảo Anh - Tổng Giám đốc CC1 phát biểu tại sự kiện, bày tỏ trân trọng sự đồng hành của Trường ĐHBK cùng các chuyên gia đầu ngành.

Chia sẻ về tầm nhìn chiến lược của CC1, ông Lê Bảo Anh nhấn mạnh: "Đây là thời điểm chúng ta bắt đầu xây dựng một năng lực mới: tham gia sâu hơn, làm chủ hơn và tiến tới đảm nhận những vai trò có giá trị cao hơn trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị. Không gian phát triển mới đang mở ra, nhưng cơ hội không tự nhiên biến thành năng lực. Cơ hội chỉ thực sự thuộc về những doanh nghiệp chuẩn bị đủ sớm, đủ bài bản và đủ kiên trì".

Theo lãnh đạo CC1, mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp là từng bước xây dựng năng lực để tham gia ở cấp độ cao hơn - từ kỹ thuật, công nghệ, tổ chức thi công cho đến quản lý và tích hợp dự án theo mô hình EPC.

"Muốn đi đến đích đó, việc đầu tiên không phải là mua sắm thiết bị mà là đầu tư vào con người. Máy móc có thể mua, công nghệ có thể chuyển giao, tiêu chuẩn có thể học, nhưng một đội ngũ kỹ sư thực sự thấu hiểu kỹ thuật từ tường vây, ga ngầm, cầu cạn, TBM đến hệ thống cấp điện, tín hiệu đường ray và có khả năng điều hành dự án EPC thì không thể hình thành trong một sớm một chiều. CC1 chọn chuẩn bị con người trước khi dự án đến, chứ không chờ đến khi có dự án mới loay hoay đi tìm năng lực", ông Lê Bảo Anh khẳng định.

PGS.TS Trần Thiên Phúc - Phó Hiệu trưởng Trường ĐHBK đánh giá cao giá trị mà chương trình đào tạo "Đường sắt tốc độ cao - Đường sắt đô thị" mang lại.

Theo PGS.TS Trần Thiên Phúc - Phó Hiệu trưởng Trường ĐHBK, chương trình đào tạo này là minh chứng rõ nét và tạo nền tảng vững chắc để nhà trường cùng CC1 tiếp tục mở rộng hợp tác toàn diện: từ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, phát triển nguồn nhân lực cho đến nghiên cứu và đổi mới công nghệ trong tương lai.

Điểm đặc biệt của khóa học chính là sự trao đổi hai chiều, nơi cả giảng viên và học viên cùng chia sẻ những trải nghiệm, bài toán thực tiễn.

"Chúng tôi tin tưởng các học viên sẽ vận dụng hiệu quả lượng kiến thức này vào từng dự án cụ thể, giải quyết tốt các vấn đề kỹ thuật và quản lý thi công thực tế tại CC1. Trong tương lai, chính các anh chị sẽ là những hạt nhân chuyên môn nòng cốt, góp phần lan tỏa tri thức và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp nói riêng và ngành hạ tầng giao thông Việt Nam nói chung", ông Phúc nói.

Anh Dương Xuân Sang, đại diện cho các học viên đã hoàn thành Chương trình đào tạo chuyên sâu "Đường sắt tốc độ cao - Đường sắt đô thị" lên chia sẻ.

Trong những năm gần đây, CC1 với vị thế là nhà thầu xây dựng thuộc top đầu Việt Nam đã cụ thể hóa bằng việc không ngừng đầu tư cho nguồn nhân lực, khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế.

Giai đoạn tới, CC1 cũng cho biết sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các trường đại học chuyên ngành trên cả nước, xây dựng lực lượng tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp phát triển hạ tầng hiện đại, đồng bộ trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Mới đây, CC1 cũng đã kick off Trung tâm Huấn luyện nghiệp vụ và Khai giảng Khóa Huấn luyện nghiệp vụ K01, đánh dấu một bước đi có tính hệ thống trong công tác phát triển nguồn nhân lực chuyên môn chất lượng cao.

Mục tiêu cốt lõi của chiến lược đào tạo này là giúp CC1 làm chủ nguồn nhân lực kỹ sư QA/QC và QS chất lượng cao, sẵn sàng đáp ứng kịp thời cho các dự án trọng điểm trên toàn quốc. Việc chú trọng bồi dưỡng thế hệ kỹ sư trẻ không chỉ củng cố năng lực thực thi vượt trội tại các công trường, mà còn là bước đi chiến lược nhằm khẳng định vị thế bền vững của CC1 trong tương lai.

Trong khuôn khổ chương trình, CC1 và Trường ĐHBK cũng giới thiệu cuốn sách "Kỹ thuật Đường sắt tốc độ cao và Đường sắt đô thị". Cuốn sách được đúc kết từ những kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn cùng các nội dung được đội ngũ giảng viên, chuyên gia chia sẻ trong suốt chương trình. Không chỉ là tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu, cuốn sách còn góp phần tiếp nối và lan tỏa những giá trị tri thức được hình thành từ chương trình đến cộng đồng những người quan tâm lĩnh vực đường sắt. Qua đó, những kiến thức và kinh nghiệm được trao đổi trong quá trình đào tạo được hệ thống hóa và tiếp tục đồng hành cùng người học, đồng thời mở rộng phạm vi tiếp cận tới những cá nhân, tổ chức đang tìm hiểu về đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị.